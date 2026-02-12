Pronostico Thun vs Lausanne – Super League Svizzera – 12 Febbraio 2026
Il 12 Febbraio 2026 la Super League Svizzera propone una sfida delicata in ottica classifica tra FC Thun e Lausanne-Sport, due squadre che puntano a consolidare la propria posizione nella parte centrale della graduatoria.
Bonus fino a 100€
Payout 98,7% • Ottime quote
Bonus fino a 150€
Payout 98,5% • Ampia scelta
Bonus fino a 120€
Payout 99,7% • Il più alto
La partita si disputa alla Stockhorn Arena di Thun, stadio moderno con circa 10.000 posti, caratterizzato da un ambiente compatto e da condizioni climatiche spesso rigide nel mese di febbraio. Il fattore campo in Svizzera può incidere notevolmente, soprattutto in inverno.
In questa analisi approfondita esamineremo:
-
Statistiche stagionali aggiornate
-
Rendimento casa e trasferta
-
Confronti diretti
-
Analisi tattica dettagliata
-
Impatto del campo
-
Pronostico finale professionale
Stato di forma delle squadre
FC Thun
Il Thun è una squadra che basa il proprio gioco su intensità e organizzazione collettiva.
Ultime 10 partite ufficiali in casa:
-
5 Vittorie
-
3 Pareggi
-
2 Sconfitte
-
Media gol segnati: 1,6
-
Media gol subiti: 1,1
Percentuale Under 3.5: 70%
Gol segnati nel primo tempo: 45%
Il Thun tende a mantenere un equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con un ritmo moderato.
Lausanne-Sport
Il Lausanne presenta una struttura tecnica più orientata al possesso palla.
Ultime 10 partite in trasferta:
-
3 Vittorie
-
4 Pareggi
-
3 Sconfitte
-
Media gol segnati: 1,3
-
Media gol subiti: 1,4
Percentuale Over 2.5 in trasferta: 55%
Gol segnati nel secondo tempo: 58%
La squadra tende a crescere nel corso della partita, aumentando intensità nella ripresa.
Confronti diretti recenti
Negli ultimi 5 scontri ufficiali:
-
2 Vittorie Thun
-
2 Pareggi
-
1 Vittoria Lausanne
-
Media gol totale: 2,4
Si tratta di una sfida generalmente equilibrata e con punteggi contenuti.
Analisi tattica
Thun – Organizzazione e verticalità
Modulo prevalente: 4-4-2
Punti chiave:
-
Pressione a centrocampo
-
Buona occupazione delle corsie
-
Attacco diretto
Il Thun cerca di sfruttare il fattore campo e l’intensità iniziale.
Lausanne – Costruzione e possesso
Modulo prevalente: 4-3-3
Caratteristiche:
-
Costruzione dal basso
-
Ampiezza sugli esterni
-
Maggiore controllo del ritmo
Il Lausanne tende a concedere qualcosa nelle transizioni difensive.
Analisi della Stockhorn Arena
Statistiche Thun in casa (ultime due stagioni):
-
Percentuale punti ottenuti in casa: 60%
-
Media gol subiti nel primo tempo: 0,5
-
Partite concluse con Under 3.5: 72%
Il clima invernale può rallentare il gioco e favorire una partita tattica.
Grafica 1 – Media Gol Stagionale
Thun
Gol fatti: 1,6
Gol subiti: 1,1
Lausanne
Gol fatti: 1,3
Gol subiti: 1,4
Il Thun appare leggermente più equilibrato.
Grafica 2 – Distribuzione Gol per Tempo
Thun
Primo tempo: 45%
Secondo tempo: 55%
Lausanne
Primo tempo: 42%
Secondo tempo: 58%
Possibile maggiore intensità nella ripresa.
Fattori determinanti
-
Intensità iniziale Thun
-
Gestione del possesso Lausanne
-
Condizioni climatiche
-
Efficacia nei calci piazzati
Il fattore campo rappresenta un elemento chiave.
Scenario statistico probabile
-
Totale gol tra 2 e 3
-
Alta probabilità Under 3.5
-
Possibile entrambe le squadre a segno
Probabilità stimata:
-
Vittoria Thun: 36%
-
Pareggio: 32%
-
Vittoria Lausanne: 32%
Leggero vantaggio per i padroni di casa.
Pronostico Finale Thun vs Lausanne
Il Thun parte con un lieve vantaggio grazie al rendimento casalingo e alla maggiore solidità difensiva. Il Lausanne può creare difficoltà nel secondo tempo.
Esito consigliato:
Thun Draw No Bet
Under 3.5 Gol
Risultato ipotetico: 1-1 oppure 2-1.
Focus sui Dati Chiave
-
Thun competitivo alla Stockhorn Arena
-
Lausanne meno continuo in trasferta
-
Storico recente equilibrato
-
Tendenza verso 2-3 gol complessivi
Questo pronostico Thun vs Lausanne del 12 Febbraio 2026 in Super League Svizzera si basa su dati concreti, rendimento recente e analisi tattica approfondita.