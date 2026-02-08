Pronostico Vis Pesaro vs Forlì 08 Febbraio 2026

L’8 febbraio 2026, allo stadio Tonino Benelli, la Vis Pesaro ospita il Forlì in una sfida importante del campionato di Serie C. È un match che può incidere sugli equilibri della classifica, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per consolidare la propria posizione e guardare con maggiore fiducia al prosieguo della stagione.

Il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento chiave nell’economia della gara.

Descrizione Generale delle Squadre

La Vis Pesaro ha mostrato un rendimento discreto nelle gare casalinghe, dove ha conquistato circa il 59% dei punti disponibili. La squadra si distingue per organizzazione e spirito di sacrificio, riuscendo spesso a rendere le partite combattute anche contro avversari di livello simile.

Il Forlì presenta un rendimento più altalenante, soprattutto lontano da casa. In trasferta ha ottenuto circa il 37% dei punti, alternando buone prestazioni a cali di concentrazione che spesso incidono sul risultato finale.

Forme e Statistiche Recenti

Vis Pesaro: G, L, G, L, G

Forlì: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori

Forlì 1-1 Vis Pesaro

Vis Pesaro 2-0 Forlì

Forlì 2-1 Vis Pesaro

Giocatori Chiave

Per la Vis Pesaro, Gianmarco Nicastro è uno dei riferimenti offensivi principali, grazie alla sua capacità di lavorare per la squadra e farsi trovare pronto in area.

Ti potrebbe interessare Pronostico Gubbio vs Campobasso 08 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Nel Forlì, Simone Magnani rappresenta un elemento fondamentale in fase difensiva, utile sia per l’esperienza sia per la leadership nel reparto arretrato.

Fattori da Considerare

Campo: La Vis Pesaro sfrutta discretamente il fattore casa, mantenendo buona intensità al Benelli. Ti potrebbe interessare Superlega ai titoli di coda? Il Barcellona si chiama fuori, Florentino Perez isolato Calcio Europeo Clima: Le condizioni invernali potrebbero influenzare il ritmo, favorendo una gara fisica. Infortuni e Sostituzioni: La gestione delle rotazioni sarà determinante soprattutto nella seconda metà del match.

Predizione

La Vis Pesaro proverà a impostare una gara ordinata, cercando di sfruttare il possesso e la spinta del pubblico. In casa, la squadra tende a essere più concreta nelle fasi decisive.

Il Forlì cercherà di restare compatto e di colpire in ripartenza, ma la discontinuità in trasferta rappresenta un limite da non sottovalutare.

Considerando fattore campo, forma recente e precedenti, la previsione è orientata verso una leggera preferenza per la Vis Pesaro, in una partita equilibrata e probabilmente decisa da un singolo episodio.