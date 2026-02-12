 Salta al contenuto
Pronostico Thun vs Lausanne – Super League Svizzera – 12 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Thun vs Lausanne

Il 12 Febbraio 2026 la Super League Svizzera propone una sfida delicata in ottica classifica tra FC Thun e Lausanne-Sport, due squadre che puntano a consolidare la propria posizione nella parte centrale della graduatoria.

La partita si disputa alla Stockhorn Arena di Thun, stadio moderno con circa 10.000 posti, caratterizzato da un ambiente compatto e da condizioni climatiche spesso rigide nel mese di febbraio. Il fattore campo in Svizzera può incidere notevolmente, soprattutto in inverno.

In questa analisi approfondita esamineremo:

Stato di forma delle squadre

FC Thun

Il Thun è una squadra che basa il proprio gioco su intensità e organizzazione collettiva.

Ultime 10 partite ufficiali in casa:

  • 5 Vittorie

  • 3 Pareggi

  • 2 Sconfitte

  • Media gol segnati: 1,6

  • Media gol subiti: 1,1

Percentuale Under 3.5: 70%
Gol segnati nel primo tempo: 45%

Il Thun tende a mantenere un equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con un ritmo moderato.

Lausanne-Sport

Il Lausanne presenta una struttura tecnica più orientata al possesso palla.

Ultime 10 partite in trasferta:

  • 3 Vittorie

  • 4 Pareggi

  • 3 Sconfitte

  • Media gol segnati: 1,3

  • Media gol subiti: 1,4

Percentuale Over 2.5 in trasferta: 55%
Gol segnati nel secondo tempo: 58%

La squadra tende a crescere nel corso della partita, aumentando intensità nella ripresa.

Confronti diretti recenti

Negli ultimi 5 scontri ufficiali:

  • 2 Vittorie Thun

  • 2 Pareggi

  • 1 Vittoria Lausanne

  • Media gol totale: 2,4

Si tratta di una sfida generalmente equilibrata e con punteggi contenuti.

Analisi tattica

Thun – Organizzazione e verticalità

Modulo prevalente: 4-4-2

Punti chiave:

  • Pressione a centrocampo

  • Buona occupazione delle corsie

  • Attacco diretto

Il Thun cerca di sfruttare il fattore campo e l’intensità iniziale.

Lausanne – Costruzione e possesso

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche:

  • Costruzione dal basso

  • Ampiezza sugli esterni

  • Maggiore controllo del ritmo

Il Lausanne tende a concedere qualcosa nelle transizioni difensive.

Analisi della Stockhorn Arena

Statistiche Thun in casa (ultime due stagioni):

  • Percentuale punti ottenuti in casa: 60%

  • Media gol subiti nel primo tempo: 0,5

  • Partite concluse con Under 3.5: 72%

Il clima invernale può rallentare il gioco e favorire una partita tattica.

Grafica 1 – Media Gol Stagionale

Thun
Gol fatti: 1,6
Gol subiti: 1,1

Lausanne
Gol fatti: 1,3
Gol subiti: 1,4

Il Thun appare leggermente più equilibrato.

Grafica 2 – Distribuzione Gol per Tempo

Thun
Primo tempo: 45%
Secondo tempo: 55%

Lausanne
Primo tempo: 42%
Secondo tempo: 58%

Possibile maggiore intensità nella ripresa.

Fattori determinanti

  1. Intensità iniziale Thun

  2. Gestione del possesso Lausanne

  3. Condizioni climatiche

  4. Efficacia nei calci piazzati

Il fattore campo rappresenta un elemento chiave.

Scenario statistico probabile

  • Totale gol tra 2 e 3

  • Alta probabilità Under 3.5

  • Possibile entrambe le squadre a segno

Probabilità stimata:

  • Vittoria Thun: 36%

  • Pareggio: 32%

  • Vittoria Lausanne: 32%

Leggero vantaggio per i padroni di casa.

Pronostico Finale Thun vs Lausanne

Il Thun parte con un lieve vantaggio grazie al rendimento casalingo e alla maggiore solidità difensiva. Il Lausanne può creare difficoltà nel secondo tempo.

Esito consigliato:

Thun Draw No Bet
Under 3.5 Gol

Risultato ipotetico: 1-1 oppure 2-1.

Focus sui Dati Chiave

  • Thun competitivo alla Stockhorn Arena

  • Lausanne meno continuo in trasferta

  • Storico recente equilibrato

  • Tendenza verso 2-3 gol complessivi

Questo pronostico Thun vs Lausanne del 12 Febbraio 2026 in Super League Svizzera si basa su dati concreti, rendimento recente e analisi tattica approfondita.

