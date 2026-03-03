La sfida tra Venezia e Avellino, valida per la Serie B 2025/2026 e in programma il 03 marzo 2026, rappresenta un confronto chiave in ottica playoff e salvezza. In Serie B il margine tra alta e bassa classifica è spesso ridotto, e la continuità nei risultati diventa determinante nella fase finale della stagione.

Il Venezia punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre l’Avellino cerca punti pesanti per allontanarsi definitivamente dalla zona playout.

Situazione di Classifica

Dopo circa 27 giornate:

Venezia

Posizione: 5ª

Punti: 46

Differenza reti: +12

Avellino

Posizione: 15ª

Punti: 31

Differenza reti: -8

Il Venezia arriva con maggiore stabilità e ambizione promozione, mentre l’Avellino è chiamato a una prova di solidità difensiva.

Analisi del Venezia

Il Venezia è una delle squadre con migliore organizzazione offensiva della Serie B. Predilige costruzione dal basso, esterni rapidi e inserimenti centrali.

Media stagionale Venezia

Gol segnati: 1.61 a partita

Gol subiti: 1.18 a partita

Tiri medi: 14.1

Possesso medio: 55%

Media punti in casa: 1.85

Grafico rendimento offensivo Venezia

Gol segnati

████████████████

Ti potrebbe interessare Pronostico Reggiana vs Sudtirol Serie B 03 Marzo 2026 Pronostici Calcio

Gol subiti

███████████

Il Venezia produce molte occasioni soprattutto al Penzo, dove mantiene alta intensità nei primi 30 minuti.

Ti potrebbe interessare Pronostico Real Madrid vs Getafe LaLiga 02 Marzo 2026 Pronostici Calcio

Analisi dell’Avellino

L’Avellino basa il proprio gioco su compattezza e ripartenze veloci. In trasferta tende a difendersi con blocco medio-basso.

Media stagionale Avellino

Gol segnati: 1.09 a partita

Gol subiti: 1.37 a partita

Tiri medi: 10.3

Possesso medio: 47%

Media punti in trasferta: 1.10

Grafico rendimento Avellino

Gol segnati

██████████

Ti potrebbe interessare Pronostico Orlando City B vs Huntsville MLS Next Pro 02 Marzo 2026 Calcio Europeo

Gol subiti

██████████████

La squadra soffre contro avversari con alto possesso e qualità tecnica sugli esterni.

Confronto Statistico Diretto

Statistica Venezia Avellino Gol medi segnati 1.61 1.09 Gol medi subiti 1.18 1.37 Possesso medio 55% 47% Tiri medi 14.1 10.3

Il divario statistico evidenzia una superiorità offensiva del Venezia.

Analisi del Campo: Stadio Pier Luigi Penzo

Il Penzo è uno degli impianti più particolari della Serie B, con ambiente caldo e pressione costante sugli ospiti.

Dati casalinghi:

Media gol totali: 2.6

Alta incidenza di Over 1.5

Venezia segna nel 78% delle gare interne

Il fattore campo incide soprattutto nella gestione del ritmo.

Chiavi Tattiche del Match

Pressione alta del Venezia nei primi minuti Transizioni rapide dell’Avellino Gestione delle palle inattive Controllo del centrocampo

Se il Venezia manterrà il possesso sopra il 54%, aumenteranno le probabilità di vittoria interna.

Scenario Probabile

Venezia dominante nel possesso

Avellino chiuso e pronto al contropiede

Partita con 2 o 3 reti complessive

La qualità offensiva del Venezia può emergere nella ripresa.

Pronostico Finale

Pronostico principale: Venezia vincente

Alternativa: Venezia -0.5 Handicap

Opzione gol: Over 1.5

Risultato probabile: Venezia 2-0 Avellino oppure 2-1

Conclusione

La gara del 03 marzo 2026 di Serie B tra Venezia e Avellino si presenta con un chiaro favorito sulla carta. Le statistiche stagionali, il rendimento casalingo e la produzione offensiva indicano un vantaggio per il Venezia.

Pronostico costruito su dati numerici, confronto tattico e contesto di classifica del campionato cadetto italiano.