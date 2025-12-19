Pronostico Valencia vs Maiorca 18 dicembre 2025

Il 18 dicembre 2025, allo Estadio de Mestalla, il Valencia CF ospita il RCD Mallorca in una partita importante della LaLiga. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali prima della pausa invernale: il Valencia vuole sfruttare il fattore campo per risalire la classifica, mentre il Mallorca punta a consolidare la propria posizione a metà graduatoria.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Valencia ha vissuto una stagione discontinua, con prestazioni altalenanti ma un rendimento solido in casa. Spesso riesce a esprimere il meglio davanti ai propri tifosi e punta molto sull’intensità e il gioco sulle fasce.

Il Mallorca, sotto la guida di Jagoba Arrasate, ha mostrato una buona organizzazione tattica, anche se fatica maggiormente fuori casa. La squadra ha alternato buone prestazioni a momenti meno brillanti, ma resta pericolosa soprattutto in contropiede.

Forma e Statistiche Recenti

Valencia: V, P, V, D, D

Mallorca: V, D, P, V, D

Risultati Precedenti tra le Squadre

I recenti confronti diretti tra Valencia e Mallorca sono stati equilibrati, con successi da entrambe le parti e qualche pareggio. La storia recente non mostra un dominio chiaro, segnale che anche questa volta potrebbe decidersi tutto su episodi.

Giocatori Chiave

Nel Valencia, gli uomini offensivi saranno determinanti per rompere la difesa avversaria, soprattutto grazie alla spinta del Mestalla. Il Mallorca, dal canto suo, punterà sulle ripartenze e sulla capacità dei propri attaccanti di capitalizzare ogni occasione.

Fattori da Considerare

Fattore campo: Il Valencia gioca in casa, dove ottiene la maggior parte dei suoi punti.

Forma recente: Entrambe le squadre hanno avuto momenti positivi, ma il Mallorca è meno affidabile in trasferta.

Aspetto tattico: Entrambe le squadre sono attente in fase difensiva; la partita potrebbe decidersi su palle inattive o errori individuali.

Pronostico

Ci si aspetta una partita equilibrata, con il Valencia che potrebbe avere una marcia in più grazie al supporto del pubblico e a una maggiore incisività in casa. Il Mallorca non è da sottovalutare e cercherà di sfruttare ogni spazio con un gioco rapido. Tuttavia, il Valencia appare leggermente favorito per ottenere la vittoria.

Risultato Previsto:

Valencia 2‑1 Mallorca