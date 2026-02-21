Pronostico St. Louis City vs Charlotte 21 Febbraio 2026 MLS
Il 21 febbraio 2026, St. Louis City e Charlotte si affrontano in una gara valida per la MLS, in una fase iniziale della stagione dove entrambe le squadre cercano subito continuità e fiducia. L’obiettivo è partire con il piede giusto e accumulare punti preziosi per non perdere terreno nella corsa ai playoff. Il fattore campo potrebbe incidere in un match che si preannuncia equilibrato.
Descrizione Generale della Squadra
Il St. Louis City ha mostrato solidità nelle gare interne, vincendo il 60% delle ultime partite casalinghe. La squadra si distingue per intensità e pressing alto, caratteristiche che spesso mettono in difficoltà gli avversari soprattutto nei primi minuti. Nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto il 60% di vittorie, con una buona produzione offensiva.
Il Charlotte presenta un rendimento più altalenante, con il 45% di vittorie nelle ultime partite disputate. In trasferta la percentuale scende al 35%, evidenziando qualche difficoltà nel mantenere equilibrio lontano dal proprio stadio. Tuttavia, la squadra possiede qualità tecniche importanti e una buona organizzazione difensiva.
Forma e Statistiche Recenti
St. Louis City: G, G, L, G, L
Charlotte: L, G, L, G, L
Risultati Precedenti
Charlotte 1-1 St. Louis City
St. Louis City 2-0 Charlotte
Charlotte 2-1 St. Louis City
Giocatori Chiave
Nel St. Louis City, l’attaccante João Klauss rappresenta il principale riferimento offensivo. La sua capacità di proteggere palla e finalizzare in area può risultare determinante contro una difesa fisica ma non sempre rapida.
Per il Charlotte, il giocatore più influente è Karol Świderski, attaccante mobile e tecnico, capace di creare pericoli sia in area sia con tiri dalla distanza.
Fattori da Considerare
Campo: St. Louis tende a esprimersi meglio in casa, dove il sostegno del pubblico e il ritmo elevato rappresentano un vantaggio significativo.
Clima: Le condizioni climatiche a febbraio nel Midwest possono essere fredde, fattore che potrebbe influire sul ritmo e favorire una squadra abituata a tali temperature.
Infortuni e Sostituzioni: La profondità della rosa potrebbe diventare decisiva nella seconda metà di gara, soprattutto se il match resterà equilibrato.
Predizione
La partita si prospetta combattuta, con St. Louis leggermente favorito grazie al fattore campo e alla maggiore continuità mostrata nelle ultime uscite. Se riuscirà a imporre il proprio pressing fin dall’inizio, potrà creare diverse occasioni da gol.
Charlotte, però, ha qualità offensive per rendere la gara aperta fino agli ultimi minuti, soprattutto sfruttando eventuali spazi lasciati in transizione.
Considerando rendimento interno e forma recente, il pronostico pende verso i padroni di casa. Pronostico finale: St. Louis City vincente 2-1, in una sfida equilibrata e decisa nei dettagli.