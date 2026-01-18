Pronostico Siracusa vs Audace Cerignola 18 Gennaio 2026

Il 18 gennaio 2026, il Siracusa affronta l’Audace Cerignola allo Stadio Nicola De Simone nel Girone C di Serie C. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali: Siracusa per avvicinarsi alla zona playoff, Audace Cerignola per consolidare la propria posizione di centro classifica e allontanarsi dalla zona pericolosa.

Descrizione Generale delle Squadre

Siracusa:

Il Siracusa vive una stagione di alti e bassi: tra le mura amiche tende a essere più determinato e propositivo, ma a volte manca di continuità per chiudere i match. La squadra punta molto sulla solidità difensiva e sulle transizioni veloci per creare pericoli, sfruttando soprattutto i cross dalle fasce e le seconde palle.

Audace Cerignola:

Il Cerignola è squadra fisica e combattiva, con buone individualità in grado di cambiare l’esito del match con giocate improvvise. In trasferta alterna prestazioni di carattere a momenti di difficoltà, ma resta pericoloso nelle ripartenze e nelle situazioni di palla inattiva.

Forma e Statistiche Recenti

Siracusa: N, V, P, N, V

Audace Cerignola: P, N, V, P, N

Siracusa arriva da qualche buon risultato interno, mentre il Cerignola ha raccolto punti in modo più irregolare ma rimane difficile da affrontare.

Scontri Diretti Recenti

Negli ultimi confronti, i precedenti tra Siracusa e Audace Cerignola sono stati equilibrati, con risultati che spesso si decidono per un solo gol di scarto o terminano in parità. Questo indica una rivalità tatticamente combattuta e aperta a diversi scenari.

Giocatori Chiave

Siracusa – Attaccanti e trequartisti:

Gli uomini di rifinitura e finalizzazione del Siracusa possono risultare determinanti, specialmente se riescono a sfruttare gli spazi alle spalle della difesa avversaria.

Audace Cerignola – Centrocampisti dinamici:

Il centrocampo del Cerignola è fondamentale per dettare i ritmi e smistare palla negli spazi giusti; le loro incursioni e le verticalizzazioni rapide possono creare situazioni pericolose.

Fattori da Considerare

Campo: Il Siracusa beneficia del sostegno della propria tifoseria, un fattore non trascurabile in partite equilibrate come questa.

Clima: Non sono previste condizioni meteo estreme che possano condizionare il gioco.

Motivazione: Entrambe le squadre vogliono punti: Siracusa per agganciare la zona playoff, Cerignola per mantenersi lontano dalla zona rossa.

Previsione

La partita si presenta equilibrata e tattica, con entrambe le squadre determinate a non concedere spazi facili. Siracusa potrebbe cercare di imporre il proprio ritmo con un gioco più manovrato, mentre l’Audace Cerignola potrebbe puntare sulle ripartenze e sulle transizioni per sorprendere.

È probabile che il match produca poche occasioni nitide e che la posta in palio renda la gara combattuta su ogni pallone. Un pareggio è un esito realistico, ma non si esclude una vittoria di misura per una delle due, decisa da episodi o da una giocata individuale nei minuti finali.

Pronostico finale: Pareggio o Vittoria di misura (X o 1/2), risultato possibile 1‑1 o 1‑0 / 0‑1.