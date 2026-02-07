 Salta al contenuto
Pronostico Wrexham vs Millwall 07 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
2 min

Il 7 febbraio 2026 il Wrexham ospita il Millwall in una sfida interessante di Championship, con due squadre che vivono momenti diversi della stagione. Per il Wrexham, ogni gara casalinga rappresenta un’occasione preziosa per consolidare la propria posizione e sfruttare l’entusiasmo del pubblico. Il Millwall, invece, arriva con l’obiettivo di ottenere punti importanti in trasferta per restare competitivo nella zona centrale della classifica.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Wrexham ha mostrato un rendimento molto solido in casa, dove ha vinto circa il 65% delle ultime partite. La squadra si affida a intensità, organizzazione e a un forte spirito collettivo, elementi che spesso mettono in difficoltà gli avversari più esperti.
Il Millwall, al contrario, ha faticato lontano dal proprio stadio, raccogliendo risultati positivi solo nel 40% delle trasferte. Il suo gioco resta fisico e diretto, ma la continuità resta un problema.

Forma e Statistiche Recenti

Wrexham: G, G, L, G, L
Millwall: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori

Wrexham 2-1 Millwall
Millwall 1-1 Wrexham
Wrexham 0-1 Millwall

Giocatori Chiave

Per il Wrexham, Paul Mullin rappresenta il principale riferimento offensivo, grazie alla sua capacità realizzativa e al grande contributo in termini di leadership.
Nel Millwall, Zian Flemming è il giocatore più creativo, capace di incidere con inserimenti e conclusioni dalla distanza.

Fattori da Considerare

Predizione

Il Wrexham sembra partire con un leggero vantaggio grazie alla solidità mostrata nelle gare interne e a una maggiore fiducia nei propri mezzi. La squadra tende a mantenere alta l’intensità per tutta la durata del match.

Il Millwall resta comunque una formazione difficile da affrontare, capace di rendere la partita sporca e combattuta, soprattutto se riesce a sbloccarla su palla inattiva.

Nel complesso, la sfida appare equilibrata, ma il Wrexham ha maggiori probabilità di ottenere un risultato positivo, sfruttando il fattore campo e l’entusiasmo dell’ambiente.

