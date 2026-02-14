 Salta al contenuto
Pronostico Torino – Bologna | Serie A 15 febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Torino – Bologna

La sfida tra Torino e Bologna, valida per il campionato di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio 2026 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
Si tratta di un confronto diretto tra due squadre stabilmente nella parte centrale della classifica, con ambizioni europee ancora possibili ma condizionate dalla continuità di rendimento.

La partita si preannuncia tattica, fisica e potenzialmente equilibrata.

Contesto della partita

Il Torino arriva a questo appuntamento con un rendimento interno solido, costruito su una difesa compatta e un’organizzazione tattica molto disciplinata.
Il Bologna, invece, è una delle squadre più propositive della Serie A, con una buona produzione offensiva ma anche qualche fragilità nei momenti di gestione del risultato.

La posta in palio è importante: una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni europee di una delle due formazioni.

Analisi Torino

Il Torino si distingue per solidità difensiva e intensità nei duelli individuali.
In casa, la squadra granata mantiene ritmi controllati, cercando di sfruttare le ripartenze e le palle inattive.

Statistiche stagionali Torino:

Il Torino è tra le squadre con meno gol subiti nella parte centrale della classifica, ma fatica a chiudere le partite quando passa in vantaggio.

Analisi Bologna

Il Bologna è una squadra dinamica, con un buon possesso palla e un sistema offensivo ben strutturato.
In trasferta mantiene un atteggiamento coraggioso, ma concede spesso spazi nelle transizioni difensive.

Statistiche stagionali Bologna:

  • Posizione in classifica: 8ª

  • Punti totali: 36

  • Media gol segnati: 1,45 a partita

  • Media gol subiti: 1,30 a partita

  • Vittorie in trasferta: 4 su 12

  • Gol segnati fuori casa: 18

Il Bologna tende a creare molte occasioni, ma non sempre riesce a mantenere equilibrio nella fase difensiva.

Precedenti diretti (H2H)

Ultimi 5 confronti in Serie A:

  • Vittorie Torino: 2

  • Vittorie Bologna: 1

  • Pareggi: 2

  • Media gol: 2,2 a partita

Storicamente si tratta di partite combattute, spesso decise da episodi o da situazioni su palla inattiva.

Analisi del campo: Stadio Olimpico Grande Torino

Lo stadio granata è un impianto compatto e tradizionale.

Fattori determinanti:

  • Pressione del pubblico locale

  • Clima freddo nel mese di febbraio

  • Ritmi spezzati

  • Partite spesso bloccate nei primi tempi

Queste caratteristiche favoriscono un approccio prudente, almeno nella fase iniziale della gara.

Grafica 1 – Confronto difensivo stagionale

Torino:

  • Gol subiti: 25

  • Media gol concessi: 1,05

Bologna:

  • Gol subiti: 31

  • Media gol concessi: 1,30

Descrizione grafico:
Grafico a barre che evidenzia la maggiore solidità difensiva del Torino.

Grafica 2 – Andamento casa / trasferta

Torino in casa:

  • Vittoria: 50%

  • Pareggio: 25%

  • Sconfitta: 25%

Bologna in trasferta:

  • Vittoria: 33%

  • Pareggio: 25%

  • Sconfitta: 42%

Descrizione grafico:
Grafico a torta che mostra un leggero vantaggio del fattore campo.

Chiavi tattiche del match

  • Torino compatto e attento nelle marcature

  • Bologna con maggiore possesso palla

  • Importanza delle palle inattive

  • Possibile equilibrio fino alla ripresa

La gara potrebbe sbloccarsi su un episodio nel secondo tempo.

Pronostico finale

Tenendo conto di:

  • solidità difensiva del Torino

  • buona produzione offensiva del Bologna

  • precedenti equilibrati

  • importanza della posta in palio

Il pronostico più credibile è una gara equilibrata e con punteggio contenuto.

Pronostici consigliati:

  • Under 2.5

  • Torino Draw No Bet

  • Primo tempo Pareggio

Risultato esatto possibile: 1-0

Conclusione

Torino – Bologna si presenta come una sfida tattica, dove l’equilibrio potrebbe prevalere per lunghi tratti.
Il fattore campo e la maggiore solidità difensiva del Torino potrebbero fare la differenza nei momenti decisivi.

