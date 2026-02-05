 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico Strasbourg vs Monaco – Coupe de France – 05 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Strasbourg vs Monaco

La Coupe de France è una competizione che premia non solo la qualità tecnica, ma anche la gestione dei momenti. La sfida tra Strasbourg e Monaco, in programma il 05 Febbraio 2026, rappresenta un classico confronto tra una squadra che punta sulla solidità casalinga e un club strutturato per competere ad alti livelli anche lontano dal proprio stadio.

Il formato a eliminazione diretta aumenta l’importanza dei dettagli: errori individuali, palle inattive e gestione del ritmo diventano determinanti.

Analisi avanzata dello Strasbourg

Lo Strasbourg costruisce il proprio rendimento su un calcio intenso, fisico e verticale. In casa, la squadra tende ad aumentare l’aggressività soprattutto nella prima mezz’ora, cercando di mettere in difficoltà l’avversario attraverso pressing e duelli.

Indicatori di performance:

Punti di forza:

Criticità:

  • Calo fisico nella ripresa

  • Difficoltà nel mantenere il possesso

  • Spazi concessi tra centrocampo e difesa

Analisi avanzata del Monaco

Il Monaco è una squadra orientata al controllo e alla qualità negli ultimi metri. La sua struttura permette una gestione più matura delle partite, soprattutto quando il risultato resta in equilibrio.

Indicatori di performance:

  • Gol segnati medi: 1,7

  • Gol subiti medi: 1,2

  • Expected Goals prodotti: circa 1,65

  • Expected Goals concessi: circa 1,20

  • Precisione passaggi: 85%

Punti di forza:

  • Transizioni rapide

  • Qualità individuale

  • Capacità di creare occasioni pulite

Criticità:

  • Concentrazione difensiva iniziale

  • Vulnerabilità sui cross laterali

Confronto statistico diretto

  • Monaco con +0,4 xG medio rispetto allo Strasbourg

  • Percentuale di tiri nello specchio superiore del 30%

  • Maggiore efficacia negli ultimi 30 metri

  • Strasbourg più falloso e aggressivo

Il quadro statistico favorisce il Monaco, ma evidenzia una possibile resistenza iniziale dei padroni di casa.

Impatto tattico e scenario di gioco

Scenario più probabile:

  • Strasbourg aggressivo nei primi 20–25 minuti

  • Monaco in gestione e controllo del possesso

  • Progressivo abbassamento del baricentro dei padroni di casa

  • Aumento delle occasioni monegasche nella ripresa

La partita potrebbe sbloccarsi su un episodio, con il Monaco più attrezzato per sfruttarlo.

Analisi del campo: Stade de la Meinau

Lo Stade de la Meinau è uno stadio compatto, con atmosfera intensa. Il terreno di gioco favorisce il contatto fisico e riduce gli spazi, elemento che può rallentare il Monaco nelle fasi iniziali.

Con il passare dei minuti, però, la qualità tecnica tende a prevalere, specialmente contro difese che si abbassano troppo.

Focus sui Dati Chiave

Grafica 1: Expected Goals comparati

  • Strasbourg: produzione discontinua

  • Monaco: costante e superiore

Graf. 2: Gol per tempo

  • Strasbourg: 60% dei gol nel primo tempo

  • Monaco: 65% dei gol nella ripresa

Grafica 3: Zone di creazione delle occasioni

  • Monaco più efficace centralmente

  • Strasbourg più dipendente dalle fasce

Lettura del pronostico

Il contesto suggerisce una gara combattuta, ma con un vantaggio strutturale per il Monaco sul medio-lungo periodo.

Pronostico principale:

  • Doppia chance: Monaco o pareggio

  • Over 1.5 gol

Pronostici di valore:

  • Monaco segna nel secondo tempo

  • Monaco qualificato

Risultato esatto più coerente:

  • 1-2 Monaco

