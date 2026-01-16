 Salta al contenuto
Pronostico West Bromwich Albion vs Middlesbrough – Championship – 16 Gennaio 2026

Rossana Filippi
3 min
West Brom vs Middlesbrough Championship

La Championship inglese propone una sfida di alto livello tra West Bromwich Albion e Middlesbrough, in programma il 16 Gennaio 2026. Si tratta di un confronto diretto tra due squadre storicamente ambiziose, entrambe con l’obiettivo di rimanere stabilmente in zona playoff o di lottare per la promozione diretta in Premier League.

Il match si giocherà al The Hawthorns, uno stadio tradizionalmente difficile per le squadre ospiti, soprattutto nel periodo invernale, quando intensità, fisicità e condizioni ambientali diventano fattori determinanti.

Analisi West Bromwich Albion

Stato di forma e identità tattica

Il West Bromwich Albion è una squadra costruita per competere ai vertici della Championship. Il suo gioco si basa su organizzazione difensiva, solidità centrale e sfruttamento delle corsie laterali, con un approccio pragmatico ma efficace.

Il modulo più utilizzato è il 4-2-3-1, che consente equilibrio tra fase difensiva e costruzione offensiva, soprattutto nelle gare casalinghe.

Rendimento casalingo

Al The Hawthorns, il West Brom è storicamente molto solido:

Dati medi in casa (ultime stagioni di Championship):

La squadra tende a controllare il ritmo e a concedere poche occasioni agli avversari.

Punti di forza

Punti deboli

  • Ritmo offensivo non sempre elevato

  • Difficoltà a sbloccare partite molto chiuse

Analisi Middlesbrough

Stato di forma e stile di gioco

Il Middlesbrough è una squadra dinamica e ben strutturata, che punta molto su intensità e verticalizzazioni rapide. Nelle ultime stagioni ha mostrato una certa continuità, soprattutto contro avversari diretti nella corsa playoff.

Il modulo più utilizzato è il 4-3-3, che permette al Boro di pressare alto e sfruttare la velocità degli esterni.

Rendimento in trasferta

Lontano dal Riverside Stadium, il Middlesbrough mantiene un rendimento discreto:

Dati medi in trasferta (ultime stagioni di Championship):

  • Vittorie: circa 35%

  • Pareggi: 30%

  • Sconfitte: 35%

  • Gol segnati: 1.3 a partita

  • Gol subiti: 1.4 a partita

In trasferta, il Middlesbrough tende a giocare con maggiore prudenza.

Punti di forza

  • Buona intensità a centrocampo

  • Capacità di colpire in transizione

  • Pressing organizzato

Punti deboli

  • Qualche difficoltà difensiva sulle fasce

  • Calo di concentrazione nei finali di gara

Precedenti diretti (Head to Head)

Negli ultimi confronti diretti in Championship:

  • Partite spesso equilibrate

  • Media gol vicina a 2.5

  • Leggera prevalenza delle squadre di casa

Il fattore campo ha inciso in modo significativo negli ultimi anni.

Analisi del campo e condizioni ambientali

Il The Hawthorns a gennaio presenta:

  • Temperature basse

  • Campo spesso pesante

  • Atmosfera molto intensa

Queste condizioni favoriscono:

  • Squadre fisiche

  • Ritmi spezzati

  • Partite molto tattiche

Grafica statistica – Media gol partita

Media gol complessivi:

  • West Brom in casa: 2.6

  • Middlesbrough in trasferta: 2.7

Probabilità stimata:

  • Over 2.5: circa 48%

  • Under 2.5: circa 52%

Grafica comparativa – Possesso e tiri

Possesso palla medio:

  • West Brom: 50%

  • Middlesbrough: 52%

Tiri a partita:

  • West Brom: 12

  • Middlesbrough: 13

Numeri che indicano un match molto equilibrato.

Pronostico finale West Bromwich Albion vs Middlesbrough

Considerando:

  • Equilibrio tecnico

  • Importanza della posta in palio

  • Fattore campo

Pronostico consigliato:

  • Under 2.5 gol

  • Doppia chance: West Brom o pareggio

  • Entrambe le squadre segnano: NO

Risultato esatto più probabile: 1-0 West Bromwich Albion oppure 1-1

Conclusione

La sfida tra West Bromwich Albion e Middlesbrough del 16 Gennaio 2026 in Championship si preannuncia intensa, fisica e molto tattica. Il West Brom parte leggermente favorito grazie al fattore campo, ma il Middlesbrough ha qualità e organizzazione sufficienti per strappare almeno un punto.

