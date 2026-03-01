Pronostico Torino vs Lazio – Serie A – 01 Marzo 2026
Il match tra Torino e Lazio, in programma il 01 marzo 2026 per la Serie A, rappresenta una sfida interessante tra due squadre con obiettivi europei e identità tattiche differenti.
Il Torino fa dell’intensità difensiva e dell’organizzazione la propria forza, mentre la Lazio si distingue per qualità tecnica e maggiore produzione offensiva. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino, un impianto dove i granata spesso riescono a mettere in difficoltà anche le big.
Stato di Forma delle Squadre
Torino
Il Torino mantiene un profilo solido ma poco prolifico.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,21 a partita
- Gol subiti: 1,09 a partita
- Possesso medio: 48%
- Tiri medi: 11,2 a gara
- Expected Goals (xG): 1,18
Ultime 5 partite:
- 2 vittorie
- 2 pareggi
- 1 sconfitta
La squadra granata costruisce molto sulla compattezza difensiva e sulle palle inattive.
Lazio
La Lazio si conferma tra le squadre più equilibrate del campionato.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,76 a partita
- Gol subiti: 1,15 a partita
- Possesso medio: 54%
- Tiri medi: 14,8 a gara
- Expected Goals (xG): 1,81
Ultime 5 partite:
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 1 sconfitta
La squadra biancoceleste mostra buona capacità di gestione del possesso e pericolosità negli inserimenti centrali.
Analisi del Fattore Campo
Torino in casa
- 6 vittorie interne
- Media gol segnati: 1,38
- Media gol subiti: 0,95
Lazio in trasferta
- 5 vittorie esterne
- Media gol segnati: 1,62
- Media gol subiti: 1,21
Il Torino tende a concedere meno in casa rispetto alla media stagionale, rendendo la partita potenzialmente equilibrata.
Grafica Comparativa – Indicatori Chiave
Gol Segnati
Torino
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,21
Lazio
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,76
Gol Subiti
Torino
▇▇▇▇▇▇▇ 1,09
Lazio
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,15
Tiri Medi
Torino
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 11,2
Lazio
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 14,8
Chiavi Tattiche del Match
- Pressione e aggressività del Torino nelle fasi iniziali.
- Superiorità tecnica della Lazio nella gestione del possesso.
- Possibili difficoltà del Torino contro inserimenti tra le linee.
- Equilibrio difensivo che potrebbe limitare il numero di reti.
Scenario Probabile
Statisticamente la Lazio parte leggermente favorita per:
- Migliore produzione offensiva
- Maggiore qualità individuale
- Miglior capacità di gestione del ritmo
Tuttavia il fattore campo del Torino potrebbe rendere il match molto equilibrato.
Pronostico Finale
Considerando:
- Solidità interna del Torino
- Maggiore qualità offensiva della Lazio
- Media gol relativamente contenuta del Torino
Pronostico principale: Doppia chance Lazio o Pareggio
Opzione alternativa: Under 2.5 gol
Possibile risultato: 1-1 oppure 0-1
Conclusione
La sfida del 01 marzo 2026 di Serie A tra Torino e Lazio si presenta come un match tattico e potenzialmente equilibrato.
La Lazio appare leggermente favorita per qualità e produzione offensiva, ma il Torino in casa rappresenta sempre un avversario difficile. I numeri suggeriscono una partita con pochi gol e margini ridotti.