Pronostico Trapani vs Sorrento 18 Gennaio 2026

Il 18 gennaio 2026, il Trapani affronta il Sorrento allo Stadio Polisportivo Provinciale nella 22ª giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le squadre si trovano a metà classifica e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa o avvicinarsi alla zona playoff. Il Trapani parte leggermente favorito, soprattutto per il rendimento casalingo.

Descrizione Generale delle Squadre

Trapani:

Il Trapani ha costruito gran parte della sua stagione sui risultati ottenuti in casa. La squadra si dimostra solida sul piano difensivo e tende a sbloccare le partite nella ripresa, sfruttando stanchezza e disattenzioni avversarie. L’organizzazione tattica è uno dei punti di forza, unita a una buona gestione del possesso.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Leeds vs Fulham 17 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Sorrento:

Il Sorrento ha vissuto una stagione finora altalenante, con qualche buon risultato soprattutto contro squadre della sua fascia. In trasferta, però, fatica maggiormente: la fase difensiva non sempre regge e la mancanza di un finalizzatore costante limita l’efficacia offensiva. Tuttavia, resta una squadra ordinata che può sorprendere in contropiede.

Forma e Statistiche Recenti

Trapani: N, V, P, N, V Ti potrebbe interessare Pronostico Siracusa vs Audace Cerignola 18 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Sorrento: N, P, N, V, P

Scontri Diretti Recenti

Sorrento 1‑1 Trapani Ti potrebbe interessare Pronostico Monopoli vs Catania 18 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Trapani 0‑0 Sorrento

Sorrento 1‑1 Trapani

Giocatori Chiave

Trapani – Attaccanti esperti:

La formazione granata si affida a un attacco esperto e cinico, capace di colpire soprattutto su palle inattive e situazioni di secondo tempo.

Sorrento – Reparto offensivo collettivo:

Il Sorrento non ha un bomber di riferimento, ma punta sulla coralità del gioco e sugli inserimenti dei centrocampisti per creare pericoli.

Fattori da Considerare

Campo: Il Trapani ha un buon rendimento casalingo e sfrutta bene la spinta del pubblico.

Clima: Non sono previste condizioni meteorologiche avverse.

Motivazione: Entrambe le squadre vogliono allungare la distanza dalla zona bassa e si presenteranno con approccio attento e prudente.

Previsione

La sfida si preannuncia molto equilibrata. Il Trapani parte con un leggero vantaggio grazie al fattore campo e a una maggiore efficacia difensiva. Tuttavia, il Sorrento ha già dimostrato di saper uscire indenne da trasferte complicate, specialmente in partite bloccate. I precedenti suggeriscono una tendenza al pareggio, con punteggi bassi e poche occasioni nitide.

Pronostico finale: Pareggio (X), risultato possibile 1‑1.