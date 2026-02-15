Pronostico Universitatea Craiova vs FCSB – Superliga Romania – 15 Febbraio 2026
La sfida tra Universitatea Craiova e FCSB, valida per la Superliga Romania e in programma il 15 Febbraio 2026, rappresenta uno dei match più rilevanti della giornata.
Entrambe le squadre lottano tradizionalmente per le posizioni di vertice e per l’accesso ai playoff. Il confronto mette di fronte due filosofie differenti: Craiova più equilibrata e solida in casa, FCSB con maggiore qualità offensiva e ambizioni da titolo.
Questa analisi approfondita combina dati statistici stagionali, rendimento recente, confronto tattico, fattore campo e modelli predittivi multipli per offrire una valutazione professionale e strutturata.
Statistiche Stagionali
Universitatea Craiova
-
Media gol segnati: 1.52 a partita
-
Media gol subiti: 1.08 a partita
-
Possesso palla medio: 51%
-
Tiri a partita: 12.3
-
Percentuale Under 2.5: 57%
-
Media punti in casa: 1.90
Craiova è una squadra equilibrata, con buona organizzazione difensiva e capacità di gestire il ritmo, specialmente nelle partite interne.
FCSB
-
Media gol segnati: 1.78 a partita
-
Media gol subiti: 1.15 a partita
-
Possesso palla medio: 54%
-
Tiri a partita: 14.8
-
Percentuale Over 2.5: 59%
-
Media punti in trasferta: 1.75
FCSB presenta uno dei migliori attacchi del campionato, con pressione alta e grande efficacia nelle transizioni offensive.
Grafico 1 – Media Gol Segnati
Craiova ███████████████ 1.52
FCSB ███████████████████ 1.78
Grafico 2 – Media Gol Subiti
Craiova ███████████ 1.08
FCSB ████████████ 1.15
Grafico 3 – Possesso Palla Medio
Craiova █████████████████ 51%
FCSB ████████████████████ 54%
Analisi del Campo: Stadionul Ion Oblemenco
-
Capienza: circa 30.000 spettatori
-
Percentuale vittorie interne Craiova: oltre 55%
-
Media gol totali nelle gare interne: 2.45
Lo Ion Oblemenco è uno stadio imponente e spesso determinante nei big match. Craiova tende a iniziare con intensità, spinta dal pubblico, ma FCSB ha dimostrato capacità di gestire ambienti ostili.
Il terreno di gioco favorisce squadre tecniche, elemento che potrebbe generare un match di alto livello qualitativo.
Forma Recente (Ultime 5 Gare)
Universitatea Craiova
-
3 vittorie
-
1 pareggio
-
1 sconfitta
-
Gol fatti: 7
-
Gol subiti: 4
FCSB
-
3 vittorie
-
2 pareggi
-
Gol fatti: 9
-
Gol subiti: 5
FCSB arriva con maggiore continuità nei risultati, mentre Craiova mostra solidità difensiva.
Confronto Tattico
Universitatea Craiova – 4-3-3
-
Ampiezza sulle fasce
-
Costruzione ordinata
-
Pressione controllata
FCSB – 4-2-3-1
-
Transizioni rapide
-
Centrocampo dinamico
-
Grande qualità individuale
Il duello a centrocampo sarà cruciale. Se Craiova riesce a limitare la velocità delle ripartenze del FCSB, potrà mantenere equilibrio.
Modelli PredittiviModello 1 – Efficienza Offensiva vs Difensiva
Probabilità:
-
Vittoria Craiova: 34%
-
Pareggio: 30%
-
Vittoria FCSB: 36%
Modello 2 – Forma Recente
Probabilità:
-
Vittoria Craiova: 32%
-
Pareggio: 29%
-
Vittoria FCSB: 39%
Modello 3 – Fattore Campo Avanzato
Probabilità:
-
Vittoria Craiova: 37%
-
Pareggio: 28%
-
Vittoria FCSB: 35%
Media Probabilità Finale
Craiova: 34–37%
Pareggio: 28–30%
FCSB: 35–39%
La partita appare estremamente equilibrata, con lieve vantaggio tecnico per FCSB ma forte fattore campo per Craiova.
Scenari Possibili
-
Partita equilibrata con massimo 2-3 gol
-
FCSB dominante nel possesso
-
Craiova pericolosa in ripartenza
Il trend suggerisce una gara tattica, con equilibrio nella prima parte e maggiore apertura nel secondo tempo.
Mercati Interessanti
-
Entrambe le squadre a segno
-
Over 2.0 asiatico
-
Pareggio o FCSB
Risultati plausibili:
-
1-1
-
1-2
-
2-2
Pronostico Finale
Considerando qualità offensiva del FCSB, solidità interna di Craiova e equilibrio statistico complessivo, la gara del 15 Febbraio 2026 in Superliga Romania si presenta molto aperta.
Pronostico principale: Entrambe le squadre a segno
Opzione prudente: Pareggio
Ci si attende una partita di alto livello tecnico e tattico, con ritmo sostenuto ma margini ridotti, dove i dettagli potrebbero fare la differenza.