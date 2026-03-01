Pronostico Valencia vs Osasuna – LaLiga – 01 Marzo 2026
Il confronto tra Valencia e Osasuna, in programma il 01 marzo 2026 per LaLiga, si presenta come una sfida equilibrata tra due squadre che puntano alla stabilità nella parte centrale della classifica.
Il match si giocherà allo Stadio Mestalla, uno degli impianti più caldi del campionato spagnolo, dove il Valencia tradizionalmente alza intensità e pressione offensiva.
Situazione di Classifica
Al momento della giornata:
- Valencia in zona metà classifica
- Osasuna leggermente dietro ma con margini ridotti
- Differenza punti stimata: 2-4 lunghezze
Si tratta quindi di uno scontro diretto per consolidare la posizione.
Analisi del Valencia
Il Valencia mostra un profilo tecnico interessante, con maggiore produzione offensiva rispetto agli avversari ma una certa vulnerabilità difensiva.
Media stagionale
- Gol segnati: 1,44 a partita
- Gol subiti: 1,39
- Tiri medi: 13,2
- Possesso medio: 51%
- Expected Goals (xG): 1,52
Rendimento interno
- Media gol segnati in casa: 1,71
- 5 vittorie nelle ultime 8 partite casalinghe
- Percentuale possesso al Mestalla: 54%
Il Valencia tende a partire forte nei primi 30 minuti.
Analisi dell’Osasuna
L’Osasuna si caratterizza per compattezza e solidità difensiva, con gioco diretto e aggressività sulle seconde palle.
Media stagionale
- Gol segnati: 1,21
- Gol subiti: 1,18
- Tiri medi: 11,4
- Possesso medio: 47%
- Expected Goals (xG): 1,27
Rendimento esterno
- 4 vittorie fuori casa
- Media gol subiti in trasferta: 1,12
- Elevata percentuale di pareggi
Osasuna tende a chiudere gli spazi centrali e sfruttare le ripartenze.
Confronto Statistico Diretto
Produzione Offensiva
Valencia
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,44
Osasuna
▇▇▇▇▇▇▇ 1,21
Solidità Difensiva
Valencia
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,39
Osasuna
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,18
Expected Goals
Valencia
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,52
Osasuna
▇▇▇▇▇▇▇ 1,27
Analisi Tattica
Valencia:
- Costruzione dal basso
- Ampiezza sugli esterni
- Pressione alta al Mestalla
Osasuna:
- Blocco medio-basso
- Gioco diretto
- Grande attenzione sulle palle inattive
Il match potrebbe svilupparsi con Valencia in controllo del possesso e Osasuna pronta a sfruttare eventuali errori.
Fattore Campo
Il Mestalla rappresenta un vantaggio significativo:
- 62% dei punti del Valencia arrivano in casa
- Media gol superiore rispetto alla media stagionale
- Pressione ambientale elevata
Statisticamente il Valencia incrementa l’intensità nel secondo tempo.
Scenario Probabile
I dati suggeriscono:
- Produzione offensiva leggermente superiore del Valencia
- Migliore solidità difensiva dell’Osasuna
- Media gol combinata: circa 2,65
Questo lascia spazio a una partita con almeno due reti complessive.
Pronostico Finale
Considerando:
- Fattore campo favorevole al Valencia
- Equilibrio difensivo dell’Osasuna
- Produzione offensiva moderata di entrambe
Pronostico principale: Valencia vincente
Opzione alternativa: Over 1.5 gol
Possibile risultato: 2-1
Conclusione
La sfida del 01 marzo 2026 in LaLiga tra Valencia e Osasuna si presenta come un confronto tattico ma con maggiore spinta offensiva dei padroni di casa.
Statisticamente il Valencia parte favorito grazie al rendimento interno, mentre l’Osasuna potrà giocarsi le proprie chance in contropiede. La previsione indica una gara combattuta ma con lieve vantaggio per il Valencia.