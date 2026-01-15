 Salta al contenuto
Pronostico Verona – Bologna – Serie A – 15 Gennaio 2026

Rossana Filippi
3 min
Verona vs Bologna Serie A

La sfida tra Hellas Verona e Bologna, in programma il 15 Gennaio 2026, rappresenta un incontro molto delicato nel contesto della Serie A. Due squadre con filosofie diverse ma con un obiettivo comune: conquistare punti fondamentali nella seconda metà della stagione.

Il match si giocherà allo Stadio Marcantonio Bentegodi, un campo storicamente difficile soprattutto nei mesi invernali, dove il fattore ambientale e l’intensità fisica incidono spesso sull’andamento delle partite.

Analisi Hellas Verona

Stato di forma e impostazione tattica

L’Hellas Verona è una squadra che basa gran parte del proprio gioco su intensità, aggressività e organizzazione difensiva. Nelle ultime stagioni di Serie A ha alternato momenti positivi a fasi di difficoltà, ma in casa ha sempre mantenuto una certa solidità.

Il modulo più utilizzato è il 3-4-2-1, che consente al Verona di essere compatto dietro e pericoloso nelle transizioni offensive.

Rendimento casalingo

Il Bentegodi resta un punto di forza:

Dati medi in casa (ultime stagioni di Serie A):

Le partite interne del Verona sono spesso chiuse e combattute, con punteggi contenuti.

Punti di forza

Punti deboli

  • Qualità offensiva non sempre costante

  • Difficoltà nel gestire il vantaggio

Analisi Bologna

Stato di forma e stile di gioco

Il Bologna si è affermato negli ultimi campionati come una squadra organizzata, tecnica e molto equilibrata, capace di mantenere un buon possesso palla e creare occasioni con manovra ragionata.

Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, con grande attenzione all’equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Rendimento in trasferta

Lontano dal Dall’Ara, il Bologna tende a essere più prudente:

Dati medi in trasferta (ultime stagioni di Serie A):

  • Vittorie: 30%

  • Pareggi: 35%

  • Sconfitte: 35%

  • Gol segnati: 1.1 a partita

  • Gol subiti: 1.2 a partita

In trasferta, il Bologna privilegia il controllo del ritmo e limita i rischi.

Punti di forza

  • Buona qualità tecnica a centrocampo

  • Organizzazione difensiva solida

  • Capacità di gestire il possesso

Punti deboli

  • Difficoltà contro squadre molto fisiche

  • Calo di intensità nei secondi tempi

Precedenti diretti (Head to Head)

Ultimi scontri diretti in Serie A:

  • Partite spesso equilibrate

  • Media gol inferiore a 2.5

  • Alta frequenza di pareggi o vittorie di misura

Il fattore campo ha spesso giocato un ruolo decisivo in questo confronto.

Analisi del campo e condizioni ambientali

Lo Stadio Bentegodi a gennaio presenta:

  • Temperature basse

  • Campo spesso più pesante

  • Ritmo di gioco spezzato

Questi elementi favoriscono:

  • Fase difensiva

  • Partite tattiche

  • Numero ridotto di occasioni da gol

Grafica statistica – Media gol partita

Media gol complessivi:

  • Verona in casa: 2.3

  • Bologna in trasferta: 2.3

Probabilità stimata:

  • Under 2.5: circa 62%

  • Over 2.5: circa 38%

Grafica comparativa – Possesso e tiri

Possesso palla medio:

  • Verona: 44%

  • Bologna: 52%

Tiri totali a partita:

  • Verona: 10

  • Bologna: 12

Il Bologna crea qualcosa in più, ma il Verona compensa con intensità e fisicità.

Pronostico finale Verona vs Bologna

Analizzando forma, statistiche e fattore campo:

Pronostico consigliato:

  • Under 2.5 gol

  • Doppia chance: Bologna o pareggio

  • Risultato esatto più probabile: 0-0 oppure 0-1 Bologna

Conclusione

Il match tra Verona e Bologna del 15 Gennaio 2026 si preannuncia equilibrato e molto tattico. Il Bologna parte leggermente favorito per qualità complessiva, ma il Bentegodi e l’intensità del Verona rendono il pareggio un esito molto plausibile.

