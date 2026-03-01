Pronostico Stuttgart vs Wolfsburg – Bundesliga – 01 Marzo 2026
La sfida tra Stuttgart e Wolfsburg, in programma il 01 marzo 2026 in Bundesliga, rappresenta un confronto interessante tra due squadre con ambizioni europee e caratteristiche tattiche differenti.
Lo Stuttgart sta vivendo una stagione molto positiva, con un’identità offensiva chiara e grande intensità. Il Wolfsburg, invece, punta su organizzazione e solidità, cercando continuità soprattutto in trasferta.
Analizziamo dati statistici stagionali, rendimento casa-trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per formulare un pronostico professionale e credibile.
Stato di Forma delle Squadre
Stuttgart
Lo Stuttgart si distingue per un gioco offensivo rapido e verticale.
Media stagionale:
- Gol segnati: 2,08 a partita
- Gol subiti: 1,32 a partita
- Possesso medio: 53%
- Tiri medi: 16,1 a gara
- Expected Goals (xG): 2,05
Ultime 5 partite:
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 1 sconfitta
La squadra crea molte occasioni, soprattutto in casa, dove mantiene un ritmo elevato fin dai primi minuti.
Wolfsburg
Il Wolfsburg presenta un profilo più equilibrato, con buona compattezza difensiva ma minore produzione offensiva rispetto allo Stuttgart.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,44 a partita
- Gol subiti: 1,36 a partita
- Possesso medio: 50%
- Tiri medi: 12,3 a gara
- Expected Goals (xG): 1,52
Ultime 5 partite:
- 2 vittorie
- 1 pareggio
- 2 sconfitte
In trasferta la squadra tende ad abbassare il baricentro e cercare ripartenze rapide.
Analisi del Campo
La partita si giocherà alla MHPArena di Stuttgart, uno stadio che favorisce squadre con ritmo alto e pressione costante.
Rendimento Stuttgart in casa:
- 8 vittorie su 11 partite interne
- Media gol segnati: 2,45
- Media gol subiti: 1,18
Rendimento Wolfsburg in trasferta:
- 3 vittorie su 11 trasferte
- Media gol segnati: 1,27
- Media gol subiti: 1,64
Il fattore campo è un elemento determinante. Lo Stuttgart ha dimostrato maggiore continuità davanti al proprio pubblico.
Grafica – Confronto Statistico
Media Gol Segnati
Stuttgart
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 2,08
Wolfsburg
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,44
Media Gol Subiti
Stuttgart
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,32
Wolfsburg
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,36
Possesso Medio
Stuttgart
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 53%
Wolfsburg
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 50%
Chiavi Tattiche
- Pressione alta dello Stuttgart nei primi 20 minuti.
- Ripartenze del Wolfsburg come principale arma offensiva.
- Superiorità numerica dello Stuttgart sulle fasce.
- Vulnerabilità difensiva ospite nei finali di gara.
Scenario Probabile
Statisticamente lo Stuttgart parte favorito grazie alla maggiore produzione offensiva e al rendimento interno superiore.
Il Wolfsburg potrebbe rendere il match equilibrato nella fase iniziale, ma nel lungo periodo la qualità offensiva dei padroni di casa potrebbe emergere.
Tendenze rilevanti:
- Alta probabilità di Over 1.5 gol
- Possibile gol Stuttgart nel primo tempo
- Maggiore controllo territoriale dei padroni di casa
Pronostico Finale
Considerando:
- Miglior rendimento interno dello Stuttgart
- Differenza nella media gol segnati
- Fragilità del Wolfsburg in trasferta
- Maggiore intensità dei padroni di casa
Il pronostico più credibile per Stuttgart vs Wolfsburg del 01 Marzo 2026 in Bundesliga è:
Vittoria Stuttgart
Opzione alternativa: Stuttgart Over 1.5 gol squadra
Risultato stimato: 2-1 oppure 3-1
Conclusione
La sfida del 01 marzo 2026 in Bundesliga tra Stuttgart e Wolfsburg presenta un vantaggio statistico per i padroni di casa. I numeri indicano maggiore solidità e produzione offensiva dello Stuttgart, soprattutto in casa.
Se la partita seguirà le tendenze stagionali, lo Stuttgart dovrebbe riuscire a imporsi grazie al ritmo elevato e alla maggiore continuità di rendimento.