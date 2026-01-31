Pronostico Torino vs Lecce 01 Febbraio 2026

Il 1 febbraio 2026, il Torino ospita il Lecce in una sfida valida per la Serie A, un match importante soprattutto per la zona centrale della classifica. I granata cercano continuità per avvicinarsi alle posizioni europee, mentre il Lecce arriva con l’obiettivo chiaro di fare punti preziosi nella lotta per la salvezza. Il contesto rende la partita equilibrata, ma con alcune dinamiche che potrebbero spostare l’ago della bilancia.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Torino ha mostrato un rendimento solido nelle ultime settimane, specialmente tra le mura amiche, dove ha vinto circa il 65% delle partite stagionali. La squadra si distingue per una fase difensiva ordinata e una buona capacità di gestire il ritmo del gioco, soprattutto nei secondi tempi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Wolves vs Bournemouth – Premier League | 31 Gennaio 2026 Pronostici Calcio

Il Lecce, invece, ha avuto un andamento più irregolare. In trasferta ha raccolto solo il 30% dei punti disponibili, faticando a mantenere compattezza difensiva contro squadre fisicamente strutturate. Tuttavia, nelle ultime giornate ha mostrato segnali di crescita, soprattutto in fase offensiva.

Forma e Statistiche Recenti

Torino: G, G, L, G, L

Lecce: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori (Ultimi 3 Scontri Diretti)

Torino 1-0 Lecce

Lecce 0-0 Torino

Torino 2-1 Lecce

Giocatori Chiave

Per il Torino, il riferimento resta Duván Zapata, che nelle ultime partite ha mantenuto una media di 0,45 gol a partita, risultando decisivo soprattutto nei match casalinghi grazie alla sua fisicità e al gioco spalle alla porta.

Ti potrebbe interessare Torino, doppia ufficialità: Marianucci e Kulenovic vestono granata Calciomercato News

Nel Lecce, l’uomo più pericoloso è Nikola Krstović, attaccante capace di creare occasioni anche in situazioni complicate. Ha partecipato direttamente a circa il 40% dei gol della squadra nelle ultime giornate.

Fattori da Considerare

Campo: Il Torino in casa concede poco e sfrutta bene il supporto del pubblico, con una media punti nettamente superiore rispetto alle trasferte. Ti potrebbe interessare Pronostico Chelsea vs West Ham – Premier League | 31 Gennaio 2026 Pronostici Calcio Clima: Le condizioni previste sono fredde ma stabili, ideali per una partita intensa e fisica, scenario che favorisce i granata. Infortuni e Rotazioni: Il Torino arriva con una rosa quasi al completo, mentre il Lecce deve gestire alcune assenze in difesa che potrebbero pesare sull’equilibrio tattico.

Predizione

Il Torino parte leggermente favorito grazie alla solidità difensiva e al rendimento interno. La capacità di controllare il gioco e di sfruttare le palle inattive potrebbe rivelarsi decisiva contro un Lecce che soffre squadre ben organizzate.

Il Lecce, dal canto suo, proverà a restare compatto e a colpire in contropiede, ma la difficoltà nel mantenere continuità lontano da casa rappresenta un limite evidente. Molto dipenderà dall’efficacia delle ripartenze e dalla prestazione del suo attaccante principale.

Nel complesso, il match sembra indirizzato verso una vittoria di misura del Torino, con un punteggio contenuto. Un risultato come 1-0 o 2-0 appare coerente con le statistiche recenti, anche se non si può escludere una gara combattuta fino all’ultimo minuto.