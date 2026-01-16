Pronostico West Bromwich Albion vs Middlesbrough – Championship – 16 Gennaio 2026
La Championship inglese propone una sfida di alto livello tra West Bromwich Albion e Middlesbrough, in programma il 16 Gennaio 2026. Si tratta di un confronto diretto tra due squadre storicamente ambiziose, entrambe con l’obiettivo di rimanere stabilmente in zona playoff o di lottare per la promozione diretta in Premier League.
Il match si giocherà al The Hawthorns, uno stadio tradizionalmente difficile per le squadre ospiti, soprattutto nel periodo invernale, quando intensità, fisicità e condizioni ambientali diventano fattori determinanti.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Analisi West Bromwich Albion
Stato di forma e identità tattica
Il West Bromwich Albion è una squadra costruita per competere ai vertici della Championship. Il suo gioco si basa su organizzazione difensiva, solidità centrale e sfruttamento delle corsie laterali, con un approccio pragmatico ma efficace.
Il modulo più utilizzato è il 4-2-3-1, che consente equilibrio tra fase difensiva e costruzione offensiva, soprattutto nelle gare casalinghe.
Rendimento casalingo
Al The Hawthorns, il West Brom è storicamente molto solido:
Dati medi in casa (ultime stagioni di Championship):
-
Vittorie: circa 55%
-
Pareggi: 25%
-
Sconfitte: 20%
-
Gol segnati: 1.6 a partita
-
Gol subiti: 1.0 a partita
La squadra tende a controllare il ritmo e a concedere poche occasioni agli avversari.
Punti di forza
-
Ottima organizzazione difensiva
-
Buona gestione delle palle inattive
-
Continuità di rendimento in casa
Punti deboli
-
Ritmo offensivo non sempre elevato
-
Difficoltà a sbloccare partite molto chiuse
Analisi Middlesbrough
Stato di forma e stile di gioco
Il Middlesbrough è una squadra dinamica e ben strutturata, che punta molto su intensità e verticalizzazioni rapide. Nelle ultime stagioni ha mostrato una certa continuità, soprattutto contro avversari diretti nella corsa playoff.
Il modulo più utilizzato è il 4-3-3, che permette al Boro di pressare alto e sfruttare la velocità degli esterni.
Rendimento in trasferta
Lontano dal Riverside Stadium, il Middlesbrough mantiene un rendimento discreto:
Dati medi in trasferta (ultime stagioni di Championship):
-
Vittorie: circa 35%
-
Pareggi: 30%
-
Sconfitte: 35%
-
Gol segnati: 1.3 a partita
-
Gol subiti: 1.4 a partita
In trasferta, il Middlesbrough tende a giocare con maggiore prudenza.
Punti di forza
-
Buona intensità a centrocampo
-
Capacità di colpire in transizione
-
Pressing organizzato
Punti deboli
-
Qualche difficoltà difensiva sulle fasce
-
Calo di concentrazione nei finali di gara
Precedenti diretti (Head to Head)
Negli ultimi confronti diretti in Championship:
-
Partite spesso equilibrate
-
Media gol vicina a 2.5
-
Leggera prevalenza delle squadre di casa
Il fattore campo ha inciso in modo significativo negli ultimi anni.
Analisi del campo e condizioni ambientali
Il The Hawthorns a gennaio presenta:
-
Temperature basse
-
Campo spesso pesante
-
Atmosfera molto intensa
Queste condizioni favoriscono:
-
Squadre fisiche
-
Ritmi spezzati
-
Partite molto tattiche
Grafica statistica – Media gol partita
Media gol complessivi:
-
West Brom in casa: 2.6
-
Middlesbrough in trasferta: 2.7
Probabilità stimata:
-
Over 2.5: circa 48%
-
Under 2.5: circa 52%
Grafica comparativa – Possesso e tiri
Possesso palla medio:
-
West Brom: 50%
-
Middlesbrough: 52%
Tiri a partita:
-
West Brom: 12
-
Middlesbrough: 13
Numeri che indicano un match molto equilibrato.
Pronostico finale West Bromwich Albion vs Middlesbrough
Considerando:
-
Equilibrio tecnico
-
Importanza della posta in palio
-
Fattore campo
Pronostico consigliato:
-
Under 2.5 gol
-
Doppia chance: West Brom o pareggio
-
Entrambe le squadre segnano: NO
Risultato esatto più probabile: 1-0 West Bromwich Albion oppure 1-1
Conclusione
La sfida tra West Bromwich Albion e Middlesbrough del 16 Gennaio 2026 in Championship si preannuncia intensa, fisica e molto tattica. Il West Brom parte leggermente favorito grazie al fattore campo, ma il Middlesbrough ha qualità e organizzazione sufficienti per strappare almeno un punto.