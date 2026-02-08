Pronostico Utrecht – Feyenoord | Eredivisie | 08 febbraio 2026
La sfida tra Utrecht e Feyenoord, valida per il campionato di Eredivisie, è in programma domenica 08 febbraio 2026.
Il match si giocherà allo Stadio Galgenwaard, impianto noto per l’atmosfera compatta e per il forte impatto del pubblico di casa, soprattutto nelle sfide contro le grandi del campionato olandese.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Contesto della partita
Utrecht e Feyenoord arrivano a questa partita con ambizioni differenti.
L’Utrecht è una squadra stabilmente collocata nella parte medio-alta della classifica, con l’obiettivo di rimanere in corsa per un piazzamento europeo.
Il Feyenoord, invece, è una delle principali candidate al titolo e punta a conquistare punti fondamentali anche in trasferta.
Sulla carta il Feyenoord parte favorito, ma il Galgenwaard ha spesso rappresentato un campo insidioso anche per le big.
Analisi Utrecht
L’Utrecht si distingue per un gioco equilibrato, con una buona organizzazione difensiva e una discreta qualità nella costruzione offensiva.
In casa, la squadra tende a mantenere un atteggiamento propositivo, cercando di alzare il ritmo soprattutto nei primi tempi.
Statistiche stagionali Utrecht:
-
Posizione in classifica: 7ª
-
Punti totali: 33
-
Media gol segnati: 1,45 a partita
-
Media gol subiti: 1,30 a partita
-
Vittorie in casa: 6 su 10
-
Gol segnati al Galgenwaard: 18
L’Utrecht mostra una buona efficacia sui calci piazzati, ma può soffrire contro squadre molto rapide nelle transizioni offensive.
Analisi Feyenoord
Il Feyenoord è una delle squadre più complete dell’Eredivisie, caratterizzata da intensità, qualità tecnica e grande profondità della rosa.
La squadra di Rotterdam mantiene un rendimento elevato anche lontano dal proprio stadio, grazie a un sistema di gioco ben rodato.
Statistiche stagionali Feyenoord:
-
Posizione in classifica: 2ª
-
Punti totali: 45
-
Media gol segnati: 2,05 a partita
-
Media gol subiti: 0,90 a partita
-
Vittorie in trasferta: 7 su 11
-
Clean sheet esterni: 4
Il Feyenoord è particolarmente pericoloso sugli esterni e nelle ripartenze rapide, aspetto che potrebbe mettere in difficoltà la difesa dell’Utrecht.
Precedenti diretti (H2H)
Ultimi 5 scontri diretti in Eredivisie:
-
Vittorie Feyenoord: 3
-
Vittorie Utrecht: 1
-
Pareggi: 1
-
Media gol: 2,8 a partita
Negli ultimi confronti, il Feyenoord ha spesso trovato la via del gol, ma l’Utrecht è riuscito a rendere le partite competitive soprattutto in casa.
Analisi del campo: Stadio Galgenwaard
Il Galgenwaard è uno stadio compatto, con tribune molto vicine al terreno di gioco.
Fattori chiave:
-
Forte spinta del pubblico
-
Dimensioni del campo favorevoli a un gioco intenso
-
Ritmi alti soprattutto nel primo tempo
-
Pressione costante sugli avversari
Questi elementi rendono l’Utrecht più pericoloso tra le mura amiche.
Grafica 1 – Confronto offensivo stagionale
Utrecht:
-
Gol segnati: 29
-
Tiri medi a partita: 12,4
Feyenoord:
-
Gol segnati: 41
-
Tiri medi a partita: 16,1
Descrizione grafico:
Grafico a barre che evidenzia la maggiore potenza offensiva del Feyenoord rispetto all’Utrecht.
Grafica 2 – Andamento casa / trasferta
Utrecht in casa:
-
Vittoria: 60%
-
Pareggio: 20%
-
Sconfitta: 20%
Feyenoord in trasferta:
-
Vittoria: 64%
-
Pareggio: 18%
-
Sconfitta: 18%
Descrizione grafico:
Grafico a torta che mostra il rendimento solido del Feyenoord anche lontano da Rotterdam.
Chiavi tattiche del match
-
Pressione iniziale dell’Utrecht
-
Gestione del possesso del Feyenoord
-
Importanza delle transizioni offensive
-
Possibili spazi nella seconda metà di gara
Il Feyenoord cercherà di controllare il ritmo, mentre l’Utrecht proverà a sfruttare l’intensità iniziale.
Pronostico finale
Considerando:
-
superiorità tecnica del Feyenoord
-
buon rendimento casalingo dell’Utrecht
-
precedenti storicamente ricchi di gol
-
stile offensivo dell’Eredivisie
Il pronostico più credibile è una partita aperta, con il Feyenoord leggermente favorito.
Pronostici consigliati:
-
Feyenoord Draw No Bet
-
Over 2.5
-
Entrambe le squadre a segno: Sì
Risultato esatto possibile: 1-2
Conclusione
Utrecht – Feyenoord si preannuncia come una sfida intensa e divertente, in linea con lo stile offensivo dell’Eredivisie.
Il fattore campo potrebbe mantenere l’equilibrio, ma la maggiore qualità del Feyenoord potrebbe emergere nei momenti decisivi.