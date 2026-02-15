 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico Sparta Rotterdam vs Nijmegen – Eredivisie – 15 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Sparta Rotterdam Nijmegen

La sfida tra Sparta Rotterdam e NEC Nijmegen, in programma il 15 Febbraio 2026 per l’Eredivisie, rappresenta un confronto diretto tra due squadre che negli ultimi anni hanno consolidato la propria presenza nella massima divisione olandese.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Entrambe si caratterizzano per un’identità tattica chiara: Sparta più equilibrata e pragmatica, Nijmegen più dinamica e incline a partite aperte. In questa analisi approfondita esamineremo statistiche stagionali, rendimento recente, fattore campo e modelli predittivi multipli per offrire un pronostico credibile e professionale.

Statistiche Stagionali

Sparta Rotterdam

Lo Sparta mostra buona organizzazione difensiva e tende a gestire le partite con equilibrio. In casa la squadra aumenta l’intensità e migliora l’efficienza offensiva.

NEC Nijmegen

  • Media gol segnati: 1.44 a partita

  • Media gol subiti: 1.55 a partita

  • Possesso palla medio: 51%

  • Tiri a partita: 12.5

  • Percentuale Over 2.5: 60%

  • Media punti in trasferta: 1.20

Il Nijmegen è una squadra più verticale, con discreta produzione offensiva ma difesa meno stabile, soprattutto nelle fasi di transizione.

Grafico 1 – Media Gol Segnati

Sparta Rotterdam ██████████████ 1.38
Nijmegen ███████████████ 1.44

Grafico 2 – Media Gol Subiti

Sparta Rotterdam █████████████ 1.29
Nijmegen █████████████████ 1.55

Grafico 3 – Percentuale Over 2.5

Sparta Rotterdam ████████████████ 54%
Nijmegen ███████████████████ 60%

Analisi del Campo: Het Kasteel

  • Capienza: circa 11.000 spettatori

  • Percentuale vittorie interne Sparta: circa 48%

  • Media gol totali nelle gare interne: 2.85

Het Kasteel è uno stadio storico e compatto, con pubblico vicino al campo. Lo Sparta tende a partire con aggressività nei primi 20 minuti, cercando di imporre ritmo.

Il terreno di gioco favorisce squadre che sfruttano bene le corsie laterali e le sovrapposizioni, elemento chiave per entrambe le formazioni.

Forma Recente (Ultime 5 Gare)

Sparta Rotterdam

  • 2 vittorie

  • 2 pareggi

  • 1 sconfitta

  • Gol fatti: 7

  • Gol subiti: 6

NEC Nijmegen

  • 2 vittorie

  • 1 pareggio

  • 2 sconfitte

  • Gol fatti: 8

  • Gol subiti: 9

Il Nijmegen mostra maggiore imprevedibilità offensiva, ma anche più instabilità difensiva rispetto allo Sparta.

Confronto Tattico

Sparta Rotterdam – 4-2-3-1

  • Centrocampo equilibrato

  • Ricerca del possesso controllato

  • Difesa compatta in fase di non possesso

NEC Nijmegen – 4-3-3

  • Pressione alta

  • Transizioni rapide

  • Difesa esposta contro squadre organizzate

La chiave della partita sarà il controllo del ritmo. Se lo Sparta riuscirà a rallentare le transizioni del Nijmegen, potrà gestire meglio la gara.

Modelli Predittivi

Modello 1 – Efficienza Offensiva vs Difensiva

Probabilità:

  • Vittoria Sparta: 40%

  • Pareggio: 28%

  • Vittoria Nijmegen: 32%

Modello 2 – Forma Recente Ponderata

Probabilità:

  • Vittoria Sparta: 42%

  • Pareggio: 27%

  • Vittoria Nijmegen: 31%

Modello 3 – Fattore Campo Avanzato

Probabilità:

  • Vittoria Sparta: 45%

  • Pareggio: 26%

  • Vittoria Nijmegen: 29%

Media Probabilità Finale

Sparta Rotterdam: 42–45%
Pareggio: 26–28%
Nijmegen: 29–32%

Scenari Possibili

  1. Partita equilibrata con entrambe le squadre a segno

  2. Sparta leggermente superiore nel controllo del gioco

  3. Nijmegen pericoloso in contropiede

Data la percentuale Over relativamente alta di entrambe, è plausibile una gara con almeno 2 o 3 gol.

Mercati Interessanti

  • Sparta Rotterdam Draw No Bet

  • Over 2.5 gol

  • Entrambe le squadre a segno

Risultati plausibili:

  • 2-1

  • 1-1

  • 2-2

Pronostico Finale

Analizzando statistiche, rendimento recente e fattore campo, lo Sparta Rotterdam parte leggermente favorito nella gara del 15 Febbraio 2026 in Eredivisie.

Pronostico principale: Sparta Rotterdam vincente

Opzione prudente: Sparta Draw No Bet

Ci si attende una partita dinamica e tatticamente interessante, con margini ridotti ma lieve vantaggio per i padroni di casa grazie alla maggiore solidità difensiva e al supporto del pubblico.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria