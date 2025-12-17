PSG campione Intercontinentale: Flamengo ko ai rigori

Una finale equilibrata decisa dal dischetto

La Coppa Intercontinentale 2025 parla francese. Il Paris Saint-Germain alza il trofeo al termine di una finale intensa contro il Flamengo, risolta solo ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari nello stadio di Al Rayyan. Una sfida vera, giocata a viso aperto, che ha confermato il valore internazionale delle due squadre.

Kvaratskhelia accende il PSG, Jorginho risponde

Nel primo tempo è il PSG a trovare il vantaggio al 38’, grazie a una giocata di qualità firmata Khvicha Kvaratskhelia, freddo nel finalizzare una manovra ben costruita. Il Flamengo non si disunisce e nella ripresa ristabilisce l’equilibrio con Jorginho, preciso dal dischetto. L’1-1 resiste fino al termine dei supplementari, nonostante la stanchezza e qualche occasione sporadica da entrambe le parti.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Rigori fatali per il Flamengo

Dal dischetto la squadra brasiliana crolla. Gli errori di Saúl Ñíguez, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pesano come macigni, con il solo Nicolás De la Cruz a segno. Il PSG sbaglia con Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, ma le realizzazioni di Vitinha e Nuno Mendes risultano decisive.

L’eredità del Real Madrid

La squadra guidata da Luis Enrique raccoglie l’eredità del Real Madrid e conferma la propria maturità nei grandi appuntamenti. Un successo che rafforza il progetto parigino e certifica la dimensione globale del PSG, capace di vincere anche soffrendo. Una notte da campioni, decisa dal sangue freddo e dalla personalità.