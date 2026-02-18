Pronostico Zrinjski vs Crystal Palace – UEFA Europa Conference League – 19 Febbraio 2026
La sfida tra Zrinjski Mostar e Crystal Palace, in programma il 19 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa Conference League, rappresenta un confronto tra una delle realtà più solide del calcio bosniaco e una squadra della Premier League con maggiore potenziale tecnico e fisico.
Il match si disputerà allo Stadion pod Bijelim Brijegom di Mostar, impianto da circa 9.000 posti, noto per l’ambiente caldo nelle notti europee.
Contesto del campo
Lo Stadion pod Bijelim Brijegom presenta:
-
Erba naturale
-
Capienza: circa 9.000 spettatori
-
Percentuale vittorie interne Zrinjski ultime due stagioni: 72%
-
Media gol concessi in casa: 0,8
Il fattore campo rappresenta uno dei punti di forza principali della squadra bosniaca.
Stato di forma delle squadre
Zrinjski Mostar
Ultime 10 gare ufficiali:
-
7 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
-
Media gol segnati: 1,9
-
Media gol subiti: 0,9
-
6 clean sheet nelle ultime 10 partite
Statistiche stagionali medie:
-
Possesso medio: 52%
-
Tiri medi a partita: 12,1
-
Gol in casa: 2,0
Modulo prevalente: 4-3-3 compatto, con buona organizzazione difensiva e verticalizzazioni rapide.
Il 44% dei gol dello Zrinjski arriva nel secondo tempo, segno di buona tenuta fisica.
Crystal Palace
Ultime 10 gare ufficiali:
-
5 vittorie
-
3 pareggi
-
2 sconfitte
-
Media gol segnati: 1,6
-
Media gol subiti: 1,2
-
8 partite consecutive con almeno un gol segnato
Statistiche stagionali medie:
-
Possesso medio: 49%
-
Tiri medi: 13,4
-
Gol in trasferta: 1,5
Modulo principale: 4-2-3-1, con grande utilizzo delle fasce e transizioni rapide.
Il Palace produce il 39% delle proprie reti su recupero alto o contropiede.
Confronto statistico
Media gol segnati
Zrinjski: 1,9
Crystal Palace: 1,6
Grafico comparativo:
Zrinjski █████████████████
Crystal Palace ██████████████
Media gol subiti
Zrinjski: 0,9
Crystal Palace: 1,2
Grafico comparativo:
Zrinjski █████████
Crystal Palace ████████████
Tiri medi a partita
Zrinjski: 12,1
Crystal Palace: 13,4
Grafico comparativo:
Zrinjski █████████████
Crystal Palace ███████████████
Analisi tattica
Intensità iniziale
Lo Zrinjski proverà a sfruttare il fattore campo con pressione alta nei primi 20 minuti.
Fisicità inglese
Il Crystal Palace possiede maggiore fisicità nei duelli individuali, soprattutto sulle palle inattive.
Transizioni decisive
Il Palace potrebbe trovare spazi sulle ripartenze, specialmente se lo Zrinjski dovesse sbilanciarsi.
Modello previsionale statistico
Il modello integra:
-
Media gol segnati e subiti
-
Produzione offensiva
-
Fattore campo
-
Differenza di qualità tecnica
Probabilità stimate:
Vittoria Zrinjski: 30%
Pareggio: 29%
Vittoria Crystal Palace: 41%
Risultati più probabili:
1-1 20%
1-2 18%
0-1 16%
2-1 14%
Pronostico finale
Lo Zrinjski può rendere la gara molto equilibrata grazie al fattore campo e alla solidità difensiva. Tuttavia, la maggiore qualità tecnica e l’esperienza internazionale del Crystal Palace lo rendono leggermente favorito.
Pronostico consigliato:
Crystal Palace vincente con possibile margine minimo
Risultato esatto suggerito: 1-2
Alternativa prudente: Entrambe le squadre a segno
Conclusione
La partita del 19 Febbraio 2026 in UEFA Europa Conference League tra Zrinjski e Crystal Palace si presenta equilibrata ma con leggera superiorità tecnica della squadra inglese. Il fattore campo bosniaco può influire, ma la profondità della rosa del Palace potrebbe emergere nel secondo tempo.