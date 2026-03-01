 Salta al contenuto
Pronostici Calcio Pronostici Serie A

Pronostico Torino vs Lazio – Serie A – 01 Marzo 2026

Rossana Filippi
2 min
Torino vs Lazio

Il match tra Torino e Lazio, in programma il 01 marzo 2026 per la Serie A, rappresenta una sfida interessante tra due squadre con obiettivi europei e identità tattiche differenti.

Il Torino fa dell’intensità difensiva e dell’organizzazione la propria forza, mentre la Lazio si distingue per qualità tecnica e maggiore produzione offensiva. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino, un impianto dove i granata spesso riescono a mettere in difficoltà anche le big.

Stato di Forma delle Squadre

Torino

Il Torino mantiene un profilo solido ma poco prolifico.

Media stagionale:

  • Gol segnati: 1,21 a partita
  • Gol subiti: 1,09 a partita
  • Possesso medio: 48%
  • Tiri medi: 11,2 a gara
  • Expected Goals (xG): 1,18

Ultime 5 partite:

  • 2 vittorie
  • 2 pareggi
  • 1 sconfitta

La squadra granata costruisce molto sulla compattezza difensiva e sulle palle inattive.

Lazio

La Lazio si conferma tra le squadre più equilibrate del campionato.

Media stagionale:

  • Gol segnati: 1,76 a partita
  • Gol subiti: 1,15 a partita
  • Possesso medio: 54%
  • Tiri medi: 14,8 a gara
  • Expected Goals (xG): 1,81

Ultime 5 partite:

  • 3 vittorie
  • 1 pareggio
  • 1 sconfitta

La squadra biancoceleste mostra buona capacità di gestione del possesso e pericolosità negli inserimenti centrali.

Analisi del Fattore Campo

Torino in casa

  • 6 vittorie interne
  • Media gol segnati: 1,38
  • Media gol subiti: 0,95

Lazio in trasferta

  • 5 vittorie esterne
  • Media gol segnati: 1,62
  • Media gol subiti: 1,21

Il Torino tende a concedere meno in casa rispetto alla media stagionale, rendendo la partita potenzialmente equilibrata.

Grafica Comparativa – Indicatori Chiave

Gol Segnati

Torino
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,21

Lazio
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,76

Gol Subiti

Torino
▇▇▇▇▇▇▇ 1,09

Lazio
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,15

Tiri Medi

Torino
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 11,2

Lazio
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 14,8

Chiavi Tattiche del Match

  1. Pressione e aggressività del Torino nelle fasi iniziali.
  2. Superiorità tecnica della Lazio nella gestione del possesso.
  3. Possibili difficoltà del Torino contro inserimenti tra le linee.
  4. Equilibrio difensivo che potrebbe limitare il numero di reti.

Scenario Probabile

Statisticamente la Lazio parte leggermente favorita per:

  • Migliore produzione offensiva
  • Maggiore qualità individuale
  • Miglior capacità di gestione del ritmo

Tuttavia il fattore campo del Torino potrebbe rendere il match molto equilibrato.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Solidità interna del Torino
  • Maggiore qualità offensiva della Lazio
  • Media gol relativamente contenuta del Torino

Pronostico principale: Doppia chance Lazio o Pareggio

Opzione alternativa: Under 2.5 gol

Possibile risultato: 1-1 oppure 0-1

Conclusione

La sfida del 01 marzo 2026 di Serie A tra Torino e Lazio si presenta come un match tattico e potenzialmente equilibrato.

La Lazio appare leggermente favorita per qualità e produzione offensiva, ma il Torino in casa rappresenta sempre un avversario difficile. I numeri suggeriscono una partita con pochi gol e margini ridotti.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria