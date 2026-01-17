Pronostico Torino vs AS Roma 18 Gennaio 2026

Il 18 gennaio 2026 il Torino ospiterà la AS Roma allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 21ª giornata di Serie A. Il Torino cerca punti per risalire la classifica, mentre la Roma, protagonista nella zona alta, punta a consolidare la propria posizione europea. Entrambe le squadre si sono affrontate pochi giorni fa in Coppa Italia, con una vittoria a sorpresa del Torino per 3‑2, un risultato che aggiunge pepe a questo incontro.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Torino si trova a metà classifica con circa 23 punti, alternando buone prestazioni a passaggi a vuoto. In casa ha mostrato una certa solidità difensiva, ma spesso fatica a concretizzare le occasioni da gol. La squadra granata ha dimostrato però di saper reagire, come visto nella recente vittoria in coppa.

La Roma, invece, è più avanti in classifica con circa 39 punti e si presenta con ambizioni ben più alte. Nonostante qualche battuta d’arresto, ha un rendimento complessivamente positivo e una rosa profonda che le permette di mantenere un livello competitivo costante.

Forma e Statistiche Recenti (Ultimi 5 partite)

Torino: V, P, V, S, P

AS Roma: V, V, S, V, P

Risultati Precedenti tra le Squadre

Torino 3‑2 Roma (Coppa Italia)

Torino 1‑1 Roma

Giocatori Chiave

Che Adams (Torino): Autore di una doppietta contro la Roma in Coppa Italia, è in grande forma e rappresenta il principale pericolo per la difesa giallorossa.

Paulo Dybala (Roma): Punto di riferimento tecnico e creativo, è spesso decisivo con assist e gol nei momenti cruciali della partita.

Fattori da Considerare

Campo: Il Torino gioca in casa e viene da una vittoria motivante contro la Roma nello stesso stadio. Motivazione: La Roma vorrà reagire alla recente eliminazione in Coppa Italia, mentre il Torino cercherà conferme e continuità. Forma: La Roma ha un rendimento più costante, ma il Torino arriva da un successo che potrebbe dargli slancio.

Previsione

Sarà una partita intensa e aperta, con la Roma che parte favorita sulla carta grazie alla qualità complessiva del suo organico. Tuttavia, la recente vittoria del Torino in Coppa Italia ha dimostrato che i granata possono essere molto pericolosi, specialmente in casa.

La Roma dovrà gestire al meglio la pressione e ritrovare solidità difensiva, mentre il Torino punterà sulla fiducia ritrovata e sulla spinta del pubblico. Ci si attende una sfida combattuta, con occasioni da entrambe le parti.

Il risultato più probabile è una vittoria di misura della Roma (1‑2) oppure un pareggio con gol (2‑2), in un match che promette equilibrio e intensità fino alla fine.