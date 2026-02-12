 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico TOP Oss – Jong AZ | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min

La sfida tra TOP Oss e Jong AZ rappresenta un classico confronto tra una squadra che punta sulla compattezza e sull’organizzazione difensiva e una formazione giovane, tecnica e offensiva come la seconda squadra dell’AZ.

1
Il match si inserisce in una fase delicata della stagione, dove ogni punto può cambiare il destino in zona medio-bassa di classifica. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni importanti, ma con caratteristiche molto diverse.

Situazione di classifica (modello realistico dopo 26 giornate)

Jong AZ

TOP Oss

  • 17° posto

  • 24 punti

  • 6 vittorie – 6 pareggi – 14 sconfitte

  • 29 gol fatti (1,11 di media)

  • 48 gol subiti (1,84 di media)

  • Differenza reti: -19

Il divario tecnico appare evidente soprattutto in termini di produzione offensiva e qualità complessiva delle occasioni create.

Analisi TOP Oss

TOP Oss tende a costruire le proprie partite su compattezza difensiva e densità centrale. In casa cerca di mantenere equilibrio, ma spesso fatica a produrre volume offensivo sufficiente.

Punti di forza

  • Organizzazione difensiva nelle prime fasi di gara

  • Buona struttura sui calci piazzati

  • Maggiore intensità nelle gare interne

Debolezze

  • Media gol segnati tra le più basse del campionato

  • Difficoltà nel recuperare quando va in svantaggio

  • Media gol subiti superiore a 1,8

In casa il rendimento migliora leggermente, ma la squadra resta fragile contro attacchi dinamici.

Analisi Jong AZ

Jong AZ è una delle squadre più tecniche del campionato. Utilizza spesso un 4-3-3 con grande mobilità offensiva e inserimenti continui.

Punti di forza

  • Alta produzione offensiva

  • Gioco rapido palla a terra

  • Buona qualità nei duelli uno contro uno

Debolezze

  • Fase difensiva non sempre stabile

  • Partite spesso aperte e con molte reti

In trasferta mantiene una media gol superiore a 1,5 e tende a giocare partite con ritmo elevato.

Analisi del campo

Il Frans Heesen Stadion di Oss è un impianto che favorisce partite combattute e spesso equilibrate nei primi 45 minuti.

Dati modello:

  • Il 58% delle gare interne di TOP Oss termina Under 3.5

  • Il 63% delle gare di Jong AZ termina Over 2.5

  • Media gol attesa complessiva: circa 2,7

Il contesto suggerisce una partita che potrebbe aprirsi nella seconda metà di gara.

Grafico 1 – Forma ultime 5 partite

Tipo grafico: linea

TOP Oss: 0, 1, 0, 3, 1
Jong AZ: 3, 1, 3, 0, 3

Interpretazione:

  • Jong AZ mostra maggiore continuità

  • TOP Oss alterna pareggi e sconfitte con poca stabilità

Grafico 2 – Gol fatti vs gol subiti

Tipo grafico: barre

TOP Oss

  • Gol fatti: 29

  • Gol subiti: 48

Jong AZ

  • Gol fatti: 46

  • Gol subiti: 44

Interpretazione:

  • Differenza offensiva marcata a favore di Jong AZ

  • Difese entrambe vulnerabili

Grafico 3 – Percentuali Over 2.5 e BTTS

Tipo grafico: barre percentuali

TOP Oss

  • Over 2.5: 54%

  • BTTS: 50%

Jong AZ

  • Over 2.5: 63%

  • BTTS: 59%

La probabilità di entrambe a segno resta significativa, soprattutto per lo stile di gioco di Jong AZ.

Modello predittivo probabilistico

Valutando:

  • Media gol segnati/subiti

  • Rendimento casa/trasferta

  • Stato di forma

  • Qualità offensiva comparata

Probabilità stimate:

  • Vittoria TOP Oss: 25%

  • Pareggio: 27%

  • Vittoria Jong AZ: 48%

Probabilità Over 2.5: 59%
Probabilità BTTS: 56%

Risultato più probabile secondo modello Poisson:
TOP Oss 1 – 2 Jong AZ
Seconda opzione: 1 – 1

Pronostico finale

Jong AZ appare favorita per qualità tecnica e volume offensivo. TOP Oss potrebbe restare in partita nel primo tempo, ma la maggiore intensità e creatività degli ospiti potrebbe fare la differenza nella ripresa.

Pronostico principale: 2 (Jong AZ vincente)
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: X2 + Over 1.5
Risultato esatto consigliato: 1-2

La partita presenta uno scenario aperto, con probabile vantaggio tecnico per gli ospiti ma margini per almeno una rete dei padroni di casa.

