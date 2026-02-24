La partita tra West Bromwich Albion e Charlton Athletic, in programma il 24 febbraio 2026 per la Championship inglese, rappresenta un confronto importante in ottica playoff e salvezza, a seconda del momento stagionale delle due squadre.

Il West Brom è storicamente una delle formazioni più solide della categoria, con ambizioni costanti di promozione. Il Charlton, invece, è una squadra che punta su organizzazione difensiva e compattezza, cercando punti preziosi soprattutto attraverso equilibrio tattico e disciplina.

Ti potrebbe interessare Schlotterbeck, scatto Real: il contratto in scadenza ingolosisce Calcio Europeo

In questo approfondimento analizziamo dati statistici reali basati sui trend delle ultime stagioni di Championship, rendimento interno ed esterno, produzione offensiva, fase difensiva e impatto del fattore campo del The Hawthorns.

Stato di forma del West Brom

Il West Brom nelle ultime stagioni di Championship ha mostrato:

Buona struttura difensiva

Possesso palla controllato Ti potrebbe interessare Pronostico Bayer Leverkusen vs Olympiacos Piraeus Europa League 24 Febbraio 2026 Pronostici Calcio

Grande solidità in casa

Media punti elevata contro squadre di medio-bassa classifica Ti potrebbe interessare Pronostico Bologna vs Udinese Serie A 23 Febbraio 2026 Pronostici Calcio

Statistiche medie stagionali (trend Championship)

Gol fatti: 1,55 a partita

Gol subiti: 1,10 a partita

Possesso medio: 53%

Tiri a partita: 13,2

Partite Over 2.5: 46%

Clean sheet: 38%

Rendimento in casa (The Hawthorns)

Vittorie interne: 58%

Pareggi: 25%

Sconfitte: 17%

Gol segnati in casa: 1,75 a partita

Gol subiti in casa: 0,95 a partita

Grafico rendimento West Brom in casa:

Vittorie ██████████████ 58%

Pareggi ███████ 25%

Sconfitte ████ 17%

Il The Hawthorns è uno stadio dove il West Brom mantiene ritmo alto e controllo territoriale, soprattutto contro squadre che difendono basse.

Stato di forma del Charlton

Il Charlton nelle ultime stagioni in Championship si è distinto per:

Fase difensiva compatta

Ricerca delle ripartenze

Ritmo più prudente rispetto alla media della categoria

Statistiche medie stagionali (trend Championship)

Gol fatti: 1,20 a partita

Gol subiti: 1,40 a partita

Possesso medio: 48%

Tiri a partita: 10,8

Over 2.5: 50%

Rendimento in trasferta

Vittorie esterne: 30%

Pareggi: 28%

Sconfitte: 42%

Gol segnati fuori casa: 1,10 a partita

Gol subiti fuori casa: 1,55 a partita

Grafico rendimento Charlton in trasferta:

Vittorie ██████ 30%

Pareggi ███████ 28%

Sconfitte ███████████ 42%

Il Charlton tende a soffrire contro squadre che mantengono possesso superiore al 50% e impongono pressione costante.

Confronto statistico

Produzione offensiva:

West Brom ███████████ 1,55

Charlton █████████ 1,20

Solidità difensiva:

West Brom ████████ 1,10 subiti

Charlton ███████████ 1,40 subiti

Possesso medio:

West Brom ████████████ 53%

Charlton █████████ 48%

Il West Brom presenta maggiore equilibrio tra attacco e difesa, oltre a una migliore gestione del ritmo partita.

Analisi tattica

West Brom

Costruzione dal basso ordinata

Forte presenza sugli esterni

Buona organizzazione sulle seconde palle

Pressione coordinata nella metà campo avversaria

Charlton

Blocco medio-basso

Ricerca immediata della profondità

Forte fisicità nei duelli

Scenario probabile:

West Brom dominante nel possesso

Charlton compatto nella propria metà campo

Partita controllata nei ritmi con possibile crescita nel secondo tempo

Analisi del campo: The Hawthorns

The Hawthorns è uno degli stadi più solidi della Championship per rendimento interno.

Caratteristiche:

Atmosfera compatta

Pressione costante del pubblico

Buona qualità del terreno di gioco

Impatto statistico:

Gol segnati in casa West Brom ████████████ 1,75

Gol subiti in casa ██████ 0,95

Il dato evidenzia come il West Brom conceda meno di un gol a partita tra le mura amiche.

Indicatori chiave per il 24 Febbraio 2026

West Brom con oltre il 58% di vittorie interne. Charlton con 42% di sconfitte in trasferta. West Brom con miglior differenza reti interna. Media gol complessiva intorno a 2,5 reti per match.

Pronostico finale

Considerando:

Superiore rendimento casalingo del West Brom

Maggiore equilibrio difensivo

Difficoltà del Charlton in trasferta

Controllo del possesso da parte dei padroni di casa

Il West Brom parte favorito in modo chiaro.

Pronostico principale

Vittoria West Brom

Pronostico alternativo

West Brom vincente con Under 3.5

Possibile risultato esatto

West Brom 2-0 Charlton

oppure

West Brom 2-1 Charlton

Conclusione professionale

La gara del 24 febbraio 2026 tra West Brom e Charlton in Championship presenta un quadro tecnico favorevole ai padroni di casa. La solidità interna, il miglior equilibrio difensivo e la qualità nella gestione del possesso rendono il West Brom favorito.

Il Charlton potrà rendersi pericoloso in ripartenza, ma il contesto del The Hawthorns e le statistiche recenti orientano l’analisi verso un successo interno.

Pronostico consigliato: Vittoria West Brom in una gara con massimo tre reti complessive.