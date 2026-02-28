Pronostico Vitoria Guimaraes vs Alverca – Liga Portugal – 28 Febbraio 2026
Il match tra Vitoria Guimaraes e Alverca, in programma il 28 Febbraio 2026 per la Liga Portugal, rappresenta una sfida interessante tra una squadra strutturata nella parte sinistra della classifica e una formazione che sta lottando per consolidare la propria posizione nella massima serie.
Il Vitoria Guimaraes punta a rimanere agganciato alla zona europea, mentre l’Alverca cerca continuità per evitare rischi nella parte bassa. Analizziamo statistiche aggiornate, rendimento casa/trasferta, indicatori avanzati e scenario tattico.
Stato di forma – Stagione 2025/2026
Vitoria Guimaraes – Dati aggiornati (dopo 22 giornate)
- Gol segnati: 32
- Gol subiti: 24
- Media gol fatti: 1,45
- Media gol concessi: 1,09
- Expected Goals (xG medio): 1,58
- Tiri medi: 13,1
- Tiri nello specchio: 4,8
- Possesso medio: 54%
Il Vitoria mostra equilibrio tra fase offensiva e difensiva. La produzione offensiva è costante, soprattutto in casa.
Grafico rendimento Vitoria Guimaraes
Gol segnati: ███████████████ 1,45
Gol subiti: ███████████ 1,09
xG medio: █████████████████ 1,58
Alverca – Dati aggiornati (dopo 22 giornate)
- Gol segnati: 21
- Gol subiti: 33
- Media gol fatti: 0,95
- Media gol concessi: 1,50
- Expected Goals (xG medio): 1,02
- Tiri medi: 10,2
- Tiri nello specchio: 3,4
- Possesso medio: 46%
L’Alverca fatica contro squadre di maggiore qualità tecnica e soffre particolarmente in trasferta.
Grafico rendimento Alverca
Gol segnati: ██████████ 0,95
Gol subiti: ████████████████ 1,50
xG medio: ██████████ 1,02
Analisi del fattore campo
Vitoria Guimaraes in casa
- Vittorie: 7
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 2
- Media gol segnati: 1,73
- Media gol concessi: 0,91
Il rendimento interno è uno dei punti di forza della squadra.
Alverca in trasferta
- Vittorie: 2
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 6
- Media gol segnati: 0,82
- Media gol concessi: 1,64
Le difficoltà fuori casa sono evidenti.
Confronto statistico
|Statistica
|Vitoria
|Alverca
|Media gol segnati
|1,45
|0,95
|Media gol concessi
|1,09
|1,50
|xG medio
|1,58
|1,02
|Media tiri
|13,1
|10,2
Il divario tecnico e statistico è chiaro, soprattutto in termini di produzione offensiva.
Analisi tattica
Vitoria Guimaraes
Modulo prevalente: 4-3-3
Caratteristiche:
- Ampiezza sulle corsie
- Pressione organizzata
- Buona circolazione palla
- Solidità difensiva centrale
Alverca
Modulo prevalente: 4-4-2
Caratteristiche:
- Blocco medio-basso
- Ripartenze veloci
- Difficoltà nella costruzione dal basso
- Vulnerabilità contro squadre di possesso
Il Vitoria cercherà di controllare il ritmo e aumentare la pressione progressivamente.
Analisi probabilistica
Basata sulle medie stagionali:
- Vittoria Vitoria Guimaraes: 60%
- Pareggio: 23%
- Vittoria Alverca: 17%
Probabilità Over 2.5: 52%
Probabilità Vitoria segna almeno 2 gol: 48%
Chiavi della partita
- Intensità iniziale del Vitoria
- Tenuta difensiva dell’Alverca
- Precisione sotto porta
- Gestione delle transizioni
Il controllo del possesso sarà determinante.
Pronostico finale Vitoria Guimaraes vs Alverca
Considerando:
- Superiorità statistica del Vitoria
- Ottimo rendimento casalingo
- Fragilità esterna dell’Alverca
- Maggiore qualità offensiva
Il pronostico principale è:
Vittoria Vitoria Guimaraes
Pronostico alternativo: Vitoria Guimaraes Over 1.5 gol
Possibile risultato esatto: 2-0
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 di Liga Portugal tra Vitoria Guimaraes e Alverca vede i padroni di casa nettamente favoriti. Le statistiche stagionali e il rendimento interno suggeriscono una partita controllata dal Vitoria, con possibilità concreta di successo senza subire reti.
L’Alverca dovrà puntare su compattezza e ripartenze, ma il divario tecnico appare significativo.