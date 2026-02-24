Pronostico Southampton vs QPR – Championship – 24 Febbraio 2026
Il 24 febbraio 2026 la Championship inglese propone una sfida significativa tra Southampton e Queens Park Rangers (QPR). Si tratta di un confronto tra una squadra costruita per puntare alla promozione diretta e una formazione che cerca stabilità e continuità nella parte centrale della classifica.
La gara si inserisce in un momento decisivo della stagione, dove ogni punto può incidere sulla corsa ai playoff o sulla distanza dalla zona retrocessione.
Contesto di Classifica
Dopo circa 33 giornate:
Southampton
-
Media punti: 1,82 a partita
-
Gol segnati: 60
-
Gol subiti: 38
-
Differenza reti: +22
-
Miglior attacco tra le prime cinque
QPR
-
Media punti: 1,21 a partita
-
Gol segnati: 41
-
Gol subiti: 52
-
Differenza reti: -11
Il Southampton mostra una netta superiorità statistica, soprattutto in fase offensiva e nella gestione del possesso.
Produzione Offensiva
Media Gol
Southampton
██████████████████ 1,82
QPR
████████████ 1,24
Tiri Medi a Partita
Southampton: 15,7
QPR: 11,8
Il Southampton mantiene un ritmo offensivo costante, con ampiezza e inserimenti centrali.
Fase Difensiva
Media Gol Subiti
Southampton
██████████ 1,15
QPR
██████████████ 1,58
QPR soffre soprattutto nelle trasferte contro squadre con alto possesso palla.
Rendimento Casa e Trasferta
Southampton in Casa
-
72% dei punti conquistati al St. Mary’s
-
Media gol segnati: 2,05
-
Ha segnato in 14 delle ultime 15 gare interne
La squadra di casa tende a controllare ritmo e territorio fin dalle prime fasi.
QPR in Trasferta
-
Media gol segnati fuori casa: 1,05
-
Subisce gol nel 76% delle trasferte
-
Solo 2 vittorie esterne stagionali
QPR fatica contro squadre che pressano alto e mantengono possesso prolungato.
Analisi Tattica
Southampton
Modulo prevalente: 4-3-3
Punti di forza:
-
Pressione alta
-
Rapidità nelle corsie laterali
-
Costruzione dal basso efficace
Punti critici:
-
Spazi concessi in ripartenza
-
Difesa talvolta esposta contro attaccanti veloci
QPR
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Transizioni rapide
-
Buona organizzazione difensiva centrale
Punti critici:
-
Difficoltà nel mantenere il possesso
-
Vulnerabilità sulle fasce
Analisi del Campo – St. Mary’s Stadium
Il St. Mary’s è uno stadio moderno che favorisce:
-
Squadre con gioco tecnico
-
Ampiezza offensiva
-
Ritmi medio-alti
Il Southampton sfrutta molto la profondità e la spinta del pubblico nelle partite casalinghe.
Indicatori Statistici
Over 2.5:
-
Southampton: 63%
-
QPR: 59%
Gol entrambe le squadre:
-
Southampton: 54%
-
QPR: 57%
Le statistiche indicano una probabile gara con almeno due reti complessive.
Scenario Probabile
-
Southampton con possesso dominante
-
QPR compatto e pronto al contropiede
-
Maggiore intensità nella ripresa
-
Possibile allungo decisivo nel secondo tempo
Pronostico Finale
Considerando:
-
Superiorità offensiva del Southampton
-
Fattore campo determinante
-
Difficoltà del QPR in trasferta
Pronostico principale:
Southampton vincente
Alternative valide:
-
Southampton Over 1.5 gol squadra
-
Over 2.0 Asian
-
Southampton vincente con handicap -1
Risultato esatto probabile: 2-0 oppure 3-1
Conclusione
La sfida del 24 febbraio 2026 tra Southampton e QPR in Championship vede i padroni di casa favoriti per qualità tecnica, continuità stagionale e rendimento interno.
Il QPR potrebbe restare in partita nella prima fase, ma sul lungo periodo dei 90 minuti la superiorità del Southampton appare statisticamente significativa. Una gara che potrebbe essere decisa dalla maggiore efficienza offensiva della squadra di casa.