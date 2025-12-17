PSG-Flamengo: finale mondiale, orario, streaming e formazioni

Una finale che vale il mondo

È il momento della verità per PSG e Flamengo, pronti a contendersi la Coppa Intercontinentale FIFA 2025. I campioni d’Europa e quelli del Sudamerica si affrontano per l’ultimo grande trofeo internazionale dell’anno solare. Una sfida che unisce prestigio, storia e ambizione, con due filosofie calcistiche a confronto.

PSG a caccia del primo titolo intercontinentale

Per il Paris Saint-Germain si tratta di un’occasione storica. Il club francese, vincitore della Champions League, non ha mai sollevato questo trofeo. Un successo completerebbe una stagione straordinaria per Luis Enrique, già protagonista di un triplete nella stagione 2024-25. La rosa parigina arriva all’appuntamento forte di qualità, profondità e continuità di rendimento.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Flamengo, tradizione e orgoglio sudamericano

Il Flamengo conosce bene il sapore della gloria intercontinentale. Il trionfo del 1981 resta un riferimento indelebile nella storia del club brasiliano. Per arrivare in finale, i rossoneri hanno superato Cruz Azul e Pyramids, confermando solidità e personalità. Per la squadra di Filipe Luis sarebbe il terzo trofeo stagionale dopo il campionato brasiliano.

PSG-Flamengo, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Doué, Barcola. All. Luis Enrique

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. All. Filipe Luis

Dove vedere PSG-Flamengo

La finale di Coppa Intercontinentale si gioca mercoledì 17 dicembre alle ore 18 italiane all’Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan, in Qatar. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.