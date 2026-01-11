Pronostico Verona vs Lazio 11 Gennaio 2026

L’11 gennaio 2026, Hellas Verona ospita SS Lazio allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi per la 20ª giornata di Serie A. Verona cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Lazio vuole consolidare la propria posizione nelle parti alte della classifica e restare in corsa per un posto nelle competizioni europee.

Descrizione Generale delle Squadre

Verona ha avuto un andamento altalenante fino a questo punto della stagione: ha raccolto risultati a sprazzi ma fatica a mantenere continuità, soprattutto contro squadre di livello superiore. In casa, però, può esprimersi con più determinazione.

Lazio sta vivendo un periodo di forma migliore, con risultati più costanti e una maggiore solidità in entrambe le fasi. La squadra biancoceleste è in piena lotta per un piazzamento europeo e punta a guadagnare punti anche in trasferta.

Forme e Statistiche Recenti (ultime 5 partite)

Verona: P, S, P, V, P

Lazio: V, V, N, V, P

Risultati Precedenti (ultimi 3 scontri diretti)

Giocatori Chiave

Verona: Giovanni Simeone è uno dei riferimenti offensivi principali; la sua abilità nel finalizzare può risultare decisiva se Verona riesce a creare occasioni.

Lazio: Ciro Immobile rimane l’uomo simbolo dell’attacco biancoceleste, capace di segnare in partite chiave e di trascinare la squadra nei momenti importanti.

Fattori da Considerare

Campo: Il Bentegodi può dare a Verona una spinta importante, soprattutto nei primi minuti, quando l'avversario non è ancora entrato pienamente nel ritmo di gara. Forma recente: Lazio sembra avere maggiore continuità e risultati positivi nelle ultime giornate, facendo percepire un vantaggio psicologico. Pressione di classifica: Verona ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda, mentre Lazio vuole consolidare la propria posizione europea, fattore che può influenzare l'atteggiamento tattico.

Previsione

La partita appare equilibrata per intensità, ma con la Lazio favorita per qualità di rosa e forma recente. Verona cercherà di sfruttare la spinta del pubblico di casa e potrebbe mettere in difficoltà la difesa ospite, soprattutto su palle inattive e transizioni rapide. Tuttavia, la maggiore concretezza offensiva e la profondità della rosa della Lazio dovrebbero fare la differenza nei momenti chiave.

Pronostico finale: vittoria Lazio o X2 (pareggio‑vittoria Lazio)

Risultato suggerito: 1‑2 o 1‑1