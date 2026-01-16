Pronostico Udinese vs Inter 17 Gennaio 2026

Il 17 gennaio 2026, l’Udinese ospita l’Inter allo Stadio Bluenergy (Dacia Arena) per la 21ª giornata di Serie A. I friulani cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre l’Inter punta a consolidare il suo primato in classifica nella corsa allo Scudetto.

Descrizione Generale delle Squadre

Udinese:

La squadra friulana sta vivendo una stagione irregolare. In casa ha mostrato una certa solidità, ma manca ancora di continuità nei risultati. Ha vinto solo il 20% delle ultime 10 partite casalinghe, con difficoltà evidenti in fase offensiva che ne limitano il potenziale contro squadre di alta classifica.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Monza vs Frosinone 17 Gennaio 2026 Pronostici Calcio

Inter:

I nerazzurri sono in grande forma e guidano il campionato. In trasferta hanno vinto circa il 70% delle ultime partite, mostrando una difesa ben organizzata e un attacco efficace, guidato da Lautaro Martínez, che mantiene una media superiore ai 2 gol segnati a partita.

Forma e Statistiche Recenti

Udinese: N, N, V, P, N

Inter: V, N, V, V, P Ti potrebbe interessare Pronostico PSG – Lille – Ligue 1 – 16 Gennaio 2026 Pronostici Calcio

Scontri Diretti Recenti

Inter 4‑0 Udinese Ti potrebbe interessare Pronostico Reggiana vs Cesena 17 Gennaio 2026 Pronostici Calcio

Udinese 1‑3 Inter

Inter 2‑1 Udinese

Giocatori Chiave

Udinese – Maduka Okoye: Il portiere nigeriano è stato tra i più positivi della squadra. Le sue parate hanno evitato sconfitte più pesanti e la sua prestazione sarà determinante per tenere a galla l’Udinese contro l’attacco dell’Inter.

Inter – Lautaro Martínez: Capocannoniere dell’Inter, il centravanti argentino è sempre pericoloso. Anche se ha rallentato leggermente la sua media realizzativa, resta il punto di riferimento offensivo della squadra.

Fattori da Considerare

Campo: L’Udinese tende a giocare meglio in casa, ma affronta un’Inter molto solida in trasferta, il che riduce il vantaggio del fattore campo.

Clima: Non sono previste condizioni meteorologiche particolari che possano influenzare la partita.

Infortuni e Squalifiche: L’Udinese potrebbe essere priva di alcuni difensori titolari, mentre l’Inter ha a disposizione una rosa ampia e ben strutturata che le consente di far fronte ad assenze senza grosse ripercussioni.

Previsione

L’Inter parte favorita in modo netto, sia per la posizione in classifica sia per la qualità della rosa. La squadra di Simone Inzaghi è più solida, più esperta e ha un migliore equilibrio tra i reparti. L’Udinese potrebbe tentare di chiudersi e ripartire in contropiede, ma mantenere il ritmo per 90 minuti contro i nerazzurri sarà difficile.

L’Inter dispone di diverse soluzioni offensive e ha vinto nettamente gli ultimi scontri diretti. Se riesce a imporre il suo gioco, è probabile che porti a casa i tre punti senza troppe difficoltà.

Alla luce di tutti questi elementi, il pronostico più probabile è una vittoria dell’Inter con due gol di scarto, con risultato possibile di 1‑3 o 0‑2.

Pronostico finale: Vince Inter (2).