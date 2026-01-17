Pronostico Tottenham vs West Ham 17 Gennaio 2026

Il derby di Londra tra Tottenham Hotspur e West Ham United si giocherà il 17 gennaio 2026 alle 15:00 allo Tottenham Hotspur Stadium, valido per la Premier League inglese. Entrambe le squadre sono storicamente rivali e cercano punti importanti per proseguire i propri obiettivi stagionali: il Tottenham per restare nelle posizioni alte, il West Ham per consolidare un piazzamento europeo o almeno allontanarsi dalla zona pericolosa.

Descrizione Generale del Team

Tottenham Hotspur:

Il Tottenham sta vivendo una stagione positiva, con un rendimento generalmente solido sia in casa che fuori. I ragazzi di casa sono noti per il loro stile di gioco offensivo, con passaggi rapidi e transizioni efficaci, sfruttando il talento dei propri attaccanti e centrocampisti creativi. In casa, il Tottenham tende a imporre il proprio ritmo di gioco e a cercare il controllo fin dai primi minuti.

West Ham United:

Il West Ham ha alternato prestazioni buone a momenti più difficili, ma resta una squadra competitiva in grado di creare difficoltà anche alle avversarie di alto livello. In trasferta, gli Hammers hanno mostrato carattere, sfruttando spesso ripartenze e situazioni su palla inattiva per rendersi pericolosi.

Forma e Statistiche Recenti

Tottenham: risultati solidi con diverse vittorie e poche sconfitte

West Ham: forma alternata con qualche successo a sorpresa

Risultati Precedenti

Negli ultimi scontri diretti tra Tottenham e West Ham, la partita è stata spesso combattuta, con risultati variabili e occasioni da gol per entrambe le formazioni.

Giocatori Chiave

Tottenham:

Il reparto offensivo fa leva su creatività e finalizzazione, con elementi tecnici in grado di creare situazioni pericolose anche contro difese ben organizzate.

West Ham:

Il West Ham può contare su un attacco rapido e incisivo in contropiede, con giocatori in grado di sorprendere con inserimenti e tiri da fuori area.

Fattori da Considerare

Campo: Il Tottenham gioca in casa, dove tende a essere più dominante e a creare più occasioni. Forma e Motivazione: Tottenham è leggermente favorito per forma recente e continuità, ma il West Ham può sorprendere specialmente ribattendo con rapidità. Dinamiche di Derby: Gli scontri diretti tra squadre della stessa città sono spesso intensi e tatticamente equilibrati.

Previsione

La partita promette equilibrio, ma con una leggera preferenza per il Tottenham. Gli Spurs hanno mostrato una maggiore capacità di convertire le occasioni in gol e gestire la fase difensiva. Il West Ham proverà a sfruttare le ripartenze e le situazioni di palla inattiva per impensierire gli avversari.

Risultato suggerito: 2‑1 o 1‑1, con probabile Over 2,5 gol e possibilità che entrambe le squadre vadano a segno.