Pronostico UTA Arad vs FC Botoșani – Superliga Romania – 15 Febbraio 2026
La sfida tra UTA Arad e FC Botoșani, valida per la Superliga Romania e in programma il 15 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto molto delicato nella parte centrale della classifica.
Entrambe le squadre negli ultimi anni hanno alternato stagioni di stabilità a momenti di difficoltà, con rendimento spesso influenzato dal fattore campo. Questa analisi professionale prende in considerazione statistiche stagionali, andamento recente, confronto tattico e modelli predittivi multipli per formulare un pronostico strutturato.
Statistiche Stagionali
UTA Arad
-
Media gol segnati: 1.02 a partita
-
Media gol subiti: 1.18 a partita
-
Possesso palla medio: 47%
-
Tiri a partita: 9.4
-
Percentuale Under 2.5: 63%
-
Media punti in casa: 1.55
L’UTA Arad è una squadra pragmatica, con approccio difensivo solido e partite spesso bloccate. Le gare interne tendono a essere a basso punteggio.
FC Botoșani
-
Media gol segnati: 1.08 a partita
-
Media gol subiti: 1.42 a partita
-
Possesso palla medio: 49%
-
Tiri a partita: 10.7
-
Percentuale Under 2.5: 58%
-
Media punti in trasferta: 1.10
Il Botoșani mostra maggiore propensione offensiva rispetto all’UTA, ma concede più spazi nelle fasi difensive.
Grafico 1 – Media Gol Segnati
UTA Arad █████████ 1.02
Botoșani ██████████ 1.08
Grafico 2 – Media Gol Subiti
UTA Arad ████████████ 1.18
Botoșani ███████████████ 1.42
Grafico 3 – Percentuale Under 2.5
UTA Arad ███████████████████ 63%
Botoșani █████████████████ 58%
Analisi del Campo: Stadionul Francisc von Neuman
-
Capienza: circa 12.700 spettatori
-
Percentuale vittorie interne UTA: circa 45%
-
Media gol totali nelle gare interne: 2.10
Il campo di Arad favorisce partite tattiche e compatte. L’UTA tende a difendere con blocco medio-basso, limitando gli spazi centrali.
Le condizioni climatiche di febbraio in Romania possono incidere sul ritmo, spesso rallentando la manovra e favorendo gare fisiche.
Forma Recente (Ultime 5 Gare)
UTA Arad
-
2 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
-
Gol fatti: 5
-
Gol subiti: 4
FC Botoșani
-
1 vittoria
-
1 pareggio
-
3 sconfitte
-
Gol fatti: 4
-
Gol subiti: 8
L’UTA appare più stabile difensivamente, mentre il Botoșani mostra difficoltà nella gestione dei finali di gara.
Confronto Tattico
UTA Arad – 4-2-3-1
-
Difesa compatta
-
Ritmo controllato
-
Attacco basato su ripartenze
FC Botoșani – 4-3-3
-
Maggiore possesso palla
-
Pressione iniziale
-
Vulnerabilità sulle palle inattive
La chiave sarà la gestione delle transizioni: l’UTA potrebbe sfruttare gli spazi lasciati dal Botoșani quando si sbilancia.
Modelli Predittivi
Modello 1 – Media Offensiva/Difensiva
Probabilità:
-
Vittoria UTA: 38%
-
Pareggio: 32%
-
Vittoria Botoșani: 30%
Modello 2 – Forma Recente
Probabilità:
-
Vittoria UTA: 42%
-
Pareggio: 30%
-
Vittoria Botoșani: 28%
Modello 3 – Fattore Campo + Under Trend
Probabilità:
-
Vittoria UTA: 44%
-
Pareggio: 29%
-
Vittoria Botoșani: 27%
Media Probabilità Finale
UTA Arad: 40–44%
Pareggio: 29–32%
Botoșani: 27–30%
Scenari Possibili
-
Partita bloccata con pochi gol
-
UTA in vantaggio e gestione difensiva
-
Pareggio a basso punteggio
Vista l’alta percentuale Under di entrambe, è probabile una gara con meno di 3 gol.
Mercati Interessanti
-
Under 2.5 gol
-
UTA Arad Draw No Bet
-
Risultato esatto 1-0 o 1-1
Pronostico Finale
Considerando solidità interna dell’UTA Arad, rendimento recente più stabile e difficoltà difensive del Botoșani in trasferta, il pronostico principale per la gara del 15 Febbraio 2026 in Superliga Romania è:
UTA Arad vincente
Opzione prudente: UTA Arad Draw No Bet
Ci si attende una partita tattica, fisica e con margini ridotti, dove il fattore campo potrebbe risultare decisivo.