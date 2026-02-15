La sfida tra Universitatea Craiova e FCSB, valida per la Superliga Romania e in programma il 15 Febbraio 2026, rappresenta uno dei match più rilevanti della giornata.

Entrambe le squadre lottano tradizionalmente per le posizioni di vertice e per l’accesso ai playoff. Il confronto mette di fronte due filosofie differenti: Craiova più equilibrata e solida in casa, FCSB con maggiore qualità offensiva e ambizioni da titolo.

Questa analisi approfondita combina dati statistici stagionali, rendimento recente, confronto tattico, fattore campo e modelli predittivi multipli per offrire una valutazione professionale e strutturata.

Statistiche Stagionali

Universitatea Craiova

Craiova è una squadra equilibrata, con buona organizzazione difensiva e capacità di gestire il ritmo, specialmente nelle partite interne.

FCSB

Media gol segnati: 1.78 a partita

Media gol subiti: 1.15 a partita

Possesso palla medio: 54%

Tiri a partita: 14.8

Percentuale Over 2.5: 59%

Media punti in trasferta: 1.75

FCSB presenta uno dei migliori attacchi del campionato, con pressione alta e grande efficacia nelle transizioni offensive.

Grafico 1 – Media Gol Segnati

Craiova ███████████████ 1.52

FCSB ███████████████████ 1.78

Grafico 2 – Media Gol Subiti

Craiova ███████████ 1.08

FCSB ████████████ 1.15

Grafico 3 – Possesso Palla Medio

Craiova █████████████████ 51%

FCSB ████████████████████ 54%

Analisi del Campo: Stadionul Ion Oblemenco

Capienza: circa 30.000 spettatori

Percentuale vittorie interne Craiova: oltre 55%

Media gol totali nelle gare interne: 2.45

Lo Ion Oblemenco è uno stadio imponente e spesso determinante nei big match. Craiova tende a iniziare con intensità, spinta dal pubblico, ma FCSB ha dimostrato capacità di gestire ambienti ostili.

Il terreno di gioco favorisce squadre tecniche, elemento che potrebbe generare un match di alto livello qualitativo.

Forma Recente (Ultime 5 Gare)

Universitatea Craiova

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

Gol fatti: 7

Gol subiti: 4

FCSB

3 vittorie

2 pareggi

Gol fatti: 9

Gol subiti: 5

FCSB arriva con maggiore continuità nei risultati, mentre Craiova mostra solidità difensiva.

Confronto Tattico

Universitatea Craiova – 4-3-3

Ampiezza sulle fasce

Costruzione ordinata

Pressione controllata

FCSB – 4-2-3-1

Transizioni rapide

Centrocampo dinamico

Grande qualità individuale

Il duello a centrocampo sarà cruciale. Se Craiova riesce a limitare la velocità delle ripartenze del FCSB, potrà mantenere equilibrio.

Modelli PredittiviModello 1 – Efficienza Offensiva vs Difensiva

Probabilità:

Vittoria Craiova: 34%

Pareggio: 30%

Vittoria FCSB: 36%

Modello 2 – Forma Recente

Probabilità:

Vittoria Craiova: 32%

Pareggio: 29%

Vittoria FCSB: 39%

Modello 3 – Fattore Campo Avanzato

Probabilità:

Vittoria Craiova: 37%

Pareggio: 28%

Vittoria FCSB: 35%

Media Probabilità Finale

Craiova: 34–37%

Pareggio: 28–30%

FCSB: 35–39%

La partita appare estremamente equilibrata, con lieve vantaggio tecnico per FCSB ma forte fattore campo per Craiova.

Scenari Possibili

Partita equilibrata con massimo 2-3 gol FCSB dominante nel possesso Craiova pericolosa in ripartenza

Il trend suggerisce una gara tattica, con equilibrio nella prima parte e maggiore apertura nel secondo tempo.

Mercati Interessanti

Entrambe le squadre a segno

Over 2.0 asiatico

Pareggio o FCSB

Risultati plausibili:

1-1

1-2

2-2

Pronostico Finale

Considerando qualità offensiva del FCSB, solidità interna di Craiova e equilibrio statistico complessivo, la gara del 15 Febbraio 2026 in Superliga Romania si presenta molto aperta.

Pronostico principale: Entrambe le squadre a segno

Opzione prudente: Pareggio

Ci si attende una partita di alto livello tecnico e tattico, con ritmo sostenuto ma margini ridotti, dove i dettagli potrebbero fare la differenza.