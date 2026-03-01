 Salta al contenuto
Pronostico Zwolle vs Ajax – Eredivisie – 1 Marzo 2026

Caterina Toro
2 min
Zwolle vs Ajax

Il 1 marzo alle ore 07:15 si affrontano Zwolle e Ajax, una sfida che vede contrapposte due realtà molto diverse per ambizioni e qualità tecnica. Ajax punta alle posizioni di vertice, mentre Zwolle cerca punti fondamentali per la stabilità in classifica.

Analisi del contesto

Zwolle in casa tende a giocare con intensità e organizzazione, cercando di sfruttare il fattore campo per compensare il gap tecnico contro avversari di livello superiore.

Ajax, invece, possiede maggiore qualità individuale e profondità di rosa. Anche in trasferta mantiene un approccio offensivo, con controllo del possesso e pressione alta.

Statistiche stagionali

Zwolle in casa
Media gol segnati: circa 1.2
Media gol subiti: circa 1.6

Ajax in trasferta
Media gol segnati: circa 2.1
Media gol subiti: circa 1.1

Il differenziale offensivo è nettamente a favore degli ospiti, che producono molte occasioni e mantengono ritmo elevato.

Forma recente

Zwolle mostra rendimento altalenante, con difficoltà contro squadre che mantengono pressione costante.

Ajax arriva con maggiore continuità, soprattutto in termini di produzione offensiva.

Analisi tattica

Zwolle potrebbe adottare un blocco medio-basso, cercando di chiudere gli spazi centrali e colpire in ripartenza.

Ajax dovrebbe imporre il proprio gioco con baricentro alto, ampiezza sugli esterni e inserimenti continui negli ultimi metri.

Probabilità stimate

Vittoria Zwolle: 18%
Pareggio: 22%
Vittoria Ajax: 60%

Proiezione Expected Goals

Zwolle: 0.95 – 1.20 xG
Ajax: 2.00 – 2.40 xG

Il modello evidenzia una chiara superiorità offensiva per Ajax.

Pronostico finale

Pronostico principale: 2

Risultato suggerito: 1-3

Alternative interessanti
Over 2.5
Ajax over 1.5 gol
Entrambe le squadre segnano

Conclusione: Ajax parte nettamente favorito grazie a maggiore qualità, ritmo e produzione offensiva. Zwolle dovrà disputare una gara estremamente disciplinata per limitare i danni.

