Pronostico Sunderland vs Crystal Palace 17 Gennaio 2026

Il match tra Sunderland e Crystal Palace si disputerà il 17 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadium of Light, valido per la Premier League. Il Sunderland vuole consolidare la propria posizione a metà classifica sfruttando l’imbattibilità casalinga, mentre il Crystal Palace cerca di invertire un momento negativo che lo ha visto allontanarsi dalle zone tranquille.

Descrizione Generale del Team

Sunderland:

La squadra di casa ha costruito buona parte della propria classifica grazie a prestazioni solide davanti ai propri tifosi. Organizzata e concreta, sfrutta bene le situazioni da palla inattiva e si difende con ordine. Il Sunderland ha ottenuto risultati positivi proprio grazie all’equilibrio tattico e all’efficienza in fase difensiva.

Crystal Palace:

Il Crystal Palace vive un periodo complicato, con diverse sconfitte consecutive e una difesa vulnerabile, specialmente da calci piazzati. Anche in trasferta il rendimento è stato deludente, con scarsa incisività offensiva e difficoltà nel contenere le iniziative avversarie.

Forme e Statistiche Recenti

Sunderland: serie positiva in casa, con pareggi e vittorie

Crystal Palace: diverse sconfitte nelle ultime partite e pochi segnali di ripresa

Risultati Precedenti

L’ultimo scontro diretto tra le due squadre si è concluso con un pareggio a reti inviolate. In generale, il bilancio è equilibrato, ma il momento attuale pende dalla parte del Sunderland.

Giocatori Chiave

Sunderland: Alcuni centrocampisti offensivi sono determinanti nel creare superiorità e sfruttare le palle inattive, spesso decisive in questo tipo di partite.

Crystal Palace: Gli attaccanti dovranno lavorare duramente per creare occasioni contro una difesa ben organizzata; la squadra dovrà sfruttare le ripartenze per essere pericolosa.

Fattori da Considerare

Campo: Sunderland ha un’ottima imbattibilità in casa e riesce a gestire bene le partite davanti al proprio pubblico. Forma e Motivazione: Crystal Palace appare in difficoltà e il morale basso potrebbe incidere sulle prestazioni. Strategia Difensiva: La vulnerabilità del Palace sui calci piazzati è un punto debole che Sunderland può sfruttare.

Previsione

Il Sunderland parte favorito, soprattutto per il buon momento e l’ottima forma in casa. Il Crystal Palace dovrà migliorare sia in fase difensiva che in termini di concretezza sotto porta per ottenere un risultato positivo. Il match si prevede equilibrato, ma con i padroni di casa in leggero vantaggio.

Risultato suggerito: 1‑0 o 2‑1 per Sunderland, con possibile Under 3,5 gol e buona probabilità di entrambe le squadre a segno (BTTS).