Pronostico Willem II vs Den Haag – Eerste Divisie – 24 Febbraio 2026
Il 24 febbraio 2026 la Eerste Divisie olandese propone una sfida di grande interesse tra Willem II e ADO Den Haag, due club storici del calcio neerlandese con ambizioni di promozione.
Entrambe le squadre sono coinvolte nella corsa playoff e puntano a ridurre il distacco dalle prime posizioni. La Eerste Divisie è notoriamente uno dei campionati europei con la media gol più alta, elemento che influisce notevolmente sulle strategie di pronostico.
Situazione di Classifica
Dopo circa 27 giornate di campionato:
Willem II
-
Media punti: 1,89 a partita
-
Gol segnati: 61
-
Gol subiti: 34
-
Differenza reti: +27
-
Miglior attacco del campionato
Den Haag
-
Media punti: 1,63 a partita
-
Gol segnati: 54
-
Gol subiti: 42
-
Differenza reti: +12
Willem II si distingue per continuità offensiva e solidità difensiva superiore rispetto alla media della categoria.
Analisi Offensiva
Media Gol a Partita
Willem II
████████████████████ 2,26
Den Haag
█████████████████ 2,00
Tiri Medi
Willem II: 17,1
Den Haag: 15,3
Willem II esercita pressione costante e sviluppa gioco sia centralmente che sulle fasce.
Analisi Difensiva
Media Gol Subiti
Willem II
████████ 1,26
Den Haag
███████████ 1,55
Il dato difensivo evidenzia una maggiore stabilità della squadra di casa.
Rendimento Casa e Trasferta
Willem II in Casa
-
75% dei punti conquistati al Koning Willem II Stadion
-
Media gol segnati: 2,54
-
Over 2.5 verificato nel 72% delle gare interne
La squadra di Tilburg tende ad accelerare nella seconda metà, con grande efficacia nei minuti finali.
Den Haag in Trasferta
-
Media gol segnati fuori casa: 1,78
-
Subisce gol nel 74% delle trasferte
-
Over 2.5 fuori casa: 69%
Den Haag mantiene un atteggiamento offensivo anche lontano dal proprio stadio.
Analisi Tattica
Willem II
Modulo prevalente: 4-3-3
Punti di forza:
-
Pressione alta organizzata
-
Grande qualità tecnica
-
Ampiezza costante
Punti critici:
-
Spazi lasciati in transizione
-
Linea difensiva talvolta esposta
Den Haag
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Verticalizzazioni rapide
-
Inserimenti centrali
-
Buona efficacia nei calci piazzati
Punti critici:
-
Fragilità difensiva contro squadre ad alto ritmo
-
Difficoltà nel mantenere equilibrio per 90 minuti
Analisi del Campo
Il Koning Willem II Stadion favorisce:
-
Squadre con mentalità offensiva
-
Ritmo alto e partite aperte
-
Pressione continua nei secondi tempi
L’ambiente casalingo rappresenta un elemento importante nel rendimento del Willem II.
Indicatori Statistici
Over 2.5:
-
Willem II: 76%
-
Den Haag: 73%
Gol entrambe le squadre:
-
Willem II: 64%
-
Den Haag: 67%
Le statistiche suggeriscono un’elevata probabilità di una partita con almeno tre reti.
Scenario Probabile
-
Willem II con controllo del possesso
-
Den Haag aggressivo in transizione
-
Ritmo elevato fin dai primi minuti
-
Possibile gara con continui capovolgimenti di fronte
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior rendimento interno del Willem II
-
Percentuali Over molto elevate
-
Superiore equilibrio difensivo dei padroni di casa
Pronostico principale:
Willem II vincente e Over 2.5
Alternative valide:
-
Gol entrambe le squadre
-
Willem II Over 1.5 gol squadra
-
Over 3.0 Asian
Risultato esatto probabile: 3-1 oppure 3-2
Conclusione
La sfida del 24 febbraio 2026 tra Willem II e Den Haag in Eerste Divisie si presenta come una delle più promettenti della giornata in termini di spettacolo offensivo.
I numeri indicano un confronto ad alta intensità, con forte probabilità di reti e leggero vantaggio per il Willem II grazie al fattore campo e alla maggiore solidità difensiva. Una partita che, statisticamente, ha tutte le caratteristiche per superare la soglia delle tre marcature complessive.