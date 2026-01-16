La Liga Portugal propone la sfida tra Sporting CP e Casa Pia, in programma il 16 Gennaio 2026, un incontro che vede i padroni di casa partire nettamente favoriti. Lo Sporting CP è impegnato nella corsa al titolo o quantomeno nelle prime posizioni della classifica, mentre il Casa Pia punta a consolidare la propria permanenza nella massima serie.

Il match si disputerà allo Estádio José Alvalade, uno degli stadi più moderni e temuti del campionato portoghese, dove lo Sporting riesce spesso a imporre ritmo, qualità e pressione costante sugli avversari.

Analisi Sporting CP

Stato di forma e identità tattica

Lo Sporting CP è una squadra costruita per dominare il campionato grazie a qualità tecnica, intensità nel pressing e grande organizzazione tattica. Il gioco dei Leões si basa su possesso palla, ampiezza sulle fasce e continui inserimenti offensivi.

Il modulo più utilizzato è il 3-4-3, che garantisce equilibrio difensivo e grande presenza offensiva, soprattutto nelle partite casalinghe.

Rendimento casalingo

All’Estádio José Alvalade lo Sporting è estremamente solido:

Dati medi in casa (ultime stagioni di Liga Portugal):

La squadra tende a sbloccare la gara nei primi 30 minuti, controllando poi il risultato.

Punti di forza

Qualità offensiva superiore

Profondità della rosa

Punti deboli

Qualche spazio con linea molto alta

Calo di intensità a risultato acquisito

Analisi Casa Pia

Stato di forma e approccio tattico

Il Casa Pia è una squadra compatta e disciplinata, che basa il proprio gioco su organizzazione difensiva e grande spirito di sacrificio. Contro avversari di alto livello, l’approccio è solitamente prudente, con baricentro basso e ripartenze veloci.

Il modulo più utilizzato è il 3-5-2, che diventa spesso un 5-3-2 in fase di non possesso.

Rendimento in trasferta

Lontano dal proprio stadio, il Casa Pia fatica a mantenere continuità:

Dati medi in trasferta (ultime stagioni di Liga Portugal):

Vittorie: circa 20%

Pareggi: 30%

Sconfitte: 50%

Gol segnati: 0.9 a partita

Gol subiti: 1.7 a partita

La squadra tende a soffrire molto il possesso palla degli avversari.

Punti di forza

Buona compattezza difensiva

Applicazione tattica

Capacità di sfruttare le palle inattive

Punti deboli

Differenza tecnica evidente

Difficoltà a creare occasioni da gol

Precedenti diretti (Head to Head)

Negli ultimi confronti diretti in Liga Portugal:

Sporting CP spesso vincente

Media gol superiore a 2.5

Casa Pia raramente pericoloso in trasferta

Il divario tecnico è emerso in modo netto soprattutto allo José Alvalade.

Analisi del campo e condizioni ambientali

L’Estádio José Alvalade offre:

Terreno di gioco in ottime condizioni

Dimensioni ideali per il gioco offensivo

Atmosfera molto intensa

Questi fattori favoriscono:

Squadre tecniche

Ritmi alti

Dominio territoriale dei padroni di casa

Grafica statistica – Media gol partita

Media gol complessivi:

Sporting CP in casa: 3.1

Casa Pia in trasferta: 2.6

Probabilità stimata:

Over 2.5: circa 60%

Under 2.5: circa 40%

Grafica comparativa – Possesso e tiri

Possesso palla medio:

Sporting CP: 61%

Casa Pia: 41%

Tiri a partita:

Sporting CP: 17

Casa Pia: 9

Numeri che confermano il netto dominio atteso dello Sporting.

Pronostico finale Sporting CP vs Casa Pia

Considerando:

Differenza tecnica

Fattore campo

Statistiche stagionali

Pronostico consigliato:

Vittoria Sporting CP

Over 2.5 gol

Sporting CP segna nel primo tempo

Risultato esatto più probabile: 3-0 oppure 3-1 Sporting CP

Conclusione

La sfida tra Sporting CP e Casa Pia del 16 Gennaio 2026 in Liga Portugal appare fortemente sbilanciata a favore dei padroni di casa. Lo Sporting ha tutte le qualità per controllare il match dall’inizio alla fine, mentre il Casa Pia dovrà affidarsi a una prestazione difensiva quasi perfetta per limitare i danni.