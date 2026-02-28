Il match tra Vitoria Guimaraes e Alverca, in programma il 28 Febbraio 2026 per la Liga Portugal, rappresenta una sfida interessante tra una squadra strutturata nella parte sinistra della classifica e una formazione che sta lottando per consolidare la propria posizione nella massima serie.

Il Vitoria Guimaraes punta a rimanere agganciato alla zona europea, mentre l’Alverca cerca continuità per evitare rischi nella parte bassa. Analizziamo statistiche aggiornate, rendimento casa/trasferta, indicatori avanzati e scenario tattico.

Stato di forma – Stagione 2025/2026

Vitoria Guimaraes – Dati aggiornati (dopo 22 giornate)

Gol segnati: 32

Gol subiti: 24

Media gol fatti: 1,45

Media gol concessi: 1,09

Expected Goals (xG medio): 1,58

Tiri medi: 13,1

Tiri nello specchio: 4,8

Possesso medio: 54%

Il Vitoria mostra equilibrio tra fase offensiva e difensiva. La produzione offensiva è costante, soprattutto in casa.

Grafico rendimento Vitoria Guimaraes

Gol segnati: ███████████████ 1,45

Gol subiti: ███████████ 1,09

xG medio: █████████████████ 1,58

Alverca – Dati aggiornati (dopo 22 giornate)

Gol segnati: 21

Gol subiti: 33

Media gol fatti: 0,95

Media gol concessi: 1,50

Expected Goals (xG medio): 1,02

Tiri medi: 10,2

Tiri nello specchio: 3,4

Possesso medio: 46%

L’Alverca fatica contro squadre di maggiore qualità tecnica e soffre particolarmente in trasferta.

Grafico rendimento Alverca

Gol segnati: ██████████ 0,95

Gol subiti: ████████████████ 1,50

xG medio: ██████████ 1,02

Analisi del fattore campo

Vitoria Guimaraes in casa

Vittorie: 7

Pareggi: 2

Sconfitte: 2

Media gol segnati: 1,73

Media gol concessi: 0,91

Il rendimento interno è uno dei punti di forza della squadra.

Alverca in trasferta

Vittorie: 2

Pareggi: 3

Sconfitte: 6

Media gol segnati: 0,82

Media gol concessi: 1,64

Le difficoltà fuori casa sono evidenti.

Confronto statistico

Statistica Vitoria Alverca Media gol segnati 1,45 0,95 Media gol concessi 1,09 1,50 xG medio 1,58 1,02 Media tiri 13,1 10,2

Il divario tecnico e statistico è chiaro, soprattutto in termini di produzione offensiva.

Analisi tattica

Vitoria Guimaraes

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche:

Ampiezza sulle corsie

Pressione organizzata

Buona circolazione palla

Solidità difensiva centrale

Alverca

Modulo prevalente: 4-4-2

Caratteristiche:

Blocco medio-basso

Ripartenze veloci

Difficoltà nella costruzione dal basso

Vulnerabilità contro squadre di possesso

Il Vitoria cercherà di controllare il ritmo e aumentare la pressione progressivamente.

Analisi probabilistica

Basata sulle medie stagionali:

Vittoria Vitoria Guimaraes: 60%

Pareggio: 23%

Vittoria Alverca: 17%

Probabilità Over 2.5: 52%

Probabilità Vitoria segna almeno 2 gol: 48%

Chiavi della partita

Intensità iniziale del Vitoria Tenuta difensiva dell’Alverca Precisione sotto porta Gestione delle transizioni

Il controllo del possesso sarà determinante.

Pronostico finale Vitoria Guimaraes vs Alverca

Considerando:

Superiorità statistica del Vitoria

Ottimo rendimento casalingo

Fragilità esterna dell’Alverca

Maggiore qualità offensiva

Il pronostico principale è:

Vittoria Vitoria Guimaraes

Pronostico alternativo: Vitoria Guimaraes Over 1.5 gol

Possibile risultato esatto: 2-0

Conclusione

La sfida del 28 Febbraio 2026 di Liga Portugal tra Vitoria Guimaraes e Alverca vede i padroni di casa nettamente favoriti. Le statistiche stagionali e il rendimento interno suggeriscono una partita controllata dal Vitoria, con possibilità concreta di successo senza subire reti.

L’Alverca dovrà puntare su compattezza e ripartenze, ma il divario tecnico appare significativo.