PROVEDEL LAZIO SPEZIA – Ivan Provedel vuole solo la Lazio. La trattativa tra i biancocelesti e lo Spezia prosegue, ma non si sblocca in quanto gli aquilotti dovranno prima trovare il sostituto, con Dragowski sempre in pole. Una situazione che non piace a Provedel, come dimostra un virgolettato riportato oggi da “Il Messaggero“.

PROVEDEL: “LA LAZIO E’ LA MIA OCCASIONE, VOGLIO ANDARE VIA MA LO SPEZIA…”

Queste le sue parole: “Voglio andare via, da un mese mi dicono ‘domani’. Ho chiamato Pecini al telefono e gli ho ribadito la mia volontà di andare via, la Lazio è la mia grande occasione. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri”.

