Pronostico Sudtirol vs Venezia – 28 Febbraio 2026 – Italia
Il 28 febbraio alle ore 10:00 si affrontano Sudtirol e Venezia, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma entrambe motivate a ottenere punti cruciali in questa fase della stagione.
Analisi del contesto
Sudtirol in casa ha costruito gran parte della propria solidità stagionale. La squadra tende ad adottare un atteggiamento organizzato e compatto, puntando su equilibrio difensivo e ripartenze efficaci.
Venezia, invece, possiede una struttura tecnica superiore e maggiore qualità individuale. In trasferta mantiene un approccio più controllato, cercando di imporre il proprio ritmo attraverso il possesso palla.
Statistiche stagionali
Sudtirol in casa
Media gol segnati: circa 1.2
Media gol subiti: circa 1.0
Venezia in trasferta
Media gol segnati: circa 1.4
Media gol subiti: circa 1.1
I numeri indicano equilibrio generale, con Venezia leggermente più produttivo offensivamente.
Forma recente
Sudtirol arriva con rendimento altalenante ma competitivo davanti al proprio pubblico.
Venezia mostra maggiore continuità nelle ultime giornate, soprattutto contro squadre di medio-bassa classifica.
Analisi tattica
Sudtirol dovrebbe mantenere linee compatte e cercare di limitare gli spazi centrali.
Venezia potrebbe impostare con baricentro medio-alto, cercando ampiezza sugli esterni e inserimenti offensivi.
Probabilità stimate
Vittoria Sudtirol: 29%
Pareggio: 32%
Vittoria Venezia: 39%
Il modello evidenzia un leggero vantaggio per Venezia, ma con alta probabilità di gara equilibrata.
Proiezione Expected Goals
Sudtirol: 1.10 – 1.35 xG
Venezia: 1.30 – 1.65 xG
Pronostico finale
Pronostico principale: X2
Risultato suggerito: 1-1 oppure 1-2
Alternative interessanti
Under 3.0 asiatico
Entrambe le squadre segnano
Pareggio primo tempo
Conclusione: Venezia parte leggermente favorito grazie a maggiore qualità offensiva, ma Sudtirol in casa resta avversario difficile da superare.