La sfida tra Stuttgart e Wolfsburg, in programma il 01 marzo 2026 in Bundesliga, rappresenta un confronto interessante tra due squadre con ambizioni europee e caratteristiche tattiche differenti.

Lo Stuttgart sta vivendo una stagione molto positiva, con un’identità offensiva chiara e grande intensità. Il Wolfsburg, invece, punta su organizzazione e solidità, cercando continuità soprattutto in trasferta.

Analizziamo dati statistici stagionali, rendimento casa-trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per formulare un pronostico professionale e credibile.

Stato di Forma delle Squadre

Stuttgart

Lo Stuttgart si distingue per un gioco offensivo rapido e verticale.

Media stagionale:

Gol segnati: 2,08 a partita

Gol subiti: 1,32 a partita

Possesso medio: 53%

Tiri medi: 16,1 a gara

Expected Goals (xG): 2,05

Ultime 5 partite:

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

La squadra crea molte occasioni, soprattutto in casa, dove mantiene un ritmo elevato fin dai primi minuti.

Wolfsburg

Il Wolfsburg presenta un profilo più equilibrato, con buona compattezza difensiva ma minore produzione offensiva rispetto allo Stuttgart.

Media stagionale:

Gol segnati: 1,44 a partita

Gol subiti: 1,36 a partita

Possesso medio: 50%

Tiri medi: 12,3 a gara

Expected Goals (xG): 1,52

Ultime 5 partite:

2 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

In trasferta la squadra tende ad abbassare il baricentro e cercare ripartenze rapide.

Analisi del Campo

La partita si giocherà alla MHPArena di Stuttgart, uno stadio che favorisce squadre con ritmo alto e pressione costante.

Rendimento Stuttgart in casa:

8 vittorie su 11 partite interne

Media gol segnati: 2,45

Media gol subiti: 1,18

Rendimento Wolfsburg in trasferta:

3 vittorie su 11 trasferte

Media gol segnati: 1,27

Media gol subiti: 1,64

Il fattore campo è un elemento determinante. Lo Stuttgart ha dimostrato maggiore continuità davanti al proprio pubblico.

Grafica – Confronto Statistico

Media Gol Segnati

Stuttgart

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 2,08

Wolfsburg

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,44

Media Gol Subiti

Stuttgart

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,32

Wolfsburg

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,36

Possesso Medio

Stuttgart

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 53%

Wolfsburg

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 50%

Chiavi Tattiche

Pressione alta dello Stuttgart nei primi 20 minuti. Ripartenze del Wolfsburg come principale arma offensiva. Superiorità numerica dello Stuttgart sulle fasce. Vulnerabilità difensiva ospite nei finali di gara.

Scenario Probabile

Statisticamente lo Stuttgart parte favorito grazie alla maggiore produzione offensiva e al rendimento interno superiore.

Il Wolfsburg potrebbe rendere il match equilibrato nella fase iniziale, ma nel lungo periodo la qualità offensiva dei padroni di casa potrebbe emergere.

Tendenze rilevanti:

Alta probabilità di Over 1.5 gol

Possibile gol Stuttgart nel primo tempo

Maggiore controllo territoriale dei padroni di casa

Pronostico Finale

Considerando:

Miglior rendimento interno dello Stuttgart

Differenza nella media gol segnati

Fragilità del Wolfsburg in trasferta

Maggiore intensità dei padroni di casa

Il pronostico più credibile per Stuttgart vs Wolfsburg del 01 Marzo 2026 in Bundesliga è:

Vittoria Stuttgart

Opzione alternativa: Stuttgart Over 1.5 gol squadra

Risultato stimato: 2-1 oppure 3-1

Conclusione

La sfida del 01 marzo 2026 in Bundesliga tra Stuttgart e Wolfsburg presenta un vantaggio statistico per i padroni di casa. I numeri indicano maggiore solidità e produzione offensiva dello Stuttgart, soprattutto in casa.

Se la partita seguirà le tendenze stagionali, lo Stuttgart dovrebbe riuscire a imporsi grazie al ritmo elevato e alla maggiore continuità di rendimento.