La sfida tra Villefranche e Dijon, valida per la Francia National del 20 Febbraio 2026, mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma con numeri che suggeriscono una partita equilibrata. Dijon punta alla parte alta della classifica, mentre Villefranche cerca continuità per consolidare la propria posizione a metà graduatoria.

La National è un campionato caratterizzato da margini ridotti e punteggi spesso contenuti: questo contesto è fondamentale per interpretare correttamente il match.

Situazione in Classifica (dopo 20 giornate)

Villefranche

Villefranche ha mostrato rendimento altalenante ma discreta solidità in casa.

Dijon

Posizione: 4ª

Punti: 33

Gol fatti: 29

Gol subiti: 18

Media gol segnati: 1,45 a partita

Media gol concessi: 0,90 a partita

Differenza reti: +11

Dijon presenta uno dei migliori equilibri difensivi della categoria e una produzione offensiva superiore alla media.

Analisi del Campo – Stade Armand-Chouffet

Lo Stade Armand-Chouffet di Villefranche, impianto compatto con superficie in erba naturale, favorisce spesso partite fisiche e molto tattiche.

Statistiche casa Villefranche:

58% dei punti totali ottenuti in casa

Media gol casa: 1,30 segnati – 1,05 subiti

57% Under 2.5

Il fattore campo può ridurre il gap tecnico tra le due squadre.

Analisi Tattica

Villefranche

Modulo prevalente: 4-4-2

Punti di forza:

Blocco difensivo ordinato

Buona organizzazione sulle palle inattive

Intensità nei duelli

Debolezze:

Difficoltà nella costruzione contro pressing alto

Poca incisività contro difese chiuse

Villefranche tende a mantenere linee compatte e sfruttare transizioni rapide.

Dijon

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti di forza:

Maggiore qualità tecnica

Ampiezza offensiva

Buona gestione del possesso

Debolezze:

Leggero calo nelle gare esterne contro squadre fisiche

Spazi concessi in ripartenza

Dijon preferisce controllare ritmo e possesso, ma dovrà adattarsi a un campo compatto e intenso.

Confronti Diretti Recenti

Ultimi 4 incontri ufficiali:

1 vittoria Villefranche

2 pareggi

1 vittoria Dijon

Media gol: 2,0 a partita

75% Under 2.5

Storico molto equilibrato.

Modello Statistico Previsionale

Il modello considera:

Differenza reti

Media gol fatti/subiti

Rendimento casa/trasferta

Storico diretto

Forma recente

Expected Goals Stimati

Villefranche: 1,05 xG

Dijon: 1,40 xG

Dijon parte con vantaggio tecnico ma non schiacciante.

Probabilità 1X2

Villefranche 26%

Pareggio 30%

Dijon 44%

Grafico probabilità:

Villefranche ████████████ 26%

Pareggio ███████████████ 30%

Dijon █████████████████████ 44%

Totale Gol – Linea 2.5

Under 2.5 56%

Over 2.5 44%

Grafico:

Under 2.5 ██████████████████████ 56%

Over 2.5 █████████████████ 44%

Entrambe le Squadre Segnano

No BTTS 52%

Sì BTTS 48%

Grafico:

No BTTS ████████████████████ 52%

Sì BTTS █████████████████ 48%

Scenario della Partita

Primo tempo probabilmente equilibrato, con Dijon più propositivo ma Villefranche compatto e pronto a sfruttare errori.

Se Dijon trova il vantaggio:

Potrebbe gestire il possesso e abbassare il ritmo.

Se Villefranche segna per primo:

La gara si complicherebbe per Dijon, costretto ad alzare linee e rischiare.

Fase chiave tra il 60° e l’80° minuto, momento in cui Dijon tende ad aumentare pressione offensiva.

Pronostico Finale

Risultato più probabile:

Villefranche 0 – 1 Dijon

Alternative plausibili:

1 – 1

0 – 2

Sintesi Tecnica

Vittoria Dijon (2)

Under 3.5 gol

Dijon segna almeno un gol

Conclusione

Il pronostico del 20 Febbraio 2026 in Francia National tra Villefranche e Dijon vede favorita la squadra ospite grazie a maggiore qualità tecnica e solidità difensiva. Tuttavia, il fattore campo e la natura equilibrata della categoria suggeriscono una partita combattuta, con punteggio contenuto e margini ridotti. Il risultato più coerente resta una vittoria esterna di misura.