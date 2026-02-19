Pronostico Villefranche vs Dijon – Francia National – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Villefranche e Dijon, valida per la Francia National del 20 Febbraio 2026, mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma con numeri che suggeriscono una partita equilibrata. Dijon punta alla parte alta della classifica, mentre Villefranche cerca continuità per consolidare la propria posizione a metà graduatoria.
La National è un campionato caratterizzato da margini ridotti e punteggi spesso contenuti: questo contesto è fondamentale per interpretare correttamente il match.
Situazione in Classifica (dopo 20 giornate)
Villefranche
-
Posizione: 10ª
-
Punti: 24
-
Gol fatti: 22
-
Gol subiti: 23
-
Media gol segnati: 1,10 a partita
-
Media gol concessi: 1,15 a partita
-
Differenza reti: -1
Villefranche ha mostrato rendimento altalenante ma discreta solidità in casa.
Dijon
-
Posizione: 4ª
-
Punti: 33
-
Gol fatti: 29
-
Gol subiti: 18
-
Media gol segnati: 1,45 a partita
-
Media gol concessi: 0,90 a partita
-
Differenza reti: +11
Dijon presenta uno dei migliori equilibri difensivi della categoria e una produzione offensiva superiore alla media.
Analisi del Campo – Stade Armand-Chouffet
Lo Stade Armand-Chouffet di Villefranche, impianto compatto con superficie in erba naturale, favorisce spesso partite fisiche e molto tattiche.
Statistiche casa Villefranche:
-
58% dei punti totali ottenuti in casa
-
Media gol casa: 1,30 segnati – 1,05 subiti
-
57% Under 2.5
Il fattore campo può ridurre il gap tecnico tra le due squadre.
Analisi Tattica
Villefranche
Modulo prevalente: 4-4-2
Punti di forza:
-
Blocco difensivo ordinato
-
Buona organizzazione sulle palle inattive
-
Intensità nei duelli
Debolezze:
-
Difficoltà nella costruzione contro pressing alto
-
Poca incisività contro difese chiuse
Villefranche tende a mantenere linee compatte e sfruttare transizioni rapide.
Dijon
Modulo prevalente: 4-3-3
Punti di forza:
-
Maggiore qualità tecnica
-
Ampiezza offensiva
-
Buona gestione del possesso
Debolezze:
-
Leggero calo nelle gare esterne contro squadre fisiche
-
Spazi concessi in ripartenza
Dijon preferisce controllare ritmo e possesso, ma dovrà adattarsi a un campo compatto e intenso.
Confronti Diretti Recenti
Ultimi 4 incontri ufficiali:
-
1 vittoria Villefranche
-
2 pareggi
-
1 vittoria Dijon
-
Media gol: 2,0 a partita
-
75% Under 2.5
Storico molto equilibrato.
Modello Statistico Previsionale
Il modello considera:
-
Differenza reti
-
Media gol fatti/subiti
-
Rendimento casa/trasferta
-
Storico diretto
-
Forma recente
Expected Goals Stimati
Villefranche: 1,05 xG
Dijon: 1,40 xG
Dijon parte con vantaggio tecnico ma non schiacciante.
Probabilità 1X2
Villefranche 26%
Pareggio 30%
Dijon 44%
Grafico probabilità:
Villefranche ████████████ 26%
Pareggio ███████████████ 30%
Dijon █████████████████████ 44%
Totale Gol – Linea 2.5
Under 2.5 56%
Over 2.5 44%
Grafico:
Under 2.5 ██████████████████████ 56%
Over 2.5 █████████████████ 44%
Entrambe le Squadre Segnano
No BTTS 52%
Sì BTTS 48%
Grafico:
No BTTS ████████████████████ 52%
Sì BTTS █████████████████ 48%
Scenario della Partita
Primo tempo probabilmente equilibrato, con Dijon più propositivo ma Villefranche compatto e pronto a sfruttare errori.
Se Dijon trova il vantaggio:
-
Potrebbe gestire il possesso e abbassare il ritmo.
Se Villefranche segna per primo:
-
La gara si complicherebbe per Dijon, costretto ad alzare linee e rischiare.
Fase chiave tra il 60° e l’80° minuto, momento in cui Dijon tende ad aumentare pressione offensiva.
Pronostico Finale
Risultato più probabile:
Villefranche 0 – 1 Dijon
Alternative plausibili:
-
1 – 1
-
0 – 2
Sintesi Tecnica
-
Vittoria Dijon (2)
-
Under 3.5 gol
-
Dijon segna almeno un gol
Conclusione
Il pronostico del 20 Febbraio 2026 in Francia National tra Villefranche e Dijon vede favorita la squadra ospite grazie a maggiore qualità tecnica e solidità difensiva. Tuttavia, il fattore campo e la natura equilibrata della categoria suggeriscono una partita combattuta, con punteggio contenuto e margini ridotti. Il risultato più coerente resta una vittoria esterna di misura.