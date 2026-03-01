 Salta al contenuto
Pronostico Utrecht vs AZ Alkmaar – Eredivisie – 1 Marzo 2026

Caterina Toro
2 min
Utrecht vs AZ Alkmaa

Il 1 marzo alle ore 11:45 si affrontano Utrecht e AZ Alkmaar, una sfida di alta classifica che può incidere in modo significativo nella corsa europea. Entrambe le squadre arrivano con ambizioni importanti e con una struttura tecnica ben definita.

Analisi del contesto

Utrecht in casa mantiene intensità elevata e organizzazione tattica. La squadra tende a sfruttare pressione e ritmo per mettere in difficoltà avversari tecnici.

AZ Alkmaar, invece, è una delle formazioni più complete del campionato. Anche in trasferta mantiene identità offensiva chiara e grande qualità nella gestione del possesso.

Statistiche stagionali

Utrecht in casa
Media gol segnati: circa 1.7
Media gol subiti: circa 1.2

AZ Alkmaar in trasferta
Media gol segnati: circa 1.9
Media gol subiti: circa 1.1

Il differenziale evidenzia un leggero vantaggio offensivo per AZ e una maggiore solidità difensiva complessiva.

Forma recente

Utrecht mostra continuità soprattutto nelle gare interne.

AZ arriva con rendimento molto stabile, specialmente contro squadre di medio-alta classifica.

Analisi tattica

Utrecht potrebbe impostare con pressing alto e gioco verticale.

AZ dovrebbe controllare il ritmo con possesso palla e inserimenti centrali, sfruttando qualità individuale superiore.

Probabilità stimate

Vittoria Utrecht: 28%
Pareggio: 29%
Vittoria AZ Alkmaar: 43%

Proiezione Expected Goals

Utrecht: 1.50 – 1.75 xG
AZ Alkmaar: 1.80 – 2.15 xG

Pronostico finale

Pronostico principale: 2

Risultato suggerito: 1-2

Alternative interessanti
Over 2.5
Entrambe le squadre segnano
AZ over 1.5 gol

Conclusione: AZ Alkmaar parte leggermente favorito grazie a maggiore qualità tecnica e continuità, ma Utrecht in casa resta avversario molto competitivo.

