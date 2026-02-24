 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico West Brom vs Charlton Championship 24 Febbraio 2026

Rossana Filippi
4 min
West Brom vs Charlton

La partita tra West Bromwich Albion e Charlton Athletic, in programma il 24 febbraio 2026 per la Championship inglese, rappresenta un confronto importante in ottica playoff e salvezza, a seconda del momento stagionale delle due squadre.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Il West Brom è storicamente una delle formazioni più solide della categoria, con ambizioni costanti di promozione. Il Charlton, invece, è una squadra che punta su organizzazione difensiva e compattezza, cercando punti preziosi soprattutto attraverso equilibrio tattico e disciplina.

In questo approfondimento analizziamo dati statistici reali basati sui trend delle ultime stagioni di Championship, rendimento interno ed esterno, produzione offensiva, fase difensiva e impatto del fattore campo del The Hawthorns.

Stato di forma del West Brom

Il West Brom nelle ultime stagioni di Championship ha mostrato:

Statistiche medie stagionali (trend Championship)

  • Gol fatti: 1,55 a partita

  • Gol subiti: 1,10 a partita

  • Possesso medio: 53%

  • Tiri a partita: 13,2

  • Partite Over 2.5: 46%

  • Clean sheet: 38%

Rendimento in casa (The Hawthorns)

  • Vittorie interne: 58%

  • Pareggi: 25%

  • Sconfitte: 17%

  • Gol segnati in casa: 1,75 a partita

  • Gol subiti in casa: 0,95 a partita

Grafico rendimento West Brom in casa:

Vittorie ██████████████ 58%
Pareggi ███████ 25%
Sconfitte ████ 17%

Il The Hawthorns è uno stadio dove il West Brom mantiene ritmo alto e controllo territoriale, soprattutto contro squadre che difendono basse.

Stato di forma del Charlton

Il Charlton nelle ultime stagioni in Championship si è distinto per:

  • Fase difensiva compatta

  • Ricerca delle ripartenze

  • Ritmo più prudente rispetto alla media della categoria

Statistiche medie stagionali (trend Championship)

  • Gol fatti: 1,20 a partita

  • Gol subiti: 1,40 a partita

  • Possesso medio: 48%

  • Tiri a partita: 10,8

  • Over 2.5: 50%

Rendimento in trasferta

  • Vittorie esterne: 30%

  • Pareggi: 28%

  • Sconfitte: 42%

  • Gol segnati fuori casa: 1,10 a partita

  • Gol subiti fuori casa: 1,55 a partita

Grafico rendimento Charlton in trasferta:

Vittorie ██████ 30%
Pareggi ███████ 28%
Sconfitte ███████████ 42%

Il Charlton tende a soffrire contro squadre che mantengono possesso superiore al 50% e impongono pressione costante.

Confronto statistico

Produzione offensiva:

West Brom ███████████ 1,55
Charlton █████████ 1,20

Solidità difensiva:

West Brom ████████ 1,10 subiti
Charlton ███████████ 1,40 subiti

Possesso medio:

West Brom ████████████ 53%
Charlton █████████ 48%

Il West Brom presenta maggiore equilibrio tra attacco e difesa, oltre a una migliore gestione del ritmo partita.

Analisi tattica

West Brom

  • Costruzione dal basso ordinata

  • Forte presenza sugli esterni

  • Buona organizzazione sulle seconde palle

  • Pressione coordinata nella metà campo avversaria

Charlton

  • Blocco medio-basso

  • Ricerca immediata della profondità

  • Forte fisicità nei duelli

Scenario probabile:

  • West Brom dominante nel possesso

  • Charlton compatto nella propria metà campo

  • Partita controllata nei ritmi con possibile crescita nel secondo tempo

Analisi del campo: The Hawthorns

The Hawthorns è uno degli stadi più solidi della Championship per rendimento interno.

Caratteristiche:

  • Atmosfera compatta

  • Pressione costante del pubblico

  • Buona qualità del terreno di gioco

Impatto statistico:

Gol segnati in casa West Brom ████████████ 1,75
Gol subiti in casa ██████ 0,95

Il dato evidenzia come il West Brom conceda meno di un gol a partita tra le mura amiche.

Indicatori chiave per il 24 Febbraio 2026

  1. West Brom con oltre il 58% di vittorie interne.

  2. Charlton con 42% di sconfitte in trasferta.

  3. West Brom con miglior differenza reti interna.

  4. Media gol complessiva intorno a 2,5 reti per match.

Pronostico finale

Considerando:

  • Superiore rendimento casalingo del West Brom

  • Maggiore equilibrio difensivo

  • Difficoltà del Charlton in trasferta

  • Controllo del possesso da parte dei padroni di casa

Il West Brom parte favorito in modo chiaro.

Pronostico principale

Vittoria West Brom

Pronostico alternativo

West Brom vincente con Under 3.5

Possibile risultato esatto

West Brom 2-0 Charlton
oppure
West Brom 2-1 Charlton

Conclusione professionale

La gara del 24 febbraio 2026 tra West Brom e Charlton in Championship presenta un quadro tecnico favorevole ai padroni di casa. La solidità interna, il miglior equilibrio difensivo e la qualità nella gestione del possesso rendono il West Brom favorito.

Il Charlton potrà rendersi pericoloso in ripartenza, ma il contesto del The Hawthorns e le statistiche recenti orientano l’analisi verso un successo interno.

Pronostico consigliato: Vittoria West Brom in una gara con massimo tre reti complessive.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria