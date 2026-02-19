Pronostico Vikingur Reykjavik vs KR Reykjavik – Iceland League Cup – 19 Febbraio 2026
Il derby di Reykjavik tra Vikingur Reykjavik e KR Reykjavik, in programma il 19 febbraio 2026 nella Iceland League Cup (Lengjubikarinn), rappresenta uno degli incroci più interessanti del calcio islandese nel periodo di preparazione stagionale.
Anche se si tratta di una competizione pre-campionato, il livello tecnico resta elevato: entrambe le squadre sono protagoniste abituali dell’Úrvalsdeild e hanno spesso lottato per le prime posizioni negli ultimi anni.
Analisi Statistica Recente
Vikingur Reykjavik (ultime stagioni ufficiali)
-
Media gol segnati: 2,0 a partita
-
Media gol subiti: 1,0
-
Percentuale Over 2.5: 66%
-
Possesso medio: 56%
-
Clean sheet: 40%
Vikingur si è distinto per continuità offensiva e capacità di dominare il possesso, risultando tra i migliori attacchi del campionato islandese.
KR Reykjavik (ultime stagioni ufficiali)
-
Media gol segnati: 1,7
-
Media gol subiti: 1,4
-
Percentuale Over 2.5: 63%
-
Possesso medio: 52%
-
Clean sheet: 32%
KR mantiene una buona produzione offensiva ma tende a concedere più occasioni rispetto ai rivali cittadini.
Analisi Tattica
Vikingur Reykjavik
Modulo prevalente: 4-3-3 offensivo
Caratteristiche:
-
Pressione alta organizzata
-
Costruzione fluida
-
Esterni molto attivi
-
Transizioni rapide
Media tiri a partita: 15
Tiri nello specchio: 6
Vikingur punta ad imporre ritmo fin dall’inizio, soprattutto su campo sintetico.
KR Reykjavik
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Caratteristiche:
-
Maggiore equilibrio centrale
-
Ricerca del possesso
-
Buona qualità individuale negli ultimi 30 metri
-
Pericolosità su calcio piazzato
Media tiri: 13
Tiri in porta: 5
KR tende a rispondere colpo su colpo nei derby, spesso mantenendo partite aperte fino alla fine.
Analisi del Campo
Le partite di League Cup a febbraio si disputano generalmente su:
-
Superficie sintetica
-
Impianti indoor o semi-coperti
-
Terreno veloce
Statisticamente, in queste condizioni:
-
La media gol aumenta
-
Il ritmo di gioco è più elevato
-
Le squadre tecniche sono favorite
Questo contesto avvantaggia leggermente Vikingur, più strutturato nel gioco offensivo rapido.
Confronti Diretti Recenti
Ultimi 5 derby ufficiali:
-
Vittorie Vikingur: 3
-
Vittorie KR: 1
-
Pareggi: 1
-
Media gol totale: 3,2
Il derby tende a produrre partite spettacolari e con reti da entrambe le parti.
Grafico Media Gol Segnati
Vikingur: █████████████████
KR Reykjavik: ███████████████
Leggera superiorità offensiva per Vikingur.
Grafico Media Gol Subiti
Vikingur: ███████████
KR Reykjavik: █████████████
KR concede più occasioni in fase difensiva.
Probabilità Stimate
Vittoria Vikingur: 46%
Pareggio: 27%
Vittoria KR: 27%
Over 2.5 gol: 65%
Over 3.5 gol: 42%
Entrambe le squadre segnano: 61%
Chiavi della Partita
-
Pressione iniziale di Vikingur
-
Capacità di KR di colpire in transizione
-
Efficacia sotto porta
-
Gestione emotiva del derby
Pronostico Finale
Considerando:
-
Migliore solidità difensiva di Vikingur
-
Leggera superiorità offensiva
-
Storica tendenza Over nei derby
-
Condizioni di gioco favorevoli a partite dinamiche
Il pronostico principale è:
Vikingur Reykjavik vincente
Opzione alternativa:
Over 2.5 gol
Possibile combinazione:
Vikingur + Over 2.5
Risultato esatto plausibile:
2-1 oppure 3-1
Conclusione Professionale
Il derby del 19 febbraio 2026 nella Iceland League Cup si presenta come una gara ad alta intensità e con ritmo elevato. Vikingur parte leggermente favorito per struttura, continuità offensiva e miglior organizzazione difensiva.
KR Reykjavik resta avversario competitivo e in grado di segnare, ma i numeri suggeriscono un vantaggio tecnico e statistico per Vikingur.
Pronostico coerente con i dati: Vikingur favorito in una partita probabilmente ricca di reti e spettacolo.