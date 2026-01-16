Pronostico Versailles vs Rouen 16 Gennaio 2026

Il match tra Versailles e Rouen, valido per il Championnat National 1, si giocherà il 16 gennaio 2026 alle 18:30. Rouen arriva da capolista e cerca di consolidare la propria leadership, mentre Versailles punta a sfruttare il fattore campo per fermare una delle squadre più in forma del campionato.

Descrizione Generale del Team

Versailles:

Attualmente al 6º posto in classifica, Versailles ha alternato risultati positivi e negativi, senza riuscire a trovare una reale continuità. In casa, il rendimento è discreto ma non dominante. La squadra ha comunque mostrato buone trame offensive e cerca di sorprendere contro avversari di alto livello.

Rouen:

Rouen è primo in classifica e ha dimostrato un’ottima organizzazione difensiva e grande capacità offensiva. Anche in trasferta mantiene un buon rendimento e spesso controlla il ritmo delle partite. Il loro obiettivo è chiaro: mantenere la vetta.

Forme e Statistiche Recenti

Versailles: risultati altalenanti tra vittorie, pareggi e sconfitte

Rouen: forma positiva, con serie di risultati utili consecutivi

Risultati Precedenti

Negli ultimi scontri diretti tra le due squadre si è registrato equilibrio, con diversi pareggi e partite molto combattute.

Giocatori Chiave

Versailles: La squadra può contare su un reparto offensivo capace di creare pericoli, anche se manca un finalizzatore costante.

Rouen: Dotata di giocatori esperti, la squadra ospite ha qualità in tutti i reparti, con attaccanti in grado di risolvere la partita in ogni momento.

Fattori da Considerare

Campo: Il fattore casa potrebbe aiutare il Versailles, ma il rendimento interno non è stato sempre convincente. Forma e Motivazione: Rouen arriva in grande forma e con motivazione alta per difendere il primo posto. Equilibrio Storico: I precedenti tra le due squadre mostrano spesso partite tese e combattute, con numerosi pareggi.

Previsione

Rouen parte leggermente favorito grazie alla maggiore continuità e alla qualità del proprio gioco. Versailles dovrà fare una partita perfetta in fase difensiva e sfruttare le ripartenze per avere chance. Tuttavia, l’esperienza e la solidità del Rouen potrebbero fare la differenza nei momenti chiave.

Risultato suggerito: 0‑1 o 1‑1, con possibile Over 2,5 gol se la partita si apre nel secondo tempo.