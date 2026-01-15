La sfida tra Hellas Verona e Bologna, in programma il 15 Gennaio 2026, rappresenta un incontro molto delicato nel contesto della Serie A. Due squadre con filosofie diverse ma con un obiettivo comune: conquistare punti fondamentali nella seconda metà della stagione.

Il match si giocherà allo Stadio Marcantonio Bentegodi, un campo storicamente difficile soprattutto nei mesi invernali, dove il fattore ambientale e l’intensità fisica incidono spesso sull’andamento delle partite.

Analisi Hellas Verona

Stato di forma e impostazione tattica

L’Hellas Verona è una squadra che basa gran parte del proprio gioco su intensità, aggressività e organizzazione difensiva. Nelle ultime stagioni di Serie A ha alternato momenti positivi a fasi di difficoltà, ma in casa ha sempre mantenuto una certa solidità.

Il modulo più utilizzato è il 3-4-2-1, che consente al Verona di essere compatto dietro e pericoloso nelle transizioni offensive.

Rendimento casalingo

Il Bentegodi resta un punto di forza:

Dati medi in casa (ultime stagioni di Serie A):

Le partite interne del Verona sono spesso chiuse e combattute, con punteggi contenuti.

Punti di forza

Buona solidità difensiva

Pressing intenso nei primi 60 minuti

Capacità di sfruttare il gioco aereo

Punti deboli

Qualità offensiva non sempre costante

Difficoltà nel gestire il vantaggio

Analisi Bologna

Stato di forma e stile di gioco

Il Bologna si è affermato negli ultimi campionati come una squadra organizzata, tecnica e molto equilibrata, capace di mantenere un buon possesso palla e creare occasioni con manovra ragionata.

Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, con grande attenzione all’equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Rendimento in trasferta

Lontano dal Dall’Ara, il Bologna tende a essere più prudente:

Dati medi in trasferta (ultime stagioni di Serie A):

Vittorie: 30%

Pareggi: 35%

Sconfitte: 35%

Gol segnati: 1.1 a partita

Gol subiti: 1.2 a partita

In trasferta, il Bologna privilegia il controllo del ritmo e limita i rischi.

Punti di forza

Buona qualità tecnica a centrocampo

Organizzazione difensiva solida

Capacità di gestire il possesso

Punti deboli

Difficoltà contro squadre molto fisiche

Calo di intensità nei secondi tempi

Precedenti diretti (Head to Head)

Ultimi scontri diretti in Serie A:

Partite spesso equilibrate

Media gol inferiore a 2.5

Alta frequenza di pareggi o vittorie di misura

Il fattore campo ha spesso giocato un ruolo decisivo in questo confronto.

Analisi del campo e condizioni ambientali

Lo Stadio Bentegodi a gennaio presenta:

Temperature basse

Campo spesso più pesante

Ritmo di gioco spezzato

Questi elementi favoriscono:

Fase difensiva

Partite tattiche

Numero ridotto di occasioni da gol

Grafica statistica – Media gol partita

Media gol complessivi:

Verona in casa: 2.3

Bologna in trasferta: 2.3

Probabilità stimata:

Under 2.5: circa 62%

Over 2.5: circa 38%

Grafica comparativa – Possesso e tiri

Possesso palla medio:

Verona: 44%

Bologna: 52%

Tiri totali a partita:

Verona: 10

Bologna: 12

Il Bologna crea qualcosa in più, ma il Verona compensa con intensità e fisicità.

Pronostico finale Verona vs Bologna

Analizzando forma, statistiche e fattore campo:

Pronostico consigliato:

Under 2.5 gol

Doppia chance: Bologna o pareggio

Risultato esatto più probabile: 0-0 oppure 0-1 Bologna

Conclusione

Il match tra Verona e Bologna del 15 Gennaio 2026 si preannuncia equilibrato e molto tattico. Il Bologna parte leggermente favorito per qualità complessiva, ma il Bentegodi e l’intensità del Verona rendono il pareggio un esito molto plausibile.