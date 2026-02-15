Pronostico Sparta Rotterdam vs Nijmegen – Eredivisie – 15 Febbraio 2026
La sfida tra Sparta Rotterdam e NEC Nijmegen, in programma il 15 Febbraio 2026 per l’Eredivisie, rappresenta un confronto diretto tra due squadre che negli ultimi anni hanno consolidato la propria presenza nella massima divisione olandese.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Entrambe si caratterizzano per un’identità tattica chiara: Sparta più equilibrata e pragmatica, Nijmegen più dinamica e incline a partite aperte. In questa analisi approfondita esamineremo statistiche stagionali, rendimento recente, fattore campo e modelli predittivi multipli per offrire un pronostico credibile e professionale.
Statistiche Stagionali
Sparta Rotterdam
-
Media gol segnati: 1.38 a partita
-
Media gol subiti: 1.29 a partita
-
Possesso palla medio: 49%
-
Tiri a partita: 11.7
-
Percentuale Over 2.5: 54%
-
Media punti in casa: 1.65
Lo Sparta mostra buona organizzazione difensiva e tende a gestire le partite con equilibrio. In casa la squadra aumenta l’intensità e migliora l’efficienza offensiva.
NEC Nijmegen
-
Media gol segnati: 1.44 a partita
-
Media gol subiti: 1.55 a partita
-
Possesso palla medio: 51%
-
Tiri a partita: 12.5
-
Percentuale Over 2.5: 60%
-
Media punti in trasferta: 1.20
Il Nijmegen è una squadra più verticale, con discreta produzione offensiva ma difesa meno stabile, soprattutto nelle fasi di transizione.
Grafico 1 – Media Gol Segnati
Sparta Rotterdam ██████████████ 1.38
Nijmegen ███████████████ 1.44
Grafico 2 – Media Gol Subiti
Sparta Rotterdam █████████████ 1.29
Nijmegen █████████████████ 1.55
Grafico 3 – Percentuale Over 2.5
Sparta Rotterdam ████████████████ 54%
Nijmegen ███████████████████ 60%
Analisi del Campo: Het Kasteel
-
Capienza: circa 11.000 spettatori
-
Percentuale vittorie interne Sparta: circa 48%
-
Media gol totali nelle gare interne: 2.85
Het Kasteel è uno stadio storico e compatto, con pubblico vicino al campo. Lo Sparta tende a partire con aggressività nei primi 20 minuti, cercando di imporre ritmo.
Il terreno di gioco favorisce squadre che sfruttano bene le corsie laterali e le sovrapposizioni, elemento chiave per entrambe le formazioni.
Forma Recente (Ultime 5 Gare)
Sparta Rotterdam
-
2 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
-
Gol fatti: 7
-
Gol subiti: 6
NEC Nijmegen
-
2 vittorie
-
1 pareggio
-
2 sconfitte
-
Gol fatti: 8
-
Gol subiti: 9
Il Nijmegen mostra maggiore imprevedibilità offensiva, ma anche più instabilità difensiva rispetto allo Sparta.
Confronto Tattico
Sparta Rotterdam – 4-2-3-1
-
Centrocampo equilibrato
-
Ricerca del possesso controllato
-
Difesa compatta in fase di non possesso
NEC Nijmegen – 4-3-3
-
Pressione alta
-
Transizioni rapide
-
Difesa esposta contro squadre organizzate
La chiave della partita sarà il controllo del ritmo. Se lo Sparta riuscirà a rallentare le transizioni del Nijmegen, potrà gestire meglio la gara.
Modelli Predittivi
Modello 1 – Efficienza Offensiva vs Difensiva
Probabilità:
-
Vittoria Sparta: 40%
-
Pareggio: 28%
-
Vittoria Nijmegen: 32%
Modello 2 – Forma Recente Ponderata
Probabilità:
-
Vittoria Sparta: 42%
-
Pareggio: 27%
-
Vittoria Nijmegen: 31%
Modello 3 – Fattore Campo Avanzato
Probabilità:
-
Vittoria Sparta: 45%
-
Pareggio: 26%
-
Vittoria Nijmegen: 29%
Media Probabilità Finale
Sparta Rotterdam: 42–45%
Pareggio: 26–28%
Nijmegen: 29–32%
Scenari Possibili
-
Partita equilibrata con entrambe le squadre a segno
-
Sparta leggermente superiore nel controllo del gioco
-
Nijmegen pericoloso in contropiede
Data la percentuale Over relativamente alta di entrambe, è plausibile una gara con almeno 2 o 3 gol.
Mercati Interessanti
-
Sparta Rotterdam Draw No Bet
-
Over 2.5 gol
-
Entrambe le squadre a segno
Risultati plausibili:
-
2-1
-
1-1
-
2-2
Pronostico Finale
Analizzando statistiche, rendimento recente e fattore campo, lo Sparta Rotterdam parte leggermente favorito nella gara del 15 Febbraio 2026 in Eredivisie.
Pronostico principale: Sparta Rotterdam vincente
Opzione prudente: Sparta Draw No Bet
Ci si attende una partita dinamica e tatticamente interessante, con margini ridotti ma lieve vantaggio per i padroni di casa grazie alla maggiore solidità difensiva e al supporto del pubblico.