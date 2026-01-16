Pronostico Valenciennes vs Bourg-en-Bresse 16 Gennaio 2026

Il match tra Valenciennes e Bourg‑en‑Bresse si giocherà il 16 gennaio 2026 alle 19:00 per la Ligue 2 francese. Il Valenciennes, con una classifica da metà alta, ospita il Bourg‑en‑Bresse, squadra che lotta più in basso nella graduatoria. In base alla forma recente e alla qualità della rosa, i padroni di casa partono come favoriti per la vittoria.

Descrizione Generale del Team

Valenciennes:

Valenciennes ha una rosa con esperienza nella seconda divisione francese e ha dimostrato una certa solidità in casa, dove ha raccolto la maggior parte dei suoi punti. La squadra tende a gestire bene la fase difensiva e a creare occasioni con continuità, soprattutto quando gioca davanti ai propri tifosi.

Bourg‑en‑Bresse:

Bourg‑en‑Bresse ha avuto difficoltà nel corso della stagione e ha raccolto meno punti rispetto agli avversari. In trasferta la squadra ha faticato a trovare continuità, concedendo spazi e incontrando problemi nella fase realizzativa. Nonostante l’impegno, l’efficacia sotto porta è risultata spesso limitata.

Forme e Statistiche Recenti

Valenciennes: G, N, G, P, G

Bourg‑en‑Bresse: P, P, N, P, P

Risultati Precedenti

Negli incontri recenti tra le due squadre, Valenciennes ha spesso imposto il proprio gioco, pur con qualche partita equilibrata. I dati storici evidenziano un leggero vantaggio per i padroni di casa.

Giocatori Chiave

Valenciennes:

Alexis Flips è uno dei principali riferimenti offensivi della squadra. Dotato di tecnica e visione di gioco, è capace di creare pericoli e supportare l’attacco con assist e gol.

Bourg‑en‑Bresse:

Yannick Yenga è una delle note più positive della formazione ospite. La sua esperienza e la capacità di inserirsi negli spazi lo rendono un elemento pericoloso, soprattutto su ripartenze e palle alte.

Fattori da Considerare

Campo: Valenciennes gioca in casa, dove ha dimostrato maggiore solidità e ha conquistato punti importanti. Forma e Motivazione: I padroni di casa arrivano con una forma più convincente e con maggiore continuità nei risultati. Trasferta Difficile: Bourg‑en‑Bresse ha mostrato difficoltà nelle partite fuori casa, con pochi gol segnati e molti subiti.

Previsione

Valenciennes parte nettamente favorito grazie alla qualità della rosa, al fattore campo e alla maggiore capacità di gestire il ritmo della partita. Bourg‑en‑Bresse dovrà lavorare duramente per contenere le offensive avversarie e trovare almeno un’occasione da gol.

È probabile una partita con Valenciennes in controllo del gioco e qualche occasione per gli ospiti su ripartenze improvvise.

Risultato suggerito: 2‑0 o 3‑1 per Valenciennes, con probabile Over 1,5 gol.