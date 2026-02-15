 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico UTA Arad vs FC Botoșani – Superliga Romania – 15 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
UTA Arad vs FC Botoșani

La sfida tra UTA Arad e FC Botoșani, valida per la Superliga Romania e in programma il 15 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto molto delicato nella parte centrale della classifica.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Entrambe le squadre negli ultimi anni hanno alternato stagioni di stabilità a momenti di difficoltà, con rendimento spesso influenzato dal fattore campo. Questa analisi professionale prende in considerazione statistiche stagionali, andamento recente, confronto tattico e modelli predittivi multipli per formulare un pronostico strutturato.

Statistiche Stagionali

UTA Arad

L’UTA Arad è una squadra pragmatica, con approccio difensivo solido e partite spesso bloccate. Le gare interne tendono a essere a basso punteggio.

FC Botoșani

  • Media gol segnati: 1.08 a partita

  • Media gol subiti: 1.42 a partita

  • Possesso palla medio: 49%

  • Tiri a partita: 10.7

  • Percentuale Under 2.5: 58%

  • Media punti in trasferta: 1.10

Il Botoșani mostra maggiore propensione offensiva rispetto all’UTA, ma concede più spazi nelle fasi difensive.

Grafico 1 – Media Gol Segnati

UTA Arad █████████ 1.02
Botoșani ██████████ 1.08

Grafico 2 – Media Gol Subiti

UTA Arad ████████████ 1.18
Botoșani ███████████████ 1.42

Grafico 3 – Percentuale Under 2.5

UTA Arad ███████████████████ 63%
Botoșani █████████████████ 58%

Analisi del Campo: Stadionul Francisc von Neuman

  • Capienza: circa 12.700 spettatori

  • Percentuale vittorie interne UTA: circa 45%

  • Media gol totali nelle gare interne: 2.10

Il campo di Arad favorisce partite tattiche e compatte. L’UTA tende a difendere con blocco medio-basso, limitando gli spazi centrali.

Le condizioni climatiche di febbraio in Romania possono incidere sul ritmo, spesso rallentando la manovra e favorendo gare fisiche.

Forma Recente (Ultime 5 Gare)

UTA Arad

  • 2 vittorie

  • 2 pareggi

  • 1 sconfitta

  • Gol fatti: 5

  • Gol subiti: 4

FC Botoșani

  • 1 vittoria

  • 1 pareggio

  • 3 sconfitte

  • Gol fatti: 4

  • Gol subiti: 8

L’UTA appare più stabile difensivamente, mentre il Botoșani mostra difficoltà nella gestione dei finali di gara.

Confronto Tattico

UTA Arad – 4-2-3-1

  • Difesa compatta

  • Ritmo controllato

  • Attacco basato su ripartenze

FC Botoșani – 4-3-3

  • Maggiore possesso palla

  • Pressione iniziale

  • Vulnerabilità sulle palle inattive

La chiave sarà la gestione delle transizioni: l’UTA potrebbe sfruttare gli spazi lasciati dal Botoșani quando si sbilancia.

Modelli Predittivi

Modello 1 – Media Offensiva/Difensiva

Probabilità:

  • Vittoria UTA: 38%

  • Pareggio: 32%

  • Vittoria Botoșani: 30%

Modello 2 – Forma Recente

Probabilità:

  • Vittoria UTA: 42%

  • Pareggio: 30%

  • Vittoria Botoșani: 28%

Modello 3 – Fattore Campo + Under Trend

Probabilità:

  • Vittoria UTA: 44%

  • Pareggio: 29%

  • Vittoria Botoșani: 27%

Media Probabilità Finale

UTA Arad: 40–44%
Pareggio: 29–32%
Botoșani: 27–30%

Scenari Possibili

  1. Partita bloccata con pochi gol

  2. UTA in vantaggio e gestione difensiva

  3. Pareggio a basso punteggio

Vista l’alta percentuale Under di entrambe, è probabile una gara con meno di 3 gol.

Mercati Interessanti

  • Under 2.5 gol

  • UTA Arad Draw No Bet

  • Risultato esatto 1-0 o 1-1

Pronostico Finale

Considerando solidità interna dell’UTA Arad, rendimento recente più stabile e difficoltà difensive del Botoșani in trasferta, il pronostico principale per la gara del 15 Febbraio 2026 in Superliga Romania è:

UTA Arad vincente

Opzione prudente: UTA Arad Draw No Bet

Ci si attende una partita tattica, fisica e con margini ridotti, dove il fattore campo potrebbe risultare decisivo.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria