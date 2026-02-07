Pronostico West Bromwich vs Stoke 07 Febbraio 2026
Il 7 febbraio 2026 il West Bromwich ospita lo Stoke in una sfida importante di Championship, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per migliorare la propria posizione in classifica. Il match assume un valore significativo soprattutto per il West Brom, che punta a restare agganciato alla zona playoff, mentre lo Stoke cerca punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della graduatoria.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Descrizione Generale delle Squadre
Il West Bromwich ha costruito gran parte dei suoi risultati positivi in casa, dove ha vinto circa il 65% delle ultime partite. La squadra mostra solidità difensiva e una buona capacità di gestione del ritmo, elementi che spesso fanno la differenza contro avversari diretti.
Lo Stoke, invece, ha avuto un rendimento più incostante, specialmente in trasferta, dove ha ottenuto risultati positivi solo nel 35% delle gare recenti. Nonostante ciò, resta una formazione fisica e difficile da affrontare, capace di rendere le partite molto combattute.
Forma e Statistiche Recenti
West Bromwich: G, G, L, G, L
Stoke: L, L, G, L, G
Risultati Anteriori
West Bromwich 2-1 Stoke
Stoke 1-0 West Bromwich
West Bromwich 1-1 Stoke
Giocatori Chiave
Per il West Bromwich, Brandon Thomas-Asante rappresenta un riferimento offensivo importante, grazie alla sua velocità e alla capacità di attaccare la profondità.
Nello Stoke, Tyrese Campbell è uno dei giocatori più pericolosi, soprattutto quando può sfruttare gli spazi e le ripartenze rapide.
Fattori da Considerare
-
Campo: il West Brom sfrutta molto bene il fattore casa, mantenendo un rendimento elevato davanti al proprio pubblico.
-
Clima: il freddo di febbraio potrebbe favorire una gara fisica, con molti duelli e ritmi spezzettati.
-
Infortuni e Sostituzioni: eventuali assenze nello Stoke, soprattutto a centrocampo, potrebbero limitare le opzioni tattiche.
Predizione
Il West Bromwich sembra partire con un vantaggio legato alla maggiore continuità mostrata in casa e a una struttura di gioco più equilibrata. La squadra tende a controllare meglio i momenti chiave del match.
Lo Stoke proverà a rendere la partita intensa e combattuta, puntando su fisicità e ripartenze, ma le difficoltà lontano dal proprio stadio restano un fattore rilevante.
Nel complesso, il West Bromwich appare favorito per ottenere un risultato positivo. La gara potrebbe restare equilibrata per lunghi tratti, ma i padroni di casa hanno maggiori probabilità di imporsi con un margine contenuto.