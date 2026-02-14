Pronostico Udinese – Sassuolo | Serie A | 15 febbraio 2026
La sfida tra Udinese e Sassuolo, valida per il campionato di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio 2026 alla Bluenergy Arena di Udine.
Si tratta di un confronto diretto tra due squadre che puntano alla salvezza tranquilla e a una posizione stabile nella parte centrale della classifica.
Il contesto è delicato: entrambe hanno bisogno di punti per evitare di essere risucchiate nella zona calda.
Contesto della partita
L’Udinese arriva a questo appuntamento con un rendimento interno discreto, mentre il Sassuolo ha mostrato maggiore continuità offensiva ma fragilità difensive soprattutto in trasferta.
La partita si preannuncia equilibrata, con ritmi non altissimi ma con possibili momenti di intensità, soprattutto nel secondo tempo.
Analisi Udinese
L’Udinese è una squadra che basa il proprio gioco su fisicità, transizioni rapide e attenzione tattica.
In casa tende ad assumere un atteggiamento più propositivo, pur mantenendo una struttura difensiva compatta.
Statistiche stagionali Udinese:
-
Posizione in classifica: 12ª
-
Punti totali: 30
-
Media gol segnati: 1,20 a partita
-
Media gol subiti: 1,25 a partita
-
Vittorie in casa: 5 su 11
-
Clean sheet interni: 4
La squadra friulana è particolarmente efficace sulle palle inattive e nelle situazioni di gioco diretto.
Analisi Sassuolo
Il Sassuolo si conferma una squadra con vocazione offensiva, capace di costruire gioco dal basso e di creare occasioni con una certa continuità.
Tuttavia, la fase difensiva resta un punto debole, soprattutto lontano dal Mapei Stadium.
Statistiche stagionali Sassuolo:
-
Posizione in classifica: 14ª
-
Punti totali: 27
-
Media gol segnati: 1,35 a partita
-
Media gol subiti: 1,55 a partita
-
Vittorie in trasferta: 3 su 11
-
Gol subiti fuori casa: 19
Il Sassuolo tende a concedere spazi nelle ripartenze avversarie, aspetto che potrebbe favorire l’Udinese.
Precedenti diretti (H2H)
Ultimi 5 scontri diretti in Serie A:
-
Vittorie Udinese: 2
-
Vittorie Sassuolo: 2
-
Pareggi: 1
-
Media gol: 2,4 a partita
Storicamente si tratta di una sfida equilibrata, con entrambe le squadre capaci di trovare la via del gol.
Analisi del campo: Bluenergy Arena
La Bluenergy Arena è uno stadio compatto e moderno, con un pubblico molto vicino al terreno di gioco.
Fattori determinanti:
-
Pressione costante del pubblico
-
Clima freddo nel mese di febbraio
-
Ritmi spesso spezzati
-
Importanza dei duelli fisici
Queste condizioni favoriscono lo stile diretto e intenso dell’Udinese.
Grafica 1 – Confronto offensivo stagionale
Udinese:
-
Gol segnati: 24
-
Tiri medi a partita: 11,0
Sassuolo:
-
Gol segnati: 27
-
Tiri medi a partita: 12,8
Descrizione grafico:
Grafico a barre che evidenzia una leggera superiorità offensiva del Sassuolo.
Grafica 2 – Andamento casa / trasferta
Udinese in casa:
-
Vittoria: 45%
-
Pareggio: 30%
-
Sconfitta: 25%
Sassuolo in trasferta:
-
Vittoria: 27%
-
Pareggio: 27%
-
Sconfitta: 46%
Descrizione grafico:
Grafico a torta che mostra il peso del fattore campo a favore dei friulani.
Chiavi tattiche del match
-
Udinese pronta a colpire in contropiede
-
Sassuolo con maggiore possesso palla
-
Importanza delle palle inattive
-
Possibile aumento del ritmo nella ripresa
Il primo gol potrebbe condizionare fortemente l’andamento della partita.
Pronostico finale
Tenendo conto di:
-
equilibrio storico tra le due squadre
-
miglior rendimento interno dell’Udinese
-
fragilità difensiva del Sassuolo in trasferta
-
tendenza a partite con almeno due reti
Il pronostico più credibile è una gara equilibrata con possibilità di reti da entrambe le parti.
Pronostici consigliati:
-
Entrambe le squadre a segno: Sì
-
Over 1.5
-
Udinese Draw No Bet
Risultato esatto possibile: 1-1
Conclusione
Udinese – Sassuolo si presenta come una sfida molto equilibrata, dove il fattore campo potrebbe fare la differenza.
La qualità offensiva del Sassuolo e la solidità tattica dell’Udinese rendono probabile una partita combattuta fino all’ultimo minuto.