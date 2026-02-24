 Salta al contenuto
Pronostico Wrexham vs Portsmouth – League One – 24 Febbraio 2026

Rossana Filippi
Il 24 febbraio 2026 la League One inglese propone un confronto di grande interesse tra Wrexham e Portsmouth, due club con ambizioni di promozione e strutture societarie solide.

Wrexham, protagonista di una crescita costante negli ultimi anni, affronta un Portsmouth storicamente competitivo e abituato a lottare per le prime posizioni della categoria.

La partita rappresenta uno snodo importante nella corsa playoff o nella lotta per la promozione diretta.

Situazione di Classifica

Dopo circa 32 giornate di campionato:

Wrexham

Portsmouth

  • Media punti: 1,67 a partita

  • Gol segnati: 55

  • Gol subiti: 39

  • Differenza reti: +16

  • Clean sheet: 12

Portsmouth mostra una migliore differenza reti e una difesa leggermente più solida.

Analisi Offensiva

Media Gol

Wrexham
████████████████ 1,63

Portsmouth
█████████████████ 1,72

Tiri Medi a Partita

Wrexham: 13,5
Portsmouth: 14,8

Portsmouth produce un volume leggermente superiore di conclusioni, soprattutto nelle partite in trasferta contro squadre che lasciano spazi.

Analisi Difensiva

Media Gol Subiti

Wrexham
████████████ 1,28

Portsmouth
███████████ 1,22

Entrambe le squadre mostrano equilibrio, con leggera superiorità difensiva per gli ospiti.

Rendimento Casa e Trasferta

Wrexham in Casa

  • 70% dei punti conquistati al Racecourse Ground

  • Media gol segnati: 1,84

  • Segna in 14 delle ultime 15 gare interne

L’ambiente casalingo rappresenta un fattore determinante, con pressione costante e ritmo elevato.

Portsmouth in Trasferta

  • Media gol segnati fuori casa: 1,45

  • Subisce gol nel 62% delle trasferte

  • 5 vittorie esterne stagionali

Portsmouth mantiene equilibrio anche lontano dal proprio stadio.

Analisi Tattica

Wrexham

Modulo prevalente: 3-5-2

Punti di forza:

  • Intensità nei duelli

  • Inserimenti dei centrocampisti

  • Buona efficacia sulle palle inattive

Punti critici:

  • Linea difensiva talvolta alta

  • Spazi concessi sulle corsie laterali

Portsmouth

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti di forza:

  • Costruzione rapida

  • Pressione coordinata

  • Transizioni efficaci

Punti critici:

  • Difficoltà contro squadre molto fisiche

  • Calo di concentrazione negli ultimi minuti

Analisi del Campo – Racecourse Ground

Il Racecourse Ground è uno degli stadi più caratteristici della categoria:

  • Ambiente compatto

  • Pubblico molto vicino al terreno di gioco

  • Ritmo generalmente elevato

Wrexham sfrutta la spinta iniziale e tende ad aumentare intensità nei primi 25 minuti.

Indicatori Statistici

Gol entrambe le squadre:

  • Wrexham: 64%

  • Portsmouth: 59%

Over 2.0:

  • Wrexham: 71%

  • Portsmouth: 68%

I numeri suggeriscono una gara con alta probabilità di almeno due reti.

Scenario Probabile

  • Wrexham aggressivo in avvio

  • Portsmouth più ordinato nel palleggio

  • Equilibrio nella fase centrale

  • Possibile decisione nei minuti finali

La partita potrebbe rimanere aperta fino all’ultimo quarto d’ora.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Ottimo rendimento interno del Wrexham

  • Maggiore solidità difensiva del Portsmouth

  • Percentuali Over elevate

Pronostico principale:

Gol entrambe le squadre

Alternative valide:

  • Over 2.0 Asian

  • Pareggio

  • 1X

Risultato esatto probabile: 2-2 oppure 2-1

Conclusione

Il match del 24 febbraio 2026 tra Wrexham e Portsmouth in League One si preannuncia equilibrato e intenso. Il fattore campo favorisce il Wrexham, ma la qualità organizzativa del Portsmouth potrebbe riequilibrare la gara.

Le statistiche indicano un confronto aperto, con buona probabilità di reti da entrambe le parti e margini ridotti tra le due formazioni.

