Pronostico West Bromwich vs Stoke 07 Febbraio 2026

Il 7 febbraio 2026 il West Bromwich ospita lo Stoke in una sfida importante di Championship, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per migliorare la propria posizione in classifica. Il match assume un valore significativo soprattutto per il West Brom, che punta a restare agganciato alla zona playoff, mentre lo Stoke cerca punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della graduatoria.

Descrizione Generale delle Squadre

Il West Bromwich ha costruito gran parte dei suoi risultati positivi in casa, dove ha vinto circa il 65% delle ultime partite. La squadra mostra solidità difensiva e una buona capacità di gestione del ritmo, elementi che spesso fanno la differenza contro avversari diretti.

Lo Stoke, invece, ha avuto un rendimento più incostante, specialmente in trasferta, dove ha ottenuto risultati positivi solo nel 35% delle gare recenti. Nonostante ciò, resta una formazione fisica e difficile da affrontare, capace di rendere le partite molto combattute.

Forma e Statistiche Recenti

West Bromwich: G, G, L, G, L

Stoke: L, L, G, L, G

Risultati Anteriori

West Bromwich 2-1 Stoke

Stoke 1-0 West Bromwich

West Bromwich 1-1 Stoke

Giocatori Chiave

Per il West Bromwich, Brandon Thomas-Asante rappresenta un riferimento offensivo importante, grazie alla sua velocità e alla capacità di attaccare la profondità.

Nello Stoke, Tyrese Campbell è uno dei giocatori più pericolosi, soprattutto quando può sfruttare gli spazi e le ripartenze rapide.

Fattori da Considerare

Clima : il freddo di febbraio potrebbe favorire una gara fisica, con molti duelli e ritmi spezzettati.

Predizione

Il West Bromwich sembra partire con un vantaggio legato alla maggiore continuità mostrata in casa e a una struttura di gioco più equilibrata. La squadra tende a controllare meglio i momenti chiave del match.

Lo Stoke proverà a rendere la partita intensa e combattuta, puntando su fisicità e ripartenze, ma le difficoltà lontano dal proprio stadio restano un fattore rilevante.

Nel complesso, il West Bromwich appare favorito per ottenere un risultato positivo. La gara potrebbe restare equilibrata per lunghi tratti, ma i padroni di casa hanno maggiori probabilità di imporsi con un margine contenuto.