Pronostico Tottenham vs West Ham 17 Gennaio 2026
Il derby di Londra tra Tottenham Hotspur e West Ham United si giocherà il 17 gennaio 2026 alle 15:00 allo Tottenham Hotspur Stadium, valido per la Premier League inglese. Entrambe le squadre sono storicamente rivali e cercano punti importanti per proseguire i propri obiettivi stagionali: il Tottenham per restare nelle posizioni alte, il West Ham per consolidare un piazzamento europeo o almeno allontanarsi dalla zona pericolosa.
Descrizione Generale del Team
Tottenham Hotspur:
Il Tottenham sta vivendo una stagione positiva, con un rendimento generalmente solido sia in casa che fuori. I ragazzi di casa sono noti per il loro stile di gioco offensivo, con passaggi rapidi e transizioni efficaci, sfruttando il talento dei propri attaccanti e centrocampisti creativi. In casa, il Tottenham tende a imporre il proprio ritmo di gioco e a cercare il controllo fin dai primi minuti.
West Ham United:
Il West Ham ha alternato prestazioni buone a momenti più difficili, ma resta una squadra competitiva in grado di creare difficoltà anche alle avversarie di alto livello. In trasferta, gli Hammers hanno mostrato carattere, sfruttando spesso ripartenze e situazioni su palla inattiva per rendersi pericolosi.
Forma e Statistiche Recenti
Tottenham: risultati solidi con diverse vittorie e poche sconfitte
West Ham: forma alternata con qualche successo a sorpresa
Risultati Precedenti
Negli ultimi scontri diretti tra Tottenham e West Ham, la partita è stata spesso combattuta, con risultati variabili e occasioni da gol per entrambe le formazioni.
Giocatori Chiave
Tottenham:
Il reparto offensivo fa leva su creatività e finalizzazione, con elementi tecnici in grado di creare situazioni pericolose anche contro difese ben organizzate.
West Ham:
Il West Ham può contare su un attacco rapido e incisivo in contropiede, con giocatori in grado di sorprendere con inserimenti e tiri da fuori area.
Fattori da Considerare
-
Campo: Il Tottenham gioca in casa, dove tende a essere più dominante e a creare più occasioni.
-
Forma e Motivazione: Tottenham è leggermente favorito per forma recente e continuità, ma il West Ham può sorprendere specialmente ribattendo con rapidità.
-
Dinamiche di Derby: Gli scontri diretti tra squadre della stessa città sono spesso intensi e tatticamente equilibrati.
Previsione
La partita promette equilibrio, ma con una leggera preferenza per il Tottenham. Gli Spurs hanno mostrato una maggiore capacità di convertire le occasioni in gol e gestire la fase difensiva. Il West Ham proverà a sfruttare le ripartenze e le situazioni di palla inattiva per impensierire gli avversari.
Risultato suggerito: 2‑1 o 1‑1, con probabile Over 2,5 gol e possibilità che entrambe le squadre vadano a segno.