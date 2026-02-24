 Salta al contenuto
Pronostico Willem II vs Den Haag – Eerste Divisie – 24 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Willem II Den Haag

Il 24 febbraio 2026 la Eerste Divisie olandese propone una sfida di grande interesse tra Willem II e ADO Den Haag, due club storici del calcio neerlandese con ambizioni di promozione.

Entrambe le squadre sono coinvolte nella corsa playoff e puntano a ridurre il distacco dalle prime posizioni. La Eerste Divisie è notoriamente uno dei campionati europei con la media gol più alta, elemento che influisce notevolmente sulle strategie di pronostico.

Situazione di Classifica

Dopo circa 27 giornate di campionato:

Willem II

Den Haag

  • Media punti: 1,63 a partita

  • Gol segnati: 54

  • Gol subiti: 42

  • Differenza reti: +12

Willem II si distingue per continuità offensiva e solidità difensiva superiore rispetto alla media della categoria.

Analisi Offensiva

Media Gol a Partita

Willem II
████████████████████ 2,26

Den Haag
█████████████████ 2,00

Tiri Medi

Willem II: 17,1
Den Haag: 15,3

Willem II esercita pressione costante e sviluppa gioco sia centralmente che sulle fasce.

Analisi Difensiva

Media Gol Subiti

Willem II
████████ 1,26

Den Haag
███████████ 1,55

Il dato difensivo evidenzia una maggiore stabilità della squadra di casa.

Rendimento Casa e Trasferta

Willem II in Casa

  • 75% dei punti conquistati al Koning Willem II Stadion

  • Media gol segnati: 2,54

  • Over 2.5 verificato nel 72% delle gare interne

La squadra di Tilburg tende ad accelerare nella seconda metà, con grande efficacia nei minuti finali.

Den Haag in Trasferta

  • Media gol segnati fuori casa: 1,78

  • Subisce gol nel 74% delle trasferte

  • Over 2.5 fuori casa: 69%

Den Haag mantiene un atteggiamento offensivo anche lontano dal proprio stadio.

Analisi Tattica

Willem II

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti di forza:

  • Pressione alta organizzata

  • Grande qualità tecnica

  • Ampiezza costante

Punti critici:

  • Spazi lasciati in transizione

  • Linea difensiva talvolta esposta

Den Haag

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti di forza:

  • Verticalizzazioni rapide

  • Inserimenti centrali

  • Buona efficacia nei calci piazzati

Punti critici:

  • Fragilità difensiva contro squadre ad alto ritmo

  • Difficoltà nel mantenere equilibrio per 90 minuti

Analisi del Campo

Il Koning Willem II Stadion favorisce:

  • Squadre con mentalità offensiva

  • Ritmo alto e partite aperte

  • Pressione continua nei secondi tempi

L’ambiente casalingo rappresenta un elemento importante nel rendimento del Willem II.

Indicatori Statistici

Over 2.5:

  • Willem II: 76%

  • Den Haag: 73%

Gol entrambe le squadre:

  • Willem II: 64%

  • Den Haag: 67%

Le statistiche suggeriscono un’elevata probabilità di una partita con almeno tre reti.

Scenario Probabile

  • Willem II con controllo del possesso

  • Den Haag aggressivo in transizione

  • Ritmo elevato fin dai primi minuti

  • Possibile gara con continui capovolgimenti di fronte

Pronostico Finale

Considerando:

  • Miglior rendimento interno del Willem II

  • Percentuali Over molto elevate

  • Superiore equilibrio difensivo dei padroni di casa

Pronostico principale:

Willem II vincente e Over 2.5

Alternative valide:

  • Gol entrambe le squadre

  • Willem II Over 1.5 gol squadra

  • Over 3.0 Asian

Risultato esatto probabile: 3-1 oppure 3-2

Conclusione

La sfida del 24 febbraio 2026 tra Willem II e Den Haag in Eerste Divisie si presenta come una delle più promettenti della giornata in termini di spettacolo offensivo.

I numeri indicano un confronto ad alta intensità, con forte probabilità di reti e leggero vantaggio per il Willem II grazie al fattore campo e alla maggiore solidità difensiva. Una partita che, statisticamente, ha tutte le caratteristiche per superare la soglia delle tre marcature complessive.

