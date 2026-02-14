Pronostico Torino – Bologna | Serie A 15 febbraio 2026
La sfida tra Torino e Bologna, valida per il campionato di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio 2026 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
Si tratta di un confronto diretto tra due squadre stabilmente nella parte centrale della classifica, con ambizioni europee ancora possibili ma condizionate dalla continuità di rendimento.
La partita si preannuncia tattica, fisica e potenzialmente equilibrata.
Contesto della partita
Il Torino arriva a questo appuntamento con un rendimento interno solido, costruito su una difesa compatta e un’organizzazione tattica molto disciplinata.
Il Bologna, invece, è una delle squadre più propositive della Serie A, con una buona produzione offensiva ma anche qualche fragilità nei momenti di gestione del risultato.
La posta in palio è importante: una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni europee di una delle due formazioni.
Analisi Torino
Il Torino si distingue per solidità difensiva e intensità nei duelli individuali.
In casa, la squadra granata mantiene ritmi controllati, cercando di sfruttare le ripartenze e le palle inattive.
Statistiche stagionali Torino:
-
Posizione in classifica: 9ª
-
Punti totali: 34
-
Media gol segnati: 1,20 a partita
-
Media gol subiti: 1,05 a partita
-
Vittorie in casa: 6 su 12
-
Clean sheet interni: 5
Il Torino è tra le squadre con meno gol subiti nella parte centrale della classifica, ma fatica a chiudere le partite quando passa in vantaggio.
Analisi Bologna
Il Bologna è una squadra dinamica, con un buon possesso palla e un sistema offensivo ben strutturato.
In trasferta mantiene un atteggiamento coraggioso, ma concede spesso spazi nelle transizioni difensive.
Statistiche stagionali Bologna:
-
Posizione in classifica: 8ª
-
Punti totali: 36
-
Media gol segnati: 1,45 a partita
-
Media gol subiti: 1,30 a partita
-
Vittorie in trasferta: 4 su 12
-
Gol segnati fuori casa: 18
Il Bologna tende a creare molte occasioni, ma non sempre riesce a mantenere equilibrio nella fase difensiva.
Precedenti diretti (H2H)
Ultimi 5 confronti in Serie A:
-
Vittorie Torino: 2
-
Vittorie Bologna: 1
-
Pareggi: 2
-
Media gol: 2,2 a partita
Storicamente si tratta di partite combattute, spesso decise da episodi o da situazioni su palla inattiva.
Analisi del campo: Stadio Olimpico Grande Torino
Lo stadio granata è un impianto compatto e tradizionale.
Fattori determinanti:
-
Pressione del pubblico locale
-
Clima freddo nel mese di febbraio
-
Ritmi spezzati
-
Partite spesso bloccate nei primi tempi
Queste caratteristiche favoriscono un approccio prudente, almeno nella fase iniziale della gara.
Grafica 1 – Confronto difensivo stagionale
Torino:
-
Gol subiti: 25
-
Media gol concessi: 1,05
Bologna:
-
Gol subiti: 31
-
Media gol concessi: 1,30
Descrizione grafico:
Grafico a barre che evidenzia la maggiore solidità difensiva del Torino.
Grafica 2 – Andamento casa / trasferta
Torino in casa:
-
Vittoria: 50%
-
Pareggio: 25%
-
Sconfitta: 25%
Bologna in trasferta:
-
Vittoria: 33%
-
Pareggio: 25%
-
Sconfitta: 42%
Descrizione grafico:
Grafico a torta che mostra un leggero vantaggio del fattore campo.
Chiavi tattiche del match
-
Torino compatto e attento nelle marcature
-
Bologna con maggiore possesso palla
-
Importanza delle palle inattive
-
Possibile equilibrio fino alla ripresa
La gara potrebbe sbloccarsi su un episodio nel secondo tempo.
Pronostico finale
Tenendo conto di:
-
solidità difensiva del Torino
-
buona produzione offensiva del Bologna
-
precedenti equilibrati
-
importanza della posta in palio
Il pronostico più credibile è una gara equilibrata e con punteggio contenuto.
Pronostici consigliati:
-
Under 2.5
-
Torino Draw No Bet
-
Primo tempo Pareggio
Risultato esatto possibile: 1-0
Conclusione
Torino – Bologna si presenta come una sfida tattica, dove l’equilibrio potrebbe prevalere per lunghi tratti.
Il fattore campo e la maggiore solidità difensiva del Torino potrebbero fare la differenza nei momenti decisivi.