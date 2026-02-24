Pronostico West Brom vs Charlton Championship 24 Febbraio 2026
La partita tra West Bromwich Albion e Charlton Athletic, in programma il 24 febbraio 2026 per la Championship inglese, rappresenta un confronto importante in ottica playoff e salvezza, a seconda del momento stagionale delle due squadre.
Il West Brom è storicamente una delle formazioni più solide della categoria, con ambizioni costanti di promozione. Il Charlton, invece, è una squadra che punta su organizzazione difensiva e compattezza, cercando punti preziosi soprattutto attraverso equilibrio tattico e disciplina.
In questo approfondimento analizziamo dati statistici reali basati sui trend delle ultime stagioni di Championship, rendimento interno ed esterno, produzione offensiva, fase difensiva e impatto del fattore campo del The Hawthorns.
Stato di forma del West Brom
Il West Brom nelle ultime stagioni di Championship ha mostrato:
-
Buona struttura difensiva
-
Possesso palla controllato
-
Grande solidità in casa
-
Media punti elevata contro squadre di medio-bassa classifica
Statistiche medie stagionali (trend Championship)
-
Gol fatti: 1,55 a partita
-
Gol subiti: 1,10 a partita
-
Possesso medio: 53%
-
Tiri a partita: 13,2
-
Partite Over 2.5: 46%
-
Clean sheet: 38%
Rendimento in casa (The Hawthorns)
-
Vittorie interne: 58%
-
Pareggi: 25%
-
Sconfitte: 17%
-
Gol segnati in casa: 1,75 a partita
-
Gol subiti in casa: 0,95 a partita
Grafico rendimento West Brom in casa:
Vittorie ██████████████ 58%
Pareggi ███████ 25%
Sconfitte ████ 17%
Il The Hawthorns è uno stadio dove il West Brom mantiene ritmo alto e controllo territoriale, soprattutto contro squadre che difendono basse.
Stato di forma del Charlton
Il Charlton nelle ultime stagioni in Championship si è distinto per:
-
Fase difensiva compatta
-
Ricerca delle ripartenze
-
Ritmo più prudente rispetto alla media della categoria
Statistiche medie stagionali (trend Championship)
-
Gol fatti: 1,20 a partita
-
Gol subiti: 1,40 a partita
-
Possesso medio: 48%
-
Tiri a partita: 10,8
-
Over 2.5: 50%
Rendimento in trasferta
-
Vittorie esterne: 30%
-
Pareggi: 28%
-
Sconfitte: 42%
-
Gol segnati fuori casa: 1,10 a partita
-
Gol subiti fuori casa: 1,55 a partita
Grafico rendimento Charlton in trasferta:
Vittorie ██████ 30%
Pareggi ███████ 28%
Sconfitte ███████████ 42%
Il Charlton tende a soffrire contro squadre che mantengono possesso superiore al 50% e impongono pressione costante.
Confronto statistico
Produzione offensiva:
West Brom ███████████ 1,55
Charlton █████████ 1,20
Solidità difensiva:
West Brom ████████ 1,10 subiti
Charlton ███████████ 1,40 subiti
Possesso medio:
West Brom ████████████ 53%
Charlton █████████ 48%
Il West Brom presenta maggiore equilibrio tra attacco e difesa, oltre a una migliore gestione del ritmo partita.
Analisi tattica
West Brom
-
Costruzione dal basso ordinata
-
Forte presenza sugli esterni
-
Buona organizzazione sulle seconde palle
-
Pressione coordinata nella metà campo avversaria
Charlton
-
Blocco medio-basso
-
Ricerca immediata della profondità
-
Forte fisicità nei duelli
Scenario probabile:
-
West Brom dominante nel possesso
-
Charlton compatto nella propria metà campo
-
Partita controllata nei ritmi con possibile crescita nel secondo tempo
Analisi del campo: The Hawthorns
The Hawthorns è uno degli stadi più solidi della Championship per rendimento interno.
Caratteristiche:
-
Atmosfera compatta
-
Pressione costante del pubblico
-
Buona qualità del terreno di gioco
Impatto statistico:
Gol segnati in casa West Brom ████████████ 1,75
Gol subiti in casa ██████ 0,95
Il dato evidenzia come il West Brom conceda meno di un gol a partita tra le mura amiche.
Indicatori chiave per il 24 Febbraio 2026
-
West Brom con oltre il 58% di vittorie interne.
-
Charlton con 42% di sconfitte in trasferta.
-
West Brom con miglior differenza reti interna.
-
Media gol complessiva intorno a 2,5 reti per match.
Pronostico finale
Considerando:
-
Superiore rendimento casalingo del West Brom
-
Maggiore equilibrio difensivo
-
Difficoltà del Charlton in trasferta
-
Controllo del possesso da parte dei padroni di casa
Il West Brom parte favorito in modo chiaro.
Pronostico principale
Vittoria West Brom
Pronostico alternativo
West Brom vincente con Under 3.5
Possibile risultato esatto
West Brom 2-0 Charlton
oppure
West Brom 2-1 Charlton
Conclusione professionale
La gara del 24 febbraio 2026 tra West Brom e Charlton in Championship presenta un quadro tecnico favorevole ai padroni di casa. La solidità interna, il miglior equilibrio difensivo e la qualità nella gestione del possesso rendono il West Brom favorito.
Il Charlton potrà rendersi pericoloso in ripartenza, ma il contesto del The Hawthorns e le statistiche recenti orientano l’analisi verso un successo interno.
Pronostico consigliato: Vittoria West Brom in una gara con massimo tre reti complessive.