Pronostico Verona – Bologna – Serie A – 15 Gennaio 2026
La sfida tra Hellas Verona e Bologna, in programma il 15 Gennaio 2026, rappresenta un incontro molto delicato nel contesto della Serie A. Due squadre con filosofie diverse ma con un obiettivo comune: conquistare punti fondamentali nella seconda metà della stagione.
Il match si giocherà allo Stadio Marcantonio Bentegodi, un campo storicamente difficile soprattutto nei mesi invernali, dove il fattore ambientale e l’intensità fisica incidono spesso sull’andamento delle partite.
Analisi Hellas Verona
Stato di forma e impostazione tattica
L’Hellas Verona è una squadra che basa gran parte del proprio gioco su intensità, aggressività e organizzazione difensiva. Nelle ultime stagioni di Serie A ha alternato momenti positivi a fasi di difficoltà, ma in casa ha sempre mantenuto una certa solidità.
Il modulo più utilizzato è il 3-4-2-1, che consente al Verona di essere compatto dietro e pericoloso nelle transizioni offensive.
Rendimento casalingo
Il Bentegodi resta un punto di forza:
Dati medi in casa (ultime stagioni di Serie A):
-
Vittorie: circa 40%
-
Pareggi: 30%
-
Sconfitte: 30%
-
Gol segnati: 1.2 a partita
-
Gol subiti: 1.1 a partita
Le partite interne del Verona sono spesso chiuse e combattute, con punteggi contenuti.
Punti di forza
-
Buona solidità difensiva
-
Pressing intenso nei primi 60 minuti
-
Capacità di sfruttare il gioco aereo
Punti deboli
-
Qualità offensiva non sempre costante
-
Difficoltà nel gestire il vantaggio
Analisi Bologna
Stato di forma e stile di gioco
Il Bologna si è affermato negli ultimi campionati come una squadra organizzata, tecnica e molto equilibrata, capace di mantenere un buon possesso palla e creare occasioni con manovra ragionata.
Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, con grande attenzione all’equilibrio tra fase offensiva e difensiva.
Rendimento in trasferta
Lontano dal Dall’Ara, il Bologna tende a essere più prudente:
Dati medi in trasferta (ultime stagioni di Serie A):
-
Vittorie: 30%
-
Pareggi: 35%
-
Sconfitte: 35%
-
Gol segnati: 1.1 a partita
-
Gol subiti: 1.2 a partita
In trasferta, il Bologna privilegia il controllo del ritmo e limita i rischi.
Punti di forza
-
Buona qualità tecnica a centrocampo
-
Organizzazione difensiva solida
-
Capacità di gestire il possesso
Punti deboli
-
Difficoltà contro squadre molto fisiche
-
Calo di intensità nei secondi tempi
Precedenti diretti (Head to Head)
Ultimi scontri diretti in Serie A:
-
Partite spesso equilibrate
-
Media gol inferiore a 2.5
-
Alta frequenza di pareggi o vittorie di misura
Il fattore campo ha spesso giocato un ruolo decisivo in questo confronto.
Analisi del campo e condizioni ambientali
Lo Stadio Bentegodi a gennaio presenta:
-
Temperature basse
-
Campo spesso più pesante
-
Ritmo di gioco spezzato
Questi elementi favoriscono:
-
Fase difensiva
-
Partite tattiche
-
Numero ridotto di occasioni da gol
Grafica statistica – Media gol partita
Media gol complessivi:
-
Verona in casa: 2.3
-
Bologna in trasferta: 2.3
Probabilità stimata:
-
Under 2.5: circa 62%
-
Over 2.5: circa 38%
Grafica comparativa – Possesso e tiri
Possesso palla medio:
-
Verona: 44%
-
Bologna: 52%
Tiri totali a partita:
-
Verona: 10
-
Bologna: 12
Il Bologna crea qualcosa in più, ma il Verona compensa con intensità e fisicità.
Pronostico finale Verona vs Bologna
Analizzando forma, statistiche e fattore campo:
Pronostico consigliato:
-
Under 2.5 gol
-
Doppia chance: Bologna o pareggio
-
Risultato esatto più probabile: 0-0 oppure 0-1 Bologna
Conclusione
Il match tra Verona e Bologna del 15 Gennaio 2026 si preannuncia equilibrato e molto tattico. Il Bologna parte leggermente favorito per qualità complessiva, ma il Bentegodi e l’intensità del Verona rendono il pareggio un esito molto plausibile.