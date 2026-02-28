Il 28 febbraio alle ore 10:00 si affrontano Sudtirol e Venezia, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma entrambe motivate a ottenere punti cruciali in questa fase della stagione.

Analisi del contesto

Sudtirol in casa ha costruito gran parte della propria solidità stagionale. La squadra tende ad adottare un atteggiamento organizzato e compatto, puntando su equilibrio difensivo e ripartenze efficaci.

Venezia, invece, possiede una struttura tecnica superiore e maggiore qualità individuale. In trasferta mantiene un approccio più controllato, cercando di imporre il proprio ritmo attraverso il possesso palla.

Statistiche stagionali

Sudtirol in casa

Media gol segnati: circa 1.2

Media gol subiti: circa 1.0

Venezia in trasferta

Media gol segnati: circa 1.4

Media gol subiti: circa 1.1

I numeri indicano equilibrio generale, con Venezia leggermente più produttivo offensivamente.

Forma recente

Sudtirol arriva con rendimento altalenante ma competitivo davanti al proprio pubblico.

Venezia mostra maggiore continuità nelle ultime giornate, soprattutto contro squadre di medio-bassa classifica.

Analisi tattica

Sudtirol dovrebbe mantenere linee compatte e cercare di limitare gli spazi centrali.

Venezia potrebbe impostare con baricentro medio-alto, cercando ampiezza sugli esterni e inserimenti offensivi.

Probabilità stimate

Vittoria Sudtirol: 29%

Pareggio: 32%

Vittoria Venezia: 39%

Il modello evidenzia un leggero vantaggio per Venezia, ma con alta probabilità di gara equilibrata.

Proiezione Expected Goals

Sudtirol: 1.10 – 1.35 xG

Venezia: 1.30 – 1.65 xG

Pronostico finale

Pronostico principale: X2

Risultato suggerito: 1-1 oppure 1-2

Alternative interessanti

Under 3.0 asiatico

Entrambe le squadre segnano

Pareggio primo tempo

Conclusione: Venezia parte leggermente favorito grazie a maggiore qualità offensiva, ma Sudtirol in casa resta avversario difficile da superare.