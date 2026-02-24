Pronostico Swansea vs Preston – Championship – 24 Febbraio 2026
Il 24 febbraio 2026 la Championship inglese propone una gara interessante tra Swansea City e Preston North End, due squadre con caratteristiche tattiche differenti ma con obiettivi simili: avvicinarsi alla zona playoff o consolidare una posizione tranquilla in classifica.
La sfida si gioca in un momento cruciale della stagione, con punti pesanti in palio e margini sempre più ridotti.
Andamento Stagionale
Dopo circa 33 giornate di campionato:
Swansea City
-
Media punti: 1,46 a partita
-
Gol segnati: 47
-
Gol subiti: 45
-
Differenza reti: +2
-
Possesso medio: 57%
Preston North End
-
Media punti: 1,39 a partita
-
Gol segnati: 43
-
Gol subiti: 44
-
Differenza reti: -1
-
Percentuale Over 1.5: 71%
Lo Swansea punta molto sul controllo del gioco, mentre il Preston preferisce un approccio più diretto e verticale.
Produzione Offensiva
Media Gol a Partita
Swansea
██████████████ 1,42
Preston
████████████ 1,30
Tiri Medi
Swansea: 14,2
Preston: 12,5
Lo Swansea genera più occasioni grazie al possesso prolungato e alla costruzione dal basso.
Solidità Difensiva
Media Gol Subiti
Swansea
█████████████ 1,36
Preston
█████████████ 1,33
I numeri difensivi sono molto simili, segno di equilibrio potenziale.
Rendimento Casa e Trasferta
Swansea in Casa
-
63% dei punti conquistati al Swansea.com Stadium
-
Media gol segnati: 1,58
-
Ha segnato in 11 delle ultime 13 gare interne
Il ritmo in casa è generalmente alto nei primi 30 minuti, con forte pressione sugli esterni.
Preston in Trasferta
-
Media gol segnati fuori casa: 1,18
-
Subisce gol nel 69% delle trasferte
-
4 vittorie esterne stagionali
Il Preston tende a chiudere gli spazi e colpire in contropiede.
Analisi Tattica
Swansea
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Costruzione tecnica
-
Ampiezza sugli esterni
-
Inserimenti dei centrocampisti
Punti critici:
-
Vulnerabilità alle ripartenze
-
Spazi centrali quando il pressing non è coordinato
Preston
Modulo prevalente: 3-4-1-2
Punti di forza:
-
Compattezza centrale
-
Ripartenze rapide
-
Fisicità nei duelli
Punti critici:
-
Difficoltà nel mantenere possesso lungo
-
Pressione meno efficace contro squadre tecniche
Analisi del Campo
Il Swansea.com Stadium è un impianto moderno che favorisce:
-
Squadre con palleggio organizzato
-
Ampiezza e gioco sugli esterni
-
Ritmi medi-alti
Il fattore ambientale non è tra i più intimidatori della categoria, ma la squadra di casa riesce comunque a sfruttare la propria identità tecnica.
Dati Statistici Complessivi
Gol entrambe le squadre:
-
Swansea: 60%
-
Preston: 58%
Over 2.0:
-
Swansea: 67%
-
Preston: 64%
La probabilità di almeno due reti complessive è statisticamente rilevante.
Scenario Probabile
La gara potrebbe svilupparsi così:
-
Swansea con possesso superiore
-
Preston compatto e pronto a ripartire
-
Secondo tempo più aperto
-
Possibile equilibrio fino ai minuti finali
Pronostico Finale
Considerando:
-
Maggiore controllo tecnico dello Swansea
-
Equilibrio difensivo tra le due squadre
-
Dati che suggeriscono almeno due reti
Pronostico principale:
Swansea Draw No Bet
Alternative interessanti:
-
Over 1.5
-
Gol entrambe le squadre
-
Pareggio primo tempo
Risultato esatto probabile: 1-1 oppure 2-1
Conclusione
Il match del 24 febbraio 2026 tra Swansea e Preston in Championship si presenta equilibrato, con leggere percentuali a favore della squadra di casa per qualità tecnica e gestione del possesso.
Il Preston ha caratteristiche per rendere la gara complicata, ma il controllo territoriale dello Swansea potrebbe rappresentare il fattore decisivo in una partita che si preannuncia intensa e tatticamente interessante.