Pronostico Venezia vs Avellino Serie B 03 Marzo 2026
La sfida tra Venezia e Avellino, valida per la Serie B 2025/2026 e in programma il 03 marzo 2026, rappresenta un confronto chiave in ottica playoff e salvezza. In Serie B il margine tra alta e bassa classifica è spesso ridotto, e la continuità nei risultati diventa determinante nella fase finale della stagione.
Il Venezia punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre l’Avellino cerca punti pesanti per allontanarsi definitivamente dalla zona playout.
Situazione di Classifica
Dopo circa 27 giornate:
Venezia
- Posizione: 5ª
- Punti: 46
- Differenza reti: +12
Avellino
- Posizione: 15ª
- Punti: 31
- Differenza reti: -8
Il Venezia arriva con maggiore stabilità e ambizione promozione, mentre l’Avellino è chiamato a una prova di solidità difensiva.
Analisi del Venezia
Il Venezia è una delle squadre con migliore organizzazione offensiva della Serie B. Predilige costruzione dal basso, esterni rapidi e inserimenti centrali.
Media stagionale Venezia
- Gol segnati: 1.61 a partita
- Gol subiti: 1.18 a partita
- Tiri medi: 14.1
- Possesso medio: 55%
- Media punti in casa: 1.85
Grafico rendimento offensivo Venezia
Gol segnati
████████████████
Gol subiti
███████████
Il Venezia produce molte occasioni soprattutto al Penzo, dove mantiene alta intensità nei primi 30 minuti.
Analisi dell’Avellino
L’Avellino basa il proprio gioco su compattezza e ripartenze veloci. In trasferta tende a difendersi con blocco medio-basso.
Media stagionale Avellino
- Gol segnati: 1.09 a partita
- Gol subiti: 1.37 a partita
- Tiri medi: 10.3
- Possesso medio: 47%
- Media punti in trasferta: 1.10
Grafico rendimento Avellino
Gol segnati
██████████
Gol subiti
██████████████
La squadra soffre contro avversari con alto possesso e qualità tecnica sugli esterni.
Confronto Statistico Diretto
|Statistica
|Venezia
|Avellino
|Gol medi segnati
|1.61
|1.09
|Gol medi subiti
|1.18
|1.37
|Possesso medio
|55%
|47%
|Tiri medi
|14.1
|10.3
Il divario statistico evidenzia una superiorità offensiva del Venezia.
Analisi del Campo: Stadio Pier Luigi Penzo
Il Penzo è uno degli impianti più particolari della Serie B, con ambiente caldo e pressione costante sugli ospiti.
Dati casalinghi:
- Media gol totali: 2.6
- Alta incidenza di Over 1.5
- Venezia segna nel 78% delle gare interne
Il fattore campo incide soprattutto nella gestione del ritmo.
Chiavi Tattiche del Match
- Pressione alta del Venezia nei primi minuti
- Transizioni rapide dell’Avellino
- Gestione delle palle inattive
- Controllo del centrocampo
Se il Venezia manterrà il possesso sopra il 54%, aumenteranno le probabilità di vittoria interna.
Scenario Probabile
- Venezia dominante nel possesso
- Avellino chiuso e pronto al contropiede
- Partita con 2 o 3 reti complessive
La qualità offensiva del Venezia può emergere nella ripresa.
Pronostico Finale
Pronostico principale: Venezia vincente
Alternativa: Venezia -0.5 Handicap
Opzione gol: Over 1.5
Risultato probabile: Venezia 2-0 Avellino oppure 2-1
Conclusione
La gara del 03 marzo 2026 di Serie B tra Venezia e Avellino si presenta con un chiaro favorito sulla carta. Le statistiche stagionali, il rendimento casalingo e la produzione offensiva indicano un vantaggio per il Venezia.
Pronostico costruito su dati numerici, confronto tattico e contesto di classifica del campionato cadetto italiano.