Pronostico Sporting CP – Casa Pia – Liga Portugal – 16 Gennaio 2026
La Liga Portugal propone la sfida tra Sporting CP e Casa Pia, in programma il 16 Gennaio 2026, un incontro che vede i padroni di casa partire nettamente favoriti. Lo Sporting CP è impegnato nella corsa al titolo o quantomeno nelle prime posizioni della classifica, mentre il Casa Pia punta a consolidare la propria permanenza nella massima serie.
Il match si disputerà allo Estádio José Alvalade, uno degli stadi più moderni e temuti del campionato portoghese, dove lo Sporting riesce spesso a imporre ritmo, qualità e pressione costante sugli avversari.
Analisi Sporting CP
Stato di forma e identità tattica
Lo Sporting CP è una squadra costruita per dominare il campionato grazie a qualità tecnica, intensità nel pressing e grande organizzazione tattica. Il gioco dei Leões si basa su possesso palla, ampiezza sulle fasce e continui inserimenti offensivi.
Il modulo più utilizzato è il 3-4-3, che garantisce equilibrio difensivo e grande presenza offensiva, soprattutto nelle partite casalinghe.
Rendimento casalingo
All’Estádio José Alvalade lo Sporting è estremamente solido:
Dati medi in casa (ultime stagioni di Liga Portugal):
-
Vittorie: circa 70%
-
Pareggi: 20%
-
Sconfitte: 10%
-
Gol segnati: 2.3 a partita
-
Gol subiti: 0.8 a partita
La squadra tende a sbloccare la gara nei primi 30 minuti, controllando poi il risultato.
Punti di forza
-
Qualità offensiva superiore
-
Pressing alto e organizzato
-
Profondità della rosa
Punti deboli
-
Qualche spazio con linea molto alta
-
Calo di intensità a risultato acquisito
Analisi Casa Pia
Stato di forma e approccio tattico
Il Casa Pia è una squadra compatta e disciplinata, che basa il proprio gioco su organizzazione difensiva e grande spirito di sacrificio. Contro avversari di alto livello, l’approccio è solitamente prudente, con baricentro basso e ripartenze veloci.
Il modulo più utilizzato è il 3-5-2, che diventa spesso un 5-3-2 in fase di non possesso.
Rendimento in trasferta
Lontano dal proprio stadio, il Casa Pia fatica a mantenere continuità:
Dati medi in trasferta (ultime stagioni di Liga Portugal):
-
Vittorie: circa 20%
-
Pareggi: 30%
-
Sconfitte: 50%
-
Gol segnati: 0.9 a partita
-
Gol subiti: 1.7 a partita
La squadra tende a soffrire molto il possesso palla degli avversari.
Punti di forza
-
Buona compattezza difensiva
-
Applicazione tattica
-
Capacità di sfruttare le palle inattive
Punti deboli
-
Differenza tecnica evidente
-
Difficoltà a creare occasioni da gol
Precedenti diretti (Head to Head)
Negli ultimi confronti diretti in Liga Portugal:
-
Sporting CP spesso vincente
-
Media gol superiore a 2.5
-
Casa Pia raramente pericoloso in trasferta
Il divario tecnico è emerso in modo netto soprattutto allo José Alvalade.
Analisi del campo e condizioni ambientali
L’Estádio José Alvalade offre:
-
Terreno di gioco in ottime condizioni
-
Dimensioni ideali per il gioco offensivo
-
Atmosfera molto intensa
Questi fattori favoriscono:
-
Squadre tecniche
-
Ritmi alti
-
Dominio territoriale dei padroni di casa
Grafica statistica – Media gol partita
Media gol complessivi:
-
Sporting CP in casa: 3.1
-
Casa Pia in trasferta: 2.6
Probabilità stimata:
-
Over 2.5: circa 60%
-
Under 2.5: circa 40%
Grafica comparativa – Possesso e tiri
Possesso palla medio:
-
Sporting CP: 61%
-
Casa Pia: 41%
Tiri a partita:
-
Sporting CP: 17
-
Casa Pia: 9
Numeri che confermano il netto dominio atteso dello Sporting.
Pronostico finale Sporting CP vs Casa Pia
Considerando:
-
Differenza tecnica
-
Fattore campo
-
Statistiche stagionali
Pronostico consigliato:
-
Vittoria Sporting CP
-
Over 2.5 gol
-
Sporting CP segna nel primo tempo
Risultato esatto più probabile: 3-0 oppure 3-1 Sporting CP
Conclusione
La sfida tra Sporting CP e Casa Pia del 16 Gennaio 2026 in Liga Portugal appare fortemente sbilanciata a favore dei padroni di casa. Lo Sporting ha tutte le qualità per controllare il match dall’inizio alla fine, mentre il Casa Pia dovrà affidarsi a una prestazione difensiva quasi perfetta per limitare i danni.