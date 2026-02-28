Pronostico Werder Brema vs Heidenheim – Bundesliga – 28 Febbraio 2026
La sfida tra Werder Brema e Heidenheim, in programma il 28 Febbraio 2026 in Bundesliga, rappresenta un confronto diretto nella parte centrale della classifica. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione e allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.
Il Weserstadion sarà teatro di una gara che, sulla carta, si preannuncia equilibrata ma con leggere differenze strutturali nei numeri stagionali.
Analizziamo statistiche aggiornate dopo 22 giornate di campionato, rendimento casa/trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per costruire un pronostico professionale e credibile.
Stato di forma delle squadre
Werder Brema – Analisi stagione 2025/2026
Il Werder ha costruito la propria stagione su equilibrio offensivo e buona intensità casalinga, pur mostrando qualche fragilità difensiva.
Dati dopo 22 giornate:
-
Gol segnati: 32
-
Gol subiti: 34
-
Media gol fatti: 1,45
-
Media gol concessi: 1,55
-
Expected Goals (xG medio): 1,51
-
Possesso medio: 49%
-
Tiri medi a partita: 12,7
-
Tiri nello specchio: 4,8
Il Werder è una squadra capace di creare occasioni, ma concede spazi nelle transizioni difensive.
Grafico rendimento Werder Brema
Gol segnati: ██████████████ 1,45
Gol subiti: ███████████████ 1,55
xG medio: ███████████████ 1,51
Heidenheim – Analisi stagione 2025/2026
L’Heidenheim si distingue per organizzazione e spirito combattivo, ma presenta una produzione offensiva limitata rispetto alla media del campionato.
Dati dopo 22 giornate:
-
Gol segnati: 27
-
Gol subiti: 37
-
Media gol fatti: 1,23
-
Media gol concessi: 1,68
-
Expected Goals (xG medio): 1,28
-
Possesso medio: 44%
-
Tiri medi: 10,9
L’Heidenheim fatica contro squadre che impongono ritmo e occupano stabilmente la metà campo offensiva.
Grafico rendimento Heidenheim
Gol segnati: █████████████ 1,23
Gol subiti: █████████████████ 1,68
xG medio: █████████████ 1,28
Analisi del fattore campo: Weserstadion
Il Weserstadion è uno stadio storico, con ambiente caldo e pubblico molto partecipe.
Werder Brema in casa
-
Vittorie: 6
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 2
-
Media gol segnati: 1,82
-
Media gol concessi: 1,18
Il Werder in casa migliora sensibilmente la propria produzione offensiva e riduce i gol subiti.
Heidenheim in trasferta
-
Vittorie: 2
-
Pareggi: 4
-
Sconfitte: 5
-
Media gol segnati: 1,05
-
Media gol concessi: 1,86
Il rendimento esterno dell’Heidenheim rappresenta uno dei punti più critici della stagione.
Analisi tattica
Werder Brema
Modulo prevalente: 3-5-2
Caratteristiche:
-
Ampiezza sugli esterni
-
Buona presenza in area
-
Pressione moderata
-
Vulnerabilità sulle ripartenze veloci
Il Werder tende ad attaccare con continuità, sfruttando cross e inserimenti centrali.
Heidenheim
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Caratteristiche:
-
Blocco medio-basso
-
Ricerca delle transizioni
-
Intensità nei duelli
-
Difficoltà nel controllo del possesso
L’Heidenheim punta a mantenere equilibrio e sfruttare eventuali errori avversari.
Confronto statistico diretto
|Statistica
|Werder Brema
|Heidenheim
|Media gol segnati
|1,45
|1,23
|Media gol concessi
|1,55
|1,68
|xG medio
|1,51
|1,28
|Gol casa/trasferta
|1,82
|1,05
Il dato più significativo è la differenza tra rendimento interno del Werder e rendimento esterno dell’Heidenheim.
Analisi probabilistica
Sulla base dei numeri stagionali:
-
Vittoria Werder Brema: 48%
-
Pareggio: 28%
-
Vittoria Heidenheim: 24%
Probabilità Over 2.5: 57%
Probabilità Entrambe segnano: 55%
Probabilità Werder Over 1.5 gol: 60%
Chiavi del match
-
Intensità iniziale del Werder
-
Capacità dell’Heidenheim di reggere la pressione
-
Gestione delle palle inattive
-
Transizioni difensive
Se il Werder riesce a sbloccare la gara nel primo tempo, la partita potrebbe aprirsi maggiormente.
Pronostico finale Werder Brema vs Heidenheim
Considerando:
-
Miglior rendimento casalingo del Werder
-
Difficoltà esterne dell’Heidenheim
-
Differenza nella produzione offensiva
-
Indicatori xG favorevoli ai padroni di casa
Il pronostico principale è:
Vittoria Werder Brema
Pronostico alternativo: Over 2.5
Possibile risultato esatto: 2-1
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 di Bundesliga tra Werder Brema e Heidenheim appare equilibrata ma con leggero vantaggio per i padroni di casa.
Il Weserstadion potrebbe essere un fattore determinante, considerando il rendimento interno del Werder e le difficoltà dell’Heidenheim in trasferta. Una gara che promette intensità e potenziale spettacolo offensivo, con margini sottili ma favorevoli alla squadra di casa.