PSG, Donnarumma: “Sogno di vincere la Champions”

Raffaele Campo · Pubblicato il 1 Novembre 2024

PSG DONNARUMMA – Alla quarta stagione con la maglia del PSG, Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di SportMediaset.

Così il portiere della Nazionale italiana: “A Parigi sto bene, ora sto molto bene anche per la nascita di mio figlio. Mi sento uno dei leader della squadra e sogno di vincere la Champions, quando sono arrivato al PSG c’era l’ossessione ma non deve pesarci tanto. Per quanto riguarda la Ligue 1 sarà difficile quest’anno perché conosco De Zerbi (allena il Marsiglia, ndr) ma anche noi abbiamo un grande allenatore come Luis Enrique. Sono molto autocritico con me stesso. Da quando ho lasciato l’Italia sono un po’ troppo bersagliato ma ho le spalle larghe“.

PSG DONNARUMMA – Continua: “Il mio pensiero è che ho bisogno sempre di migliorare su tutto. Non c’è una cosa specifica. Ogni allenamento mi pongo un obiettivo, decido su cosa concentrarmi in quella sessione e cerco di migliorare. Non ho un punto preciso dove migliorare, ma cerco sempre di guardare a 360^“.

Poi: “Oltre ai trofei individuali, che per me sono una cosa secondaria e vengono dopo, per me è importante la squadra. Cerco di dare tutto per la squadra e voglio vincere il più possibile. Un giorno chissà, vincere la Champions…e poi sarebbe bello per tutti gli italiani se vincessimo ancora qualcosa di importante con la nazionale“.

Infine sull’attuale campionato di Serie A: “Guardo spesso le partite, quest’anno vedo un bel campionato. Il Napoli con Conte penso che possa fare molto bene, possa dar fastidio e senza coppe penso che ha più possibilità di vincere lo scudetto. Però c’è il Milan, c’è l’Inter, c’è la Juve, quindi è tutto da vedere. Sarà un bel campionato fino alla fine“.

Ti potrebbe interessare: