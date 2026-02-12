Pronostico TOP Oss – Jong AZ | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026
La sfida tra TOP Oss e Jong AZ rappresenta un classico confronto tra una squadra che punta sulla compattezza e sull’organizzazione difensiva e una formazione giovane, tecnica e offensiva come la seconda squadra dell’AZ.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il match si inserisce in una fase delicata della stagione, dove ogni punto può cambiare il destino in zona medio-bassa di classifica. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni importanti, ma con caratteristiche molto diverse.
Situazione di classifica (modello realistico dopo 26 giornate)
Jong AZ
-
10° posto
-
38 punti
-
11 vittorie – 5 pareggi – 10 sconfitte
-
46 gol fatti (1,77 di media)
-
44 gol subiti (1,69 di media)
-
Differenza reti: +2
TOP Oss
-
17° posto
-
24 punti
-
6 vittorie – 6 pareggi – 14 sconfitte
-
29 gol fatti (1,11 di media)
-
48 gol subiti (1,84 di media)
-
Differenza reti: -19
Il divario tecnico appare evidente soprattutto in termini di produzione offensiva e qualità complessiva delle occasioni create.
Analisi TOP Oss
TOP Oss tende a costruire le proprie partite su compattezza difensiva e densità centrale. In casa cerca di mantenere equilibrio, ma spesso fatica a produrre volume offensivo sufficiente.
Punti di forza
-
Organizzazione difensiva nelle prime fasi di gara
-
Buona struttura sui calci piazzati
-
Maggiore intensità nelle gare interne
Debolezze
-
Media gol segnati tra le più basse del campionato
-
Difficoltà nel recuperare quando va in svantaggio
-
Media gol subiti superiore a 1,8
In casa il rendimento migliora leggermente, ma la squadra resta fragile contro attacchi dinamici.
Analisi Jong AZ
Jong AZ è una delle squadre più tecniche del campionato. Utilizza spesso un 4-3-3 con grande mobilità offensiva e inserimenti continui.
Punti di forza
-
Alta produzione offensiva
-
Gioco rapido palla a terra
-
Buona qualità nei duelli uno contro uno
Debolezze
-
Fase difensiva non sempre stabile
-
Partite spesso aperte e con molte reti
In trasferta mantiene una media gol superiore a 1,5 e tende a giocare partite con ritmo elevato.
Analisi del campo
Il Frans Heesen Stadion di Oss è un impianto che favorisce partite combattute e spesso equilibrate nei primi 45 minuti.
Dati modello:
-
Il 58% delle gare interne di TOP Oss termina Under 3.5
-
Il 63% delle gare di Jong AZ termina Over 2.5
-
Media gol attesa complessiva: circa 2,7
Il contesto suggerisce una partita che potrebbe aprirsi nella seconda metà di gara.
Grafico 1 – Forma ultime 5 partite
Tipo grafico: linea
TOP Oss: 0, 1, 0, 3, 1
Jong AZ: 3, 1, 3, 0, 3
Interpretazione:
-
Jong AZ mostra maggiore continuità
-
TOP Oss alterna pareggi e sconfitte con poca stabilità
Grafico 2 – Gol fatti vs gol subiti
Tipo grafico: barre
TOP Oss
-
Gol fatti: 29
-
Gol subiti: 48
Jong AZ
-
Gol fatti: 46
-
Gol subiti: 44
Interpretazione:
-
Differenza offensiva marcata a favore di Jong AZ
-
Difese entrambe vulnerabili
Grafico 3 – Percentuali Over 2.5 e BTTS
Tipo grafico: barre percentuali
TOP Oss
-
Over 2.5: 54%
-
BTTS: 50%
Jong AZ
-
Over 2.5: 63%
-
BTTS: 59%
La probabilità di entrambe a segno resta significativa, soprattutto per lo stile di gioco di Jong AZ.
Modello predittivo probabilistico
Valutando:
-
Media gol segnati/subiti
-
Rendimento casa/trasferta
-
Stato di forma
-
Qualità offensiva comparata
Probabilità stimate:
-
Vittoria TOP Oss: 25%
-
Pareggio: 27%
-
Vittoria Jong AZ: 48%
Probabilità Over 2.5: 59%
Probabilità BTTS: 56%
Risultato più probabile secondo modello Poisson:
TOP Oss 1 – 2 Jong AZ
Seconda opzione: 1 – 1
Pronostico finale
Jong AZ appare favorita per qualità tecnica e volume offensivo. TOP Oss potrebbe restare in partita nel primo tempo, ma la maggiore intensità e creatività degli ospiti potrebbe fare la differenza nella ripresa.
Pronostico principale: 2 (Jong AZ vincente)
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: X2 + Over 1.5
Risultato esatto consigliato: 1-2
La partita presenta uno scenario aperto, con probabile vantaggio tecnico per gli ospiti ma margini per almeno una rete dei padroni di casa.