Pronostico Stoke vs Fulham 15 Febbraio 2026

Il 15 febbraio 2026 lo Stoke City ospita il Fulham in una sfida di Premier League che mette in palio punti importanti per obiettivi differenti. I padroni di casa cercano stabilità e continuità davanti al proprio pubblico, mentre il Fulham punta a consolidare la propria posizione nella parte sinistra della classifica.

La gara si presenta equilibrata, con due squadre che fanno dell’organizzazione tattica uno dei loro punti di forza.

Descrizione Generale delle Squadre

Lo Stoke ha vinto il 50% delle ultime partite casalinghe, mostrando intensità e compattezza difensiva. Tuttavia, ha concesso gol nel 60% delle gare interne recenti, segnale di qualche difficoltà nella gestione dei momenti chiave.

Il Fulham ha ottenuto risultati positivi nel 55% delle ultime trasferte, dimostrando buona qualità nel possesso e capacità di colpire in transizione. Difensivamente appare più solido rispetto all’inizio della stagione.

Forma e Statistiche Recenti

Stoke: G, L, G, L, G

Fulham: G, G, L, G, L

Precedenti

Fulham 2-1 Stoke

Stoke 1-1 Fulham

Fulham 3-0 Stoke

Giocatori Chiave

Nel Stoke spicca Tyrese Campbell, attaccante rapido e abile nell’attaccare la profondità. La sua velocità può creare problemi alla retroguardia ospite.

Per il Fulham attenzione a Aleksandar Mitrović, riferimento offensivo forte fisicamente e pericoloso nel gioco aereo.

Fattori da Considerare

Campo: Lo Stoke sfrutta il fattore casa aumentando ritmo e aggressività nei duelli.

Clima: Temperature intorno ai 4-6°C potrebbero rendere la partita fisica e combattuta.

Infortuni e Sostituzioni: Il Fulham dovrebbe presentarsi con formazione quasi completa, mentre lo Stoke ha un dubbio in difesa per affaticamento.

Pronostico

La partita si prospetta equilibrata e probabilmente decisa da episodi. Lo Stoke cercherà di mantenere compattezza e sfruttare le ripartenze veloci.

Il Fulham, però, appare leggermente più solido e continuo nei risultati recenti. La maggiore qualità offensiva potrebbe fare la differenza nei momenti decisivi.

Considerando forma, precedenti e rendimento complessivo, il pronostico è per una vittoria di misura del Fulham o un pareggio combattuto, con risultato possibile 1-2 o 1-1.