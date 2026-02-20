Pronostico Trefelin vs Ynysir Albions – Cymru South – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Trefelin BGC e Ynysir Albions, valida per la Cymru South, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto cruciale nella parte bassa della classifica del campionato gallese.
Il match si giocherà al Ynys Park di Port Talbot, impianto compatto dove il fattore campo può incidere notevolmente. Febbraio in Galles significa spesso vento, pioggia e campo pesante, condizioni che favoriscono partite fisiche e molto combattute.
Situazione in Classifica
Dopo circa 22 giornate:
-
Il Trefelin occupa una posizione di metà classifica, con una media di circa 1,5 punti a partita.
-
Lo Ynysir Albions si trova nelle ultime posizioni, con una media di circa 0,8 punti per gara.
Il divario tecnico e statistico è evidente, ma negli scontri salvezza l’aspetto mentale assume grande importanza.
Stato di Forma Recente
Trefelin – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 4
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,6
-
Media gol subiti: 1,4
-
Percentuale Over 2.5: 55%
Il Trefelin è una squadra equilibrata, che alterna 4-3-3 e 4-2-3-1, puntando molto sull’intensità e sulle palle inattive.
Rendimento interno:
-
Media gol segnati in casa: 1,8
-
Media gol subiti in casa: 1,3
-
Percentuale vittorie casalinghe: circa 50%
Ynysir Albions – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 1
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 7
-
Media gol segnati: 1,0
-
Media gol subiti: 2,2
-
Percentuale Over 2.5: 63%
Lo Ynysir Albions è una delle squadre con la difesa più vulnerabile del campionato.
Rendimento in trasferta:
-
Media gol segnati: 0,9
-
Media gol subiti: 2,4
-
Clean sheet esterni: 10%
Le difficoltà difensive sono un fattore determinante.
Confronti Diretti
Negli ultimi 5 incontri ufficiali tra Trefelin e Ynysir Albions:
-
Vittorie Trefelin: 3
-
Vittorie Ynysir: 1
-
Pareggi: 1
-
Media gol totale: 3,2
Le sfide dirette mostrano una buona media realizzativa e un leggero dominio del Trefelin.
Analisi del Campo: Ynys Park
Lo Ynys Park presenta:
-
Terreno naturale
-
Spazi ridotti
-
Atmosfera intensa
Nel mese di febbraio le condizioni climatiche possono favorire squadre più organizzate e fisicamente solide.
Il Trefelin tende a sfruttare bene il pressing iniziale.
Focus sui Dati Chiave
Produzione Offensiva
Trefelin
Tiri medi a partita: 12
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,6
Ynysir Albions
Tiri medi: 9
Tiri in porta: 3
xG medio: 1,1
Il Trefelin crea occasioni di qualità superiore.
Solidità Difensiva
Trefelin
Gol concessi: 1,4
Clean sheet: 30%
Ynysir Albions
Gol concessi: 2,2
Clean sheet: 15%
La differenza difensiva è significativa.
Grafico Comparativo Prestazioni
Media Gol Segnati
Trefelin: 1,6
Ynysir: 1,0
Media Gol Subiti
Trefelin: 1,4
Ynysir: 2,2
Percentuale Vittorie Ultime 10
Trefelin: 40%
Ynysir: 10%
I dati evidenziano un netto vantaggio per la squadra di casa.
Lettura Tattica del Match
Il Trefelin probabilmente:
-
Imposterà pressing alto
-
Sfrutterà le corsie laterali
-
Cercherà di sbloccare il risultato nel primo tempo
Lo Ynysir Albions:
-
Difenderà con blocco basso
-
Cercherà di limitare i danni
-
Proverà a sfruttare contropiedi isolati
Se il Trefelin dovesse segnare nei primi 30 minuti, la partita potrebbe diventare a senso unico.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior rendimento interno del Trefelin
-
Fragilità difensiva dello Ynysir
-
Storico favorevole
-
Differenza di media punti
Il pronostico principale è:
Vittoria Trefelin
Risultato probabile: 3-1
Pronostici alternativi coerenti con i dati:
-
Over 2.5 gol
-
Trefelin segna almeno 2 gol
-
Trefelin vince primo tempo
Conclusione Professionale
La partita del 20 Febbraio 2026 di Cymru South tra Trefelin e Ynysir Albions appare sbilanciata sulla carta. Il Trefelin mostra maggiore equilibrio, miglior rendimento interno e solidità difensiva superiore.
Lo Ynysir Albions fatica soprattutto in trasferta e presenta numeri difensivi preoccupanti.
Il Trefelin parte nettamente favorito per conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.