Pronostico Swansea vs Preston – Championship – 24 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Swansea vs Preston

Il 24 febbraio 2026 la Championship inglese propone una gara interessante tra Swansea City e Preston North End, due squadre con caratteristiche tattiche differenti ma con obiettivi simili: avvicinarsi alla zona playoff o consolidare una posizione tranquilla in classifica.

La sfida si gioca in un momento cruciale della stagione, con punti pesanti in palio e margini sempre più ridotti.

Andamento Stagionale

Dopo circa 33 giornate di campionato:

Swansea City

Preston North End

  • Media punti: 1,39 a partita

  • Gol segnati: 43

  • Gol subiti: 44

  • Differenza reti: -1

  • Percentuale Over 1.5: 71%

Lo Swansea punta molto sul controllo del gioco, mentre il Preston preferisce un approccio più diretto e verticale.

Produzione Offensiva

Media Gol a Partita

Swansea
██████████████ 1,42

Preston
████████████ 1,30

Tiri Medi

Swansea: 14,2
Preston: 12,5

Lo Swansea genera più occasioni grazie al possesso prolungato e alla costruzione dal basso.

Solidità Difensiva

Media Gol Subiti

Swansea
█████████████ 1,36

Preston
█████████████ 1,33

I numeri difensivi sono molto simili, segno di equilibrio potenziale.

Rendimento Casa e Trasferta

Swansea in Casa

  • 63% dei punti conquistati al Swansea.com Stadium

  • Media gol segnati: 1,58

  • Ha segnato in 11 delle ultime 13 gare interne

Il ritmo in casa è generalmente alto nei primi 30 minuti, con forte pressione sugli esterni.

Preston in Trasferta

  • Media gol segnati fuori casa: 1,18

  • Subisce gol nel 69% delle trasferte

  • 4 vittorie esterne stagionali

Il Preston tende a chiudere gli spazi e colpire in contropiede.

Analisi Tattica

Swansea

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti di forza:

  • Costruzione tecnica

  • Ampiezza sugli esterni

  • Inserimenti dei centrocampisti

Punti critici:

  • Vulnerabilità alle ripartenze

  • Spazi centrali quando il pressing non è coordinato

Preston

Modulo prevalente: 3-4-1-2

Punti di forza:

  • Compattezza centrale

  • Ripartenze rapide

  • Fisicità nei duelli

Punti critici:

  • Difficoltà nel mantenere possesso lungo

  • Pressione meno efficace contro squadre tecniche

Analisi del Campo

Il Swansea.com Stadium è un impianto moderno che favorisce:

  • Squadre con palleggio organizzato

  • Ampiezza e gioco sugli esterni

  • Ritmi medi-alti

Il fattore ambientale non è tra i più intimidatori della categoria, ma la squadra di casa riesce comunque a sfruttare la propria identità tecnica.

Dati Statistici Complessivi

Gol entrambe le squadre:

  • Swansea: 60%

  • Preston: 58%

Over 2.0:

  • Swansea: 67%

  • Preston: 64%

La probabilità di almeno due reti complessive è statisticamente rilevante.

Scenario Probabile

La gara potrebbe svilupparsi così:

  • Swansea con possesso superiore

  • Preston compatto e pronto a ripartire

  • Secondo tempo più aperto

  • Possibile equilibrio fino ai minuti finali

Pronostico Finale

Considerando:

  • Maggiore controllo tecnico dello Swansea

  • Equilibrio difensivo tra le due squadre

  • Dati che suggeriscono almeno due reti

Pronostico principale:

Swansea Draw No Bet

Alternative interessanti:

  • Over 1.5

  • Gol entrambe le squadre

  • Pareggio primo tempo

Risultato esatto probabile: 1-1 oppure 2-1

Conclusione

Il match del 24 febbraio 2026 tra Swansea e Preston in Championship si presenta equilibrato, con leggere percentuali a favore della squadra di casa per qualità tecnica e gestione del possesso.

Il Preston ha caratteristiche per rendere la gara complicata, ma il controllo territoriale dello Swansea potrebbe rappresentare il fattore decisivo in una partita che si preannuncia intensa e tatticamente interessante.

