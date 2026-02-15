La sfida tra Sparta Rotterdam e NEC Nijmegen, in programma il 15 Febbraio 2026 per l’Eredivisie, rappresenta un confronto diretto tra due squadre che negli ultimi anni hanno consolidato la propria presenza nella massima divisione olandese.

Entrambe si caratterizzano per un’identità tattica chiara: Sparta più equilibrata e pragmatica, Nijmegen più dinamica e incline a partite aperte. In questa analisi approfondita esamineremo statistiche stagionali, rendimento recente, fattore campo e modelli predittivi multipli per offrire un pronostico credibile e professionale.

Statistiche Stagionali

Sparta Rotterdam

Lo Sparta mostra buona organizzazione difensiva e tende a gestire le partite con equilibrio. In casa la squadra aumenta l’intensità e migliora l’efficienza offensiva.

NEC Nijmegen

Media gol segnati: 1.44 a partita

Media gol subiti: 1.55 a partita

Possesso palla medio: 51%

Tiri a partita: 12.5

Percentuale Over 2.5: 60%

Media punti in trasferta: 1.20

Il Nijmegen è una squadra più verticale, con discreta produzione offensiva ma difesa meno stabile, soprattutto nelle fasi di transizione.

Grafico 1 – Media Gol Segnati

Sparta Rotterdam ██████████████ 1.38

Nijmegen ███████████████ 1.44

Grafico 2 – Media Gol Subiti

Sparta Rotterdam █████████████ 1.29

Nijmegen █████████████████ 1.55

Grafico 3 – Percentuale Over 2.5

Sparta Rotterdam ████████████████ 54%

Nijmegen ███████████████████ 60%

Analisi del Campo: Het Kasteel

Capienza: circa 11.000 spettatori

Percentuale vittorie interne Sparta: circa 48%

Media gol totali nelle gare interne: 2.85

Het Kasteel è uno stadio storico e compatto, con pubblico vicino al campo. Lo Sparta tende a partire con aggressività nei primi 20 minuti, cercando di imporre ritmo.

Il terreno di gioco favorisce squadre che sfruttano bene le corsie laterali e le sovrapposizioni, elemento chiave per entrambe le formazioni.

Forma Recente (Ultime 5 Gare)

Sparta Rotterdam

2 vittorie

2 pareggi

1 sconfitta

Gol fatti: 7

Gol subiti: 6

NEC Nijmegen

2 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

Gol fatti: 8

Gol subiti: 9

Il Nijmegen mostra maggiore imprevedibilità offensiva, ma anche più instabilità difensiva rispetto allo Sparta.

Confronto Tattico

Sparta Rotterdam – 4-2-3-1

Centrocampo equilibrato

Ricerca del possesso controllato

Difesa compatta in fase di non possesso

NEC Nijmegen – 4-3-3

Pressione alta

Transizioni rapide

Difesa esposta contro squadre organizzate

La chiave della partita sarà il controllo del ritmo. Se lo Sparta riuscirà a rallentare le transizioni del Nijmegen, potrà gestire meglio la gara.

Modelli Predittivi

Modello 1 – Efficienza Offensiva vs Difensiva

Probabilità:

Vittoria Sparta: 40%

Pareggio: 28%

Vittoria Nijmegen: 32%

Modello 2 – Forma Recente Ponderata

Probabilità:

Vittoria Sparta: 42%

Pareggio: 27%

Vittoria Nijmegen: 31%

Modello 3 – Fattore Campo Avanzato

Probabilità:

Vittoria Sparta: 45%

Pareggio: 26%

Vittoria Nijmegen: 29%

Media Probabilità Finale

Sparta Rotterdam: 42–45%

Pareggio: 26–28%

Nijmegen: 29–32%

Scenari Possibili

Partita equilibrata con entrambe le squadre a segno Sparta leggermente superiore nel controllo del gioco Nijmegen pericoloso in contropiede

Data la percentuale Over relativamente alta di entrambe, è plausibile una gara con almeno 2 o 3 gol.

Mercati Interessanti

Sparta Rotterdam Draw No Bet

Over 2.5 gol

Entrambe le squadre a segno

Risultati plausibili:

2-1

1-1

2-2

Pronostico Finale

Analizzando statistiche, rendimento recente e fattore campo, lo Sparta Rotterdam parte leggermente favorito nella gara del 15 Febbraio 2026 in Eredivisie.

Pronostico principale: Sparta Rotterdam vincente

Opzione prudente: Sparta Draw No Bet

Ci si attende una partita dinamica e tatticamente interessante, con margini ridotti ma lieve vantaggio per i padroni di casa grazie alla maggiore solidità difensiva e al supporto del pubblico.